Zur Wiedereröffnung heizt das Ortsmuseum Urdorf den Herd ein

Urdorf Zur Wiedereröffnung wird der alte Kochherd eingeheizt: Das Ortsmuseum lockt mit Aktivitäten Nach der Winterpause öffnet das Ortsmuseum Urdorf am Sonntag wieder seine Türen. Die Heimatkundliche Vereinigung kocht für die Besucher Gersten- und Rieslingsuppe. Neu soll an jedem zweiten Sonntag im Monat ein Anlass stattfinden. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 10.03.2022, 17.59 Uhr

Der Herd des Ortsmuseums Urdorf wird zur Eröffnung eingeheizt. zvg

Das Ortsmuseum Urdorf erwacht am Sonntag aus seinem Winterschlaf. Das alte Bauernhaus blieb für Besucherinnen und Besucher seit Ende 2021 geschlossen. Nun lädt die Heimatkundliche Vereinigung Urdorf, die sich um den Betrieb des Ortsmuseums kümmert, Interessierte am 13. März ab 11 Uhr dazu ein, vorbeizukommen, um das Haus, die Dauerausstellung und die neue Ausstellung zum Chronistenberuf von Ortschronistin Elisabeth Lüchinger zu entdecken.

Zur Wiedereröffnung heizt die Vereinigung den Herd in der Küche des Museums aus dem 19. Jahrhundert ein und kocht für die Besucherinnen und Besucher Gerstensuppe mit Würsten und eine Rieslingsuppe. «Der Herd in der Küche wurde nicht nur zum Kochen, sondern auch zum Heizen des Kachelofens in der Stube verwendet. Den Rauch des Kochherds nutzte man dazu, Würste zu räuchern», sagt Hans Wicki, Präsident der Heimatkundlichen Vereinigung Urdorf.

Es sollen wieder mehr Besucher durch das Museum spazieren: Der Schöpfliboden im Urdorfer Ortsmuseum zeigt zum Beispiel eine Dauerausstellung zur Urdorfer Volkskultur. Severin Bigler

Der Trägerverein will das Museum neu jeden zweiten Sonntag im Monat für Besucherinnen und Besucher öffnen. «Bisher war das Museum an jedem zweiten und vierten Sonntag im Monat offen. Aufgrund der Coronapandemie und der Maskenpflicht haben uns leider nur sehr wenige Personen besucht. Manchmal kam auch gar niemand. Daher haben wir entschieden, dass wir künftig das Museum nur an einem Sonntag im Monat zugänglich machen», sagt Wicki.

Er will jeden Besuch zu einem Ereignis machen

Ihm ist es wichtig, dass die Heimatkundliche Vereinigung mehr Aufmerksamkeit erhält. «Viele kennen das Ortsmuseum, doch fast niemand weiss, wer wir sind.» Aus diesem Grund setzt der Präsident nun auf Aktivitäten und Attraktionen wie das Kochen auf dem alten Herd. Im April, kurz vor Ostern, drehe sich dann zum Beispiel alles um das Thema Eier. «Wir versuchen so, das Ortsmuseum attraktiver und jeden Besuch bei uns zu einem Ereignis zu machen. Die Leute sollen sehen, dass man hier bei uns zusammensitzen, plaudern, ein Glas Wein trinken und zwischendurch durchs Museum spazieren kann», sagt Wicki.

Die Heimatkundliche Vereinigung Urdorf will wieder mehr Personen ins Ortsmuseum locken. Severin Bigler

Dies sei auch im Hinblick auf die Überalterung der Vereinigung wichtig. «Wir zählen 70 Mitglieder, die meisten davon sind Seniorinnen und Senioren. Es wäre schön, wenn wir auch wieder ein paar jüngere Personen für unseren Verein begeistern könnten.» Schliesslich soll die Geschichte der Heimatkundlichen Vereinigung weitergehen. Der Verein hat am 8. September sein 40-jähriges Jubiläum.

