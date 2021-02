Urdorf Zum 50-Jahr-Jubiläum wird die Siedlung Schürhof wieder zur Baustelle Die vor 50 Jahren oberhalb der Bahngleise entstandene Schürhof-Siedlung in Urdorf hat sich von der kargen Neubauwüste zum dicht bepflanzten, grünen Quartier entwickelt. Zurzeit wird die Siedlungsinfrastruktur erstmals seit dem Bau rundum erneuert. Von den ursprünglichen Bewohnern sind aber nur noch ganz wenige übrig geblieben. Christian Murer 18.02.2021, 09.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schürfhof-Siedlung liegt direkt oberhalb der Bahngleise. Quelle: Christian Murer/zvg

Im Februar 1971 waren die Umgebungsarbeiten der 48 Einfamilienhäuser an der Uetliberg- und der Jakob-Schälchli-Strasse noch nicht abgeschlossen. Teilweise im tiefsten Morast und mit Gartenschuhen zogen die ersten Bewohner in ihre Häuser. Auf knapp 26'000 Quadratmetern war unmittelbar über der Bahnlinie ins Säuliamt ein neues Quartier entstanden.

Ein halbes Jahrhundert später ist die Schürhof-Siedlung wieder eine Baustelle. Quasi zum 50-Jahr-Jubiläum werden die Uetliberg- und die Jakob-Schälchli-Strasse total saniert. Seit Anfang Oktober sind die Bauarbeiten der Firma Birchmeier Bau AG aus Döttingen in Gang.

Die Sanierung läuft bereits seit Oktober.

Nach dem Ersatz sämtlicher Wasserleitungen und der Sanierung der Abwasserleitung wird entlang der Uetlibergstrasse aktuell die Rohrblockanlage des Stromversorgers EKZ ersetzt. Im März folgen die Randabschlüsse. Auch die Erneuerung der Wasserleitungen unter der Jakob-Schälchli-Strasse wird erst später abgeschlossen. Die Modernisierung der Quartierinfrastruktur wird sich noch eine Weile hinziehen. Je nach Witterung dauern die gesamten Bauarbeiten voraussichtlich bis Juli 2021. Zum Abschluss wird die Uetlibergstrasse mitsamt dem Trottoir frisch asphaltiert.

Die alten Leitungen (links) wurden nach 50 Jahren durch neue ersetzt (rechts: neue Wasser-Verteilventile).

1967 vermeldete die Stadt Zürich im städtischen Baublatt ihre Absicht, in Urdorf eine Einfamilienhaussiedlung zu erstellen. Am 20. Januar 1969 wurde die Baubewilligung erteilt. Die Siedlung zog viele kinderreiche Familien von Angestellten im öffentlichen Dienst der Stadt Zürich an, sodass gleich zu Beginn rund 135 Kinder die Neubausiedlung belebten. Rund ein Drittel der Häuser wurden damals von Urdorfern gekauft. Die Altersspanne der Erstbezüger reichte vom zweijährigen Kleinkind bis zum 70-jährigen Senior.

Karge Umgebung erinnert an Siedlungen im Westjordanland

Obwohl die Siedlung sozial schnell belebt war, blieb die neugestaltete Umgebung optisch zunächst karg. Die schneeweiss getünchten Fassaden der Schachtelhäuser – ohne Bäume und Pflanzen – erinnerten an israelische Siedlungen im Westjordanland. Deshalb erhielt das neue Quartier bald den Übernamen «Araber-Siedlung».

Die Siedlung wurde zu Beginn oft «Araber-Siedlung» genannt, weil die weissen Fassaden und die karge Umgebung an israelische Siedlungen im Westjordanland erinnerten.

In der Siedlung gab es von Anfang an viel zu tun. Schon nach kurzer Zeit mussten beschädigte Fernwärmeleitungen zwischen den Häusern ersetzt werden. Mehrere geborstene Kaltwasserleitungen, die Schäden verursachten, zwangen die Gemeinde immer wieder zu Leitungserneuerungen. Zudem drang Wasser in die unterirdischen Häusergaragen. Als sich herausstellte, dass die Fassaden schwammähnliche Eigenschaften aufwiesen, mussten sie versiegelt werden. Weil die Wasserqualität stark zu wünschen übrig liess, wurde das Bächlein bei der Quartierspielwiese eingedolt.

Heute erinnert die Siedlung nicht mehr an ihren despektierlichen Spitznamen von damals. Inzwischen ist die Siedlung geprägt von starker Bepflanzung. Die damals gleich aussehenden Häuser wirken mittlerweile wegen diverser Veränderungen heterogener. Auch die Bewohnerschaft hat sich stark verändert. Ein grosser Generationenwechsel innerhalb der Siedlung ist schon fast vollzogen. Während zahlreiche Jugendliche von zu Hause ausflogen, zog es viele ältere Menschen in die Alterswohnungen an die Bachstrasse 13, ins Alterszentrum Weihermatt oder ganz weg von Urdorf. Von der ursprünglichen Bewohnerschaft sind heute nur noch vier Ehepaare und wenige Einzelpersonen übrig geblieben.