Urdorf Zu konservativ: Eine Gruppe von Urdorfer Katholiken fordert den Rücktritt von Kirchenpfleger Christian Tomasi Die Gruppe «Pfarrei Urdorf wohin?» wünscht sich einen Neuanfang für die Katholische Kirchgemeinde Heiliger Bruder Klaus. Sie will verhindern, dass die Kirche von konservativen Kräften dominiert wird. Sibylle Egloff 13.02.2021, 05.00 Uhr

Uneinigkeit in der Kirche Heilger Bruder Klaus: Die Gruppe «Katholische Pfarrei Urdorf wohin?» wünscht einen Neuanfang. Bild: Severin Bigler

Der Haussegen in der Katholischen Kirchgemeinde Heiliger Bruder Klaus in Urdorf hängt schief. Bereits im Juni 2020 sorgte der überraschende Rücktritt von Kirchenpflegepräsident Robert Eigenmann für Fragezeichen. Erstmals an die Öffentlichkeit drangen konkrete Aussagen zu Unstimmigkeiten dann an der Kirchgemeindeversammlung Ende November 2020 (die «Limmattaler Zeitung» berichtete). Eine Gruppe besorgter Urdorfer Katholiken meldete sich an der Veranstaltung zu Wort. Ihr Wortführer Werner Gutknecht, Urdorfer alt Gemeindepräsident, kritisierte die zu konservative und klerikale Haltung von Pfarrer Max Kroiss sowie Christian Tomasi, Vizepräsident und bis dato Interimspräsident der Kirchenpflege. Das Ziel der Gruppe sei, mitzuhelfen, dass in der Pfarrei wieder ein gutes Klima entstehe, sagte Gutknecht damals.

Hoffnung setzt die Gruppe, die sich neu «Katholische Pfarrei Urdorf wohin?» nennt, in die neu gewählten Kirchenpflegemitglieder, Präsident Michele Aggiato und Aktuarin Judith Tanner. Damit die beiden jedoch nicht von Vizepräsident Christian Tomasi in ihr Amt eingeführt und auf eine konservative Linie eingespurt werden, fordert die Gruppe nun den sofortigen Rücktritt von Tomasi.

«Das sehr konservative Denken und Handeln und die churtreue Linie der Kirchenleitung hat im Laufe der Zeit dazu geführt, dass sich Dutzende Kirchenmitglieder hier nicht mehr heimisch fühlen», sagt Werner Gutknecht der «Limmattaler Zeitung». Sie würden in einer anderen Pfarrei praktizieren oder hätten sich ganz von der Kirche verabschiedet. Dies gelte auch für viele, die sich früher in der Kirchenpflege, dem Pfarreirat oder einem anderen Bereich engagierten hätten. «Ein Pfarreileben existiert praktisch nicht mehr und ökumenische Veranstaltungen gibt es fast nur noch wegen des Kirchenchors», so Gutknecht.

Das soll sich nun aber ändern, findet die Gruppe. Der Weg für einen Neuanfang mit den neuen zwei Kirchenpflegemitgliedern und dem bevorstehenden Rücktritt von Pfarrer Max Kroiss Ende September 2021 sei gegeben, sagt Gutknecht. Kroiss, der die Pfarrei seit 18 Jahren leitet, ist bis 2024 gewählter Pfarrer. Er hat Ende Oktober 2020 jedoch seine Demission eingereicht, die Mitte Januar von Peter Bürcher, dem Apostolischen Administrator des Bistums Chur angenommen wurde.

Gruppe will sich, wenn nötig, an Aufsichtskommission wenden

In einem Brief bat Gutknecht Tomasi im Namen der achtköpfigen Gruppe Mitte Januar persönlich, aus der Kirchenpflege auszuscheiden. «Bisher habe ich keine Antwort von ihm erhalten», sagt Gutknecht. Kommt der Vizepräsident der Forderung der Gruppe nicht nach, will diese sich an die Aufsichtskommission wenden. Gutknecht ist nämlich überzeugt, dass Tomasi gar nicht mehr im Gremium sitzen dürfte. «Er wohnt nicht mehr in Urdorf, sondern im Kanton Aargau. Die vor drei Jahren dafür erteilte Ausnahmebewilligung war ein Fehlentscheid der Aufsichtskommission», sagt Gutknecht. Und auch, dass die Kirchgemeindeversammlung Mitten in der Pandemie durchgeführt worden sei, empfindet er als höchst fraglich.

«Unsere Gruppe ist davon ausgegangen, dass der Anlass wie auch schon die Gemeinde- und die Schulgemeindeversammlung coronabedingt abgesagt wird.» In dieser Annahme habe die Gruppe darauf verzichtet, die vielen Gleichgesinnten aus der Pfarrei zu mobilisieren. Dies im Gegensatz zur Kirchenpflege, so Gutknecht. «Sie brachte es fertig, eine Vielzahl von in unserer Pfarrei nicht Praktizierenden zu organisieren, sodass eine ungewohnt hohe Teilnehmerzahl von 69 Personen begrüsst werden konnte. Wir hatten daher mit unseren Anträgen keine Chance.» Einen Rekurs nach der Kirchgemeindeversammlung wollte die Gruppe jedoch nicht einreichen. «Wir akzeptieren unsere Niederlage, doch wir akzeptieren nicht, dass die Pfarrei weiterhin von Konservativen dominiert wird», sagt Gutknecht. Dies habe man der Kirchenpflege auch mitgeteilt und gleichzeitig Unterstützung bei der Neuausrichtung der Pfarrei angeboten.

Kritik ist für Suche nach Nachfolger nicht förderlich

Angesprochen auf die Vorwürfe der Gruppe wehrt sich Pfarrer Max Kroiss. «Ich habe mich nie in die Entscheidungen der Kirchenpflege eingemischt, sondern lediglich beraten, wenn es nötig war», sagt Kroiss. Er sei kein sturer Katholik, davon würden etwa die guten Beziehungen zur Reformierten Kirche Urdorf und zur freikirchlich orientierten Urdorfer Gebetsgruppe zeugen. «Konservativ kommt vom lateinischen Wort conservare, was bewahren bedeutet. Es geht darum, die Tradition zu erhalten.» In diesem Sinne sehe er sich als konservativ. «Das ist doch das Besondere an der Katholischen Kirche, dass man überall auf der Welt in ein Gotteshaus gehen kann und die Messen gleich sind», sagt Kroiss. Diese Kritik so kurz vor seinem Rücktritt sorge für unnötige Verwirrung und sei für die Suche eines Nachfolgers nicht förderlich, findet der Pfarrer.

Christian Tomasi will derzeit keine Stellung zu den Rücktrittsforderungen nehmen. «Wir wollen den Sachverhalt aktuell klären und reagieren noch nicht auf das Schreiben der Gruppe», bestätigt Kirchenpflegepräsident Michele Aggiato. Zur Kritik an der Kirchgemeindeversammlung sagt er: «Es ist alles korrekt abgelaufen. Die Gruppe muss den demokratischen Entscheid akzeptieren.»