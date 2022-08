Urdorf «Wir sind in einer Biodiversitätskrise»: Hier im Reppischtal wurde für die Artenvielfalt gebaggert Eine Wiese im kantonalen Naturschutzgebiet Chliroten Rain auf Urdorfer Boden wurde aufgewertet. Noch ist sie braun – bald sollen Schmetterlinge fliegen. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Ende Juli setzten die Bagger an und trugen das nährstoffreiche Bodenmaterial ab. zvg/Sieber & Liechti GmbH

Eine Wiese wie aus dem Bilderbuch. Mit Schmetterlingen, die durch die Luft flattern, und farbigen Blumen, so weit das Auge reicht. Im Moment blosse Vorstellung. Zwischen grünen Flächen ist einzig brauner Boden zu sehen. Im kantonalen Naturschutzgebiet Chliroten Rain, welches im unteren Reppischtal auf Urdorfer Boden liegt, wurde in den vergangenen Wochen fleissig gearbeitet.

Dies mit dem Ziel, dass künftig eine artenreiche Magerwiese bewundert werden kann. Eine Wiese auf nährstoffarmem Boden also. Anna Gruber, Projektleiterin bei der Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich, erklärt: «Wenn der Boden nämlich nährstoffreich ist, wachsen nur wenige Pflanzen. Sie verdrängen die Vielfalt.» Das möchte man auf alle Fälle verhindern.

Die Arbeiten kosteten ungefähr 165'000 Franken

Anna Gruber: «Wir müssen schnell reagieren.» Sharleen Wüest

Magerwiesen, auch Trockenwiesen genannt, sind infolge Überbauung und intensiver landwirtschaftlicher Nutzung stark bedroht und sollen im Kanton Zürich deshalb vermehrt gefördert werden. So wird es auch in den Zielen des Naturschutz-Gesamtkonzepts des Kantons Zürich festgehalten. Denn: «Wir müssen schnell reagieren, für viele Arten ist es bereits fünf vor zwölf», sagt Gruber. «Wir sind in einer Biodiversitätskrise.»

Reagiert hat der Kanton nun in Urdorf, mit der Aufwertung der rund eine Hektare grossen Fläche. Die Baukosten bewegen sich im Rahmen von 165’000 Franken. Ende Juli setzten die Bagger an und trugen das nährstoffreiche Bodenmaterial ab. Dieses umfasst eine Schicht von durchschnittlich 25 Zentimetern. Zum Vorschein kamen verschiedene Strukturen. Teils steinig, teils sandig. Die Arbeit wurde in streifenförmigen Etappen angegangen.

Das Material wurde in der Region zur Verbesserung von Landwirtschaftsland verwertet. Zum Beispiel bei dieser Fläche. Sharleen Wüest

Insgesamt wurden ungefähr 2200 Kubikmeter Material abgetragen – und gleich regional weiterverwendet. Das Material konnte nämlich in der Region zur Verbesserung von Landwirtschaftsland verwertet werden. Anna Gruber zeigt von der Wiese in Richtung Reppischtalstrasse. «Sehen Sie die braune Fläche? Dort wurde das Bodenmaterial weiterverwertet.»

Das Abtragen allein reicht nicht. Damit die Wiese schliesslich in voller Pracht erscheinen kann, muss zuerst gesät werden. «Dafür nimmt man Samen von anderen Magerwiesen», sagt Gruber. Auch das Mähgut dieser Wiesen sei aus der Region.

«Zudem werden wir mit der Hand auf Wiesen aus der Region Samen sammeln, ansonsten hätten wir nur ein Zeitfenster an reifen Samen.»

So kann auf der aufgewerteten Fläche das gesamte Spektrum an Magerwiesenpflanzen ausgesät werden.

Unerwünschte Arten sind ein Problem

Zudem wurden zur Stabilisierung des Bodens an steilen Flächen zwei Grasarten ausgesät, die schnell wachsen. Sobald gemäht wird, verschwinden diese wieder und machen Platz für andere Arten.

Zum Beispiel für Wundklee, der wiederum den Zwerg-Bläuling, einen Schmetterling, anlockt. Gruber weist auf eine Faustregel hin:

«Auf jeder Pflanzenart leben ungefähr zehn Insektenarten.»

Die Insekten wiederum seien Futter für Vögel. Eine Kettenreaktion, die Artenvielfalt bedingt.

Das Problem: Nicht nur erwünschte Arten werden die Wiese bestücken. «Neophyten, also gebietsfremde Pflanzenarten, sind immer mehr ein Problem.» Zum Beispiel das Einjährige Berufkraut. «Im ersten Jahr müssen wir mehrmals pro Jahr Hand anlegen und jäten», sagt Gruber.

Holzstrukturen zur Förderung der Zauneidechse

Anfangs gibt eine Magerwiese viel zu tun. Nach fünf bis zehn Jahren befindet sie sich in stabilem Zustand und geht in die reguläre Pflege über. Das heisst, es wird zweimal pro Jahr gemäht.

Im Herbst geht die Arbeit weiter. Dann soll eine angrenzende Hecke aufgewertet werden. «Wir werden weniger wertvolle Pflanzen wie zum Beispiel Brombeerhecken herausnehmen und zum Beispiel Rosensträuche pflanzen.» Zudem würden Holzstrukturen zur Förderung der Zauneidechse angelegt.

Noch ist die Fläche braun – doch bereits im nächsten Sommer soll sie grün sein. Sharleen Wüest

Spaziergängerinnen und Spaziergänger müssen sich etwas gedulden. Denn bis die Magerwiese den Vorstellungen entspricht, geht es noch drei bis vier Jahre. Doch:

«Ich bin überzeugt, dass die Wiese im nächsten Sommer schon schön grün ist.»

Damit auch alles nach Plan läuft, ist es wichtig, dass Passantinnen und Passanten ein paar einfache Regeln beachten. «Sie sollen die Fläche nicht betreten, sondern diese bloss anschauen», sagt Gruber. «Zum Picknicken benutzen sie lieber eine Bank.» Wichtig ist auch, dass Hunde nicht über die Fläche spazieren. Da es sich aber um eine Wiese im Naturschutzgebiet handelt, macht sich Gruber keine Sorgen.

«Es gibt hier schon klare Regeln.»

Vor allem aber freue sie sich über Interesse. Denn: «Biodiversität ist die Grundlage für alles im Leben.»

