Urdorf «Wir bewundern, was sie macht»: So steht es um Jeanine Eberles Schule in Nepal Ein Traum wurde wahr: Die Urdorferin Jeanine Eberle wanderte 2020 nach Nepal aus, um dort mit ihrem Partner eine Schule aufzubauen. Was sie bisher erreichte, erzählte sie am Samstag an einem weiteren Benefizanlass im Singsaal Moosmatt in Urdorf. Cynthia Mira Jetzt kommentieren 10.07.2022, 16.26 Uhr

«Sie können sich vorstellen, wie stolz man auf das eigene Kind ist»: René und Olivia Eberle mussten ihre Tochter Jeanine Eberle für ihren Traum nach Nepal ziehen lassen. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Sie sind zu guten Freundinnen geworden: Franziska Peterhans (am Klavier) aus Oberrohrdorf AG erfuhr letztes Jahr vom Projekt und unterstützte Jeanine Eberle seither, sowohl direkt in Nepal als auch hier am Benefizanlass. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Jeanine Eberle stand den Besucherinnen und Besuchern des Benefizanlasses Red und Antwort. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Auch an dieser Stellwand gab es viel zu erfahren. Neben den vielen Fotos durften auch Artikel der «Limmattaler Zeitung» über Jeanine Eberle und ihr Projekt nicht fehlen. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Der Singsaal Moosmatt wurde natürlich nepalesisch beflaggt. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Fredi Bodmer wurde als eine von zwei Personen zum Reiskönig gekrönt, weil er am Benefizanlass beim Rätsel gewann. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung 107 Kinder werden in der nepalesischen Schule von Jeanine Eberle mittlerweile unterrichtet. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Sano Prakash heisst der Verein, mit dem Jeanine Eberle Geld für ihre Institution in Nepal sammelt. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung «Deckt euch schon heute mit Weihnachtsgeschenken zu», scherzte Jeanine Eberle. Am Stand gab es Verschiedenes zu erwerben, um das Projekt zu unterstützen.. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Im Dezember ist zudem ein Adventskalender geplant. Jeden Tag kann dann ein Wunsch eines Kindes mit einer Spende erfüllt werden Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Susanne und Henri Gitonga aus Urdorf unterstützen das Projekt seit Anbeginn. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Ehemalige Schülerinnen und Schüler der Schule Reitmen in Schlieren, die von Jeanine Eberle vor ihrer Abreise unterrichtet wurden, übernahmen die Sammlung der Kollekte. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Mit viel Humor führte Jeanine Eberle durch den Benefizanlass und berührte 90 Minuten lang mit ihren selbstgeschriebenen Liedern, ihrem Engagement, ihrer Energie und den Informationen rund um ihr Lebenswerk Sano Prakash. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung

Reissetzlinge, soweit das Auge reicht. Aber wie viele haben die Kinder der «Junkiri Planet»-Schule in Nepal auf diesem Bild an einem Tag wohl gepflanzt? Diese Frage stellte Jeanine Eberle, Gründerin der Hilfsorganisation Sano Prakash, dem Publikum im Singsaal Moosmatt in Urdorf. Sichtlich gerührt von den Bildern erfuhr das Publikum am Samstagabend, wie es um das soziale Projekt der Urdorferin steht. Eberle hatte 2020 mit ihrem Partner Amit Bidhyarthi die «Junkiri Planet»-Schule in Tilottama in Nepal eröffnet.

Willkommen auf dem «Glühwürmchenplanet»

Die Institution, die übersetzt «Glühwürmchenplanet» heisst, ist zuletzt deutlich gewachsen. Seit dem Beginn des neuen Schuljahrs im Mai werden dort 107 Kinder im Alter zwischen 2,5 und 15 Jahren von mittlerweile 47 Mitarbeitenden unterrichtet und betreut. Unter ihnen sind auch 13 Kinder, die mit Jeanine Eberle auf dem Areal leben.

Für jedes Kind ein bisschen magische Zeit

Für die 28-jährige Jeanine Eberle startet der Tag jeweils um 7 Uhr und endet, wenn die Kinder ins Bett gehen. Dazwischen gilt es, den Unterricht vorzubereiten. Zudem schenkt sie jedem Kind als «Magic Time» abwechselnd 30 Minuten Zeit mit ihr alleine.

«Die, die mich kennen, wissen, ich hasse das Kochen.» Aber: Mittlerweile könne sie ein Restaurant führen, denn die Kinder wünschten sich oft eine Pizza oder einen Kuchen.

Jeanine Eberle und ihr Partner sind rund um die Uhr für die Kinder da. Amit Bidhyarthi ist mitten im nepalesischen Bürgerkrieg, der 2006 endete, aufgewachsen. Er kennt das Schulsystem und die Gewalt, mit der die Kinder für gewöhnlich erzogen werden.

Anlaufschwierigkeiten beim gemeinsamen Znacht

Die beiden lernten sich in Finnland kennen. «Wir haben schnell gemerkt, dass wir in ­Sachen Bildung ein ähnliches Verständnis haben», so Eberle. Zu den Schulfächern kommen auch Schweizer Gewohnheiten hinzu, die Eberle den Kindern mit auf den Weg geben will. Zum Beispiel das ge­meinsame Abendessen: «Ich weiss, wie viel mir diese Zeit zuhause bedeutet hat.» Aber selbst ihr Partner werde bisweilen nervös, bis auch der letzte Bub seinen Reis aufgegessen habe.

«Wir bewundern, was sie macht»,

sagte Henri Gitonga aus Urdorf beim anschliessenden Apéro. Und Susanne ­Gitonga ergänzte:

«Ich habe Jeanine aufwachsen sehen, es ist jedes Mal schön, wenn sie vom Projekt erzählt und natürlich unterstützen wir sie.»

Auch die Schülerinnen und Schüler, die Eberle vor ihrer Auswanderung in der Schule Reitmen in Schlieren unterrichtet hatte, kamen wie bereits vor einem Jahr an den Benefizanlass. «Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr mich das berührt. Mein Herz explodiert schier», sagte Eberle. Zwei Jungs offerierten ihr nach dem Anlass noch einen Burger, den sie im McDonald’s holen gingen. Zuvor übernahmen sie die Sammlung der Kollekte.

«Sie können sich vorstellen, wie stolz man auf das eigene Kind ist, obwohl Nepal weit weg ist»,

sagte Jeanines Vater René Eberle. «Man soll die Jungen nicht stoppen und für sie war als Kind schon immer klar, dass sie etwas Soziales machen will.» Ende Jahr sei ein Besuch vor Ort geplant.

Für drei Monate Jeanine Eberle vor Ort unterstützt

Franziska Peterhans aus Oberrohrdorf AG hat das Hilfsprojekt über eine Freundin kennen gelernt. «Ich war im Januar für drei Monate vor Ort», sagte sie. Sie sei Lehrerin und habe eine Pause eingelegt, um Eberles Projekt zu unterstützen. «Ich kenne alle diese Kinder auf den Bildern, das war sehr berührend», sagte sie. Gemeinsam mit Eberle musizierte sie auch auf der Bühne. Sie sangen Klassiker wie Abbas «I Have A Dream» oder Leonard Cohens «Halleluja».

Mit einem Stück dürfte Eberle so manche Person im Publikum den Tränen nahe gebracht haben. Sie trug ihr selbstgeschriebenes Lied für ihre Patentante vor, die im Frühling verstarb. Von ihr habe sie stets Unterstützung erfahren. «Was bleibt, wenn wir gehen», sang Eberle, selbst den Tränen nahe.

Ein Dietiker gewann beim Reis-Rätsel

Eine Antwort kann sie sich mit ihrer Schule bereits in so jungen Jahren selbst geben. Die Krone aufsetzen durfte sich am Ende aber nicht Eberle selbst, sondern die Gewinner des Rätsels: Es wurden 31’500 Reissetzlinge gepflanzt. Unter anderem ging Fredi Bodmer aus Dietikon als Sieger nach Hause. Er gilt nun offiziell als einer von zwei Reiskönigen von Sano Prakash.

