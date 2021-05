Urdorf Werner De Luca übergibt das Rektorat der Kanti Limmattal an Andreas Messmer Die Kanti Limmattal in Urdorf erhält nach zwölf Jahren einen neuen Chef. Der neue Rektor Andreas Messmer amtet seit 2009 als Prorektor. Ebenfalls seit 2009 ist Werner De Luca Rektor. David Egger 27.05.2021, 12.02 Uhr

Heute sind sie noch ein Duo: Andreas Messmer (links) ist Prorektor der Kanti Limmattal und Werner de Luca (rechts) ist Rektor. Nun verlässt Werner De Luca seinen Posten. Die beiden arbeiten schon lange zusammen – das Bild stammt aus dem Jahr 2014.

Julia Wartmann

Der 61-jährige Limmattaler Kanti-Rektor Werner De Luca tritt per Ende des laufenden Semesters von seinem Amt zurück, teilte die kantonale Bildungsdirektion am Donnerstag mit. Zu den Gründen machte die Bildungsdirektion vorderhand keine Angaben, doch sollte am Nachmittag mehr dazu zu erfahren sein. De Luca ist seit 1. September 2009 Rektor.

Der neue Rektor hat einen Doktortitel

Neuer Rektor der Kanti Limmattal wird Andreas Messmer, der seit 2009 als Prorektor der Limmattaler Kanti amtet. Wie es in der Mitteilung der Bildungsdirektion heisst, hatte Messmer an der Uni Zürich Chemie studiert. 1999 hat er das Diplom für das höhere Lehramt und 2000 den Doktortitel erworben.

Messmer war einst Chemielehrer am Rämibühl

Von 1987 bis 1988 unterrichtete Messmer auf der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Volksschule. Von 1991 bis 1994 arbeitete er als Chemielehrer an der Kanti Rämibühl. Seit 1997 ist er an der Kanti Limmattal in Urdorf tätig, seit 2009 als Prorektor. Von 2004 bis 2009 war Andreas Messmer als Delegierter der Kanti Limmattal beim Mittelschullehrerverband des Kantons Zürich tätig. Seit 2015 ist er Mitglied der Zürcher Kantonalen Maturitätskommission (ZKMK) sowie Präsident der Inspektionskommission von Akad College.

Wer auf Messmer neu ins Prorektorat folgt, ist noch nicht bekannt. Bisher amten neben Messmer auch Regula Dammann und der ehemalige Journalist der «Limmattaler Zeitung», Matthias Kessler, als Prorektoren.

An der Kanti in Urdorf können auch Berufsleute aufsteigen

Der heutige Rektor De Luca, der nun zurücktritt, hatte 2009 als 49-Jähriger das Erbe von Max Ziegler angetreten. Ziegler war 14 Jahre lang Rektor der Kanti Limmattal. Vor seinem Engagement bei der Kanti Limmattal war De Luca als Gesamtschulleiter der Neuen Schule Zürich tätig, eine Privatschule. De Lucas Karriere hatte ursprünglich mit einer Berufslehre begonnen, er ist gelernter Maschinenzeichner, machte später die Matura für Erwachsene und studierte an der Uni Zürich italienische Sprach- und Literaturwissenchaft, wo er auch das Höhere Lehramtsdiplom erwarb.