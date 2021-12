Urdorf Wegen Sanierungen: In den kommenden Monaten werden einige Sitzbänke an ihrem gewohnten Standort fehlen Während des Winters setzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Urdorfer Werkhofs rund 40 Bänkli im ganzen Dorf instand. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 20.12.2021, 16.00 Uhr

Auf dem Urdorfer Gemeindegebiet stehen insgesamt rund 80 Sitzbänke, darunter diese verstellbaren Bänkli am Schäflibach. Severin Bigler

In den Wintermonaten setzt das Personal des Urdorfer Werkhofs die sanierungsbedürftigen Sitzbänke auf dem Gemeindegebiet instand. Dies teilte die Gemeinde am Montag mit. Etwa die Hälfte der rund 80 Urdorfer Bänkli werden diesen Winter saniert. Die Arbeiten sind unterschiedlich umfangreich: «Einzelne müssen nur marginal instand gestellt werden, bei anderen müssen Latten ersetzt oder sogar das ganze Bänkli neu gestrichen werden», sagt Rebecca Broekema, Bereichsleiterin Planung, Bau und Werke der Gemeinde, auf Anfrage. Auch die Sockel zu richten, gehört zu den Arbeiten. Sie sagt:

«Es kommt ganz darauf an, ob ein Bänkli an einer stark frequentierten Achse liegt und viel genutzt wird oder nicht.»

In den meisten Fällen reiche es aus, die Latten abzuschleifen und neu zu streichen.

Spazierbegeisterten dürfte in den nächsten Monaten auffallen, dass im gesamten Dorf immer wieder Sitzbänke an ihrem gewohnten Standort fehlen. Dies, weil gewisse Arbeiten nur im Werkhof vorgenommen werden können, schreibt die Gemeinde. «Das Abschleifen und das Streichen werden sinnvollerweise im Werkhof erledigt», sagt Broekema. «Die einzelnen Standorte der Bänkli werden jeweils abgefahren, die Bänkli kontrolliert und vor Ort wird entschieden, ob das Bänkli eine Sanierung benötigt und ob diese vor Ort oder im Werkhof stattfinden kann.» Nach zwei bis drei Tagen stehen die Bänke in der Regel wieder an ihrem alten Platz. Auch in anderen Gemeinden werden zurzeit Bänkli auf Vordermann gebracht.

Die ersten paar Sitzbänke seien bereits besichtigt und für die Arbeiten in den Werkhof mitgenommen worden, sagt Broekema. Wie die Arbeiten vorangehen, sei stark witterungsabhängig. So hat zum Beispiel der Winterdienst Vorrang vor den Bänklisanierungen. Spätestens Anfang Frühling sollen die Arbeiten aber beendet sein.

