Urdorf Walpurgisnacht, Pinguine und ein Ehebett: Die Clique Schäflibach überrascht die Gewinner der Fasnachtsfenster-Aktion 36 Urdorfer Haushalte schmückten ihre Fenster und Balkone fasnächtlich. Für ihr Engagement überreichten die Organisatoren ihnen Gutscheine und eine Dietiker Salami. Sibylle Egloff 04.03.2021, 04.00 Uhr

Clique Schäflibach on tour: Auf einem Rundgang zeigen Präsident Michael Keel, Zeremonienmeister Daniel Leutwiler und Vizepräsident Stephan Bohnenblust die prämierten Fasnachtsfenster. Hier posieren die Vorstandskollegen vor dem zweiten Platz an der Feldstrasse 55.

Damit in Urdorf trotz abgesagter Fasnacht etwas Narrenstimmung aufkommt, rief die Clique Schäflibach die Bevölkerung dazu auf, ihre Fenster, Balkone, Terrassen, Fassaden und Gärten farbig zu dekorieren. Ein Rundgang durch die Gemeinde zeigt, dass die Urdorfer trotz Corona an der fünften Jahreszeit festhalten. Fasnachtspuppen hängen an vielen Ecken im Dorf. Seit dem 12. Februar und noch bis zum 5. März erfreuen die geschmückten Stellen Passanten und Nachbarn. Insgesamt beteiligten sich 36 Haushalte am Wettbewerb der Clique Schäflibach, die seit Jahrzehnten die Fasnachtsveranstaltungen in Urdorf organisiert.

«Wir waren baff, als wir die vielen schönen Fasnachtsfenster sahen», sagt Zeremonienmeister Daniel Leutwiler und Vizepräsident Stephan Bohnenblust fügt hinzu: «Es ist toll, dass die Leute die Sache mit so viel Enthusiasmus und Engagement angegangen sind.» Unterdessen nähert sich Präsident Michael Keel in roter Fasnachtsuniform und mit Salamis in den Händen seinen Vorstandskollegen. «Je eine Salami von der Dietiker Metzgerei Hildebrand und einen 20-Franken-Gutschein für den Spar erhalten alle fürs Mitmachen», erklärt Keel. Die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten werden zudem mit je 300, 200 und 100 Franken bedacht.

Die Knabengesellschaft Urdorf kürte die Gewinner des Wettbewerbs am 26. Februar. Dabei achtete sie auf die Kreativität, den Gesamteindruck, die Ästhetik, die Originalität und die Liebe zum Detail. Bonuspunkte konnten sich die Teilnehmenden holen, wenn sie die Fenster gemäss des letzt- und diesjährigen Mottos «Anno dazumal» schmückten.

Überdimensionale Konfetti verteilen sich im Garten

Leutwiler, Bohnenblust und Keel besuchen die Gewinner, um ihnen die Preise persönlich zu überreichen. Auf Platz 3 schaffte es die Familie Handfast an der Birmensdorferstrasse 135. Sie dekorierte ihren Garten im Zeichen verschiedener Fasnachtsmottos aus den vergangenen Jahren. Zwei Pinguine bewachen die Eingangstüre, ein Clown und eine Hexe ragen aus dem Gebüsch und zwei Inuits sitzen und fischen auf dem Gartenzaun. Verteilt an Eingangstür, Garagentor und Zaun finden sich überdimensionale Konfetti-Stücke.

Aufgeregt öffnet die kleine Noomi die Türe. Die Dreijährige und ihre grosse Schwester Svea (5) halfen ihren Eltern Jacqueline und Niklas Handfast beim Basteln. «Sie haben die Konfettis laminiert und ausgeschnitten. Mein Mann hat die Holzgestelle gezimmert und ich habe die Puppen angezogen», erzählt Jacqueline Handfast. Die Arbeit sei lässig gewesen. «Normalerweise gehen wir immer an die Fasnacht. Darum war es schön, dass wir nun wenigstens das machen konnten.» Mit den 100 Franken Preisgeld will sich die Familie im Sommer ganz viel Glace gönnen.

Sie werkelten zwei Tage lang am Fasnachtsfenster

Die Zweitplatzierten wohnen an der Feldstrasse 55. Berti und Peter Weber taten sich mit ihren Nachbarn Jacqueline und René Wachter zusammen und inszenierten eine Walpurgisnacht vor ihren Fenstern und Balkonen. Eine Hexe sitzt auf dem Fenstersims, eine zweite fliegt auf dem Besen die Fassade hoch. Die dritte hockt auf dem Scheiterhaufen, der nachts sogar leuchtet. Zwei Tage lang werkelten sie, bis die Dekoration stand.

«Ich habe gehofft, dass wir unter die ersten zehn kommen. Dass wir es sogar aufs Treppchen schaffen, das hätte ich nicht erwartet», sagt René Wachter. Als Wagenbauer der Clique Schäflibach habe er einfach etwas Schönes auf die Beine stellen wollen, sagt Peter Weber. «Wir schmücken unser Fenster auch an Weihnachten und Ostern. Es ist ein guter Platz, weil hier die Bevölkerung vorbeigeht.» Mit den 200 Franken wollen die Nachbarn auswärts essen gehen, wenn die Restaurants wieder offen haben.

Am meisten beeindruckt hat die Knabengesellschaft die waghalsige Konstruktion am Balkon der Kirchgasse 16. Roland Zenhäusern, seine Partnerin Denise Thommen sowie sein Kollege Jürg Berri und dessen Frau Helga installierten das Ehebett von Kari und Lisi von anno 1900 parallel zur Fassade. Die Details lassen Schaulustige lange vor der Dekoration verweilen. Eine Katze kuschelt sich neben dem Händchen haltenden und dick ins Nachthemd eingepackten Paar in die Bettdecke. Nachttöpfe, Hühner und eine Heugabel samt BH sind um das Bett drapiert.

Schaulustige schiessen zahlreiche Fotos

«Das alte Bauernhaus bot sich für eine solche Interpretation des Mottos an. Wir hatten noch altes Bauernwerkzeug von meinen Grosseltern, das wir dafür nutzen konnten», sagt Roland Zenhäusern. Es sei eine coole Beschäftigung während des zweiten Lockdowns gewesen, findet er. Das Feedback der Passanten sei positiv. «Viele fotografieren unser Fasnachtsfenster. Jemand hat sogar mal ein Stativ aufgestellt und professionelle Bilder geschossen», sagt Zenhäusern. Ihrer Truppe habe das Dekorieren so Spass gemacht, dass sie bereits Ideen für das nächste Jahr hätten. Auch dann sollen Kari und Lisi im Mittelpunkt stehen.

Die Clique Schäflibach hofft, dass 2022 neben den Fasnachtsfenstern die Narrenzeit auch wieder mit Umzug, Uslumpete und Maskenbällen gefeiert werden kann.