Urdorf Von «Saturday Night Fever» bis Elvis: Der Turnverein nahm sein Publikum mit auf eine Reise in die Vergangenheit «Nostalgie – Rendez-vous im TVU» hiess das Motto des diesjährigen Chränzlis am Samstagabend und Sonntagnachmittag in der zweimal ausverkauften Urdorfer Zentrumshalle. Christian Murer Jetzt kommentieren 27.11.2022, 15.00 Uhr

Das «Trio Eugster» begeisterte mit seinen grössten Hits. Christian Murer Die Aktivriege verbreitete tropische Ferienstimmung. Christian Murer Der Männerturnverein gab sich ganz cool. Christian Murer Eine kleine Flugeinlage zeigten die jungen Geräteturnerinnen. Christian Murer Mit der Frauenriege ging es zurück in vergangene Zeiten. Christian Murer Die Mitwirkenden hatten sichtlich Freude am Turnerlied. Christian Murer Trotz dunkler Halle verzichtete die Männerriege nicht auf Sonnenbrillen – Coolness verpflichtet. Christian Murer Das wildwestmässige Schlussbild der Aktivriege. Christian Murer Auch die Geräteturnerinnen holten sich nach dem Schlussbild ihren hochverdienten Applaus ab. Christian Murer Zum Schlussbild versammelten sich alle 300 Mitwirkenden. Christian Murer

Gleich im Foyer der Urdorfer Zentrumshalle überraschten Eisenbahnschienen und Wägelchen, auf denen die Kinder ihre Runden drehen konnten. Es war gleichermassen der Einstieg in eine vergangene, in der Vorstellung verklärten Zeit. Auch die Tischdekorationen strömten den Duft der grossen weiten Nostalgiewelt aus. An den Wänden hingen Plattencover von längst verblichenen Hitparaden-Gesangsgrössen.

Querbeet durch die nostalgische Welt präsentierten die einzelnen Riegen des Turnvereins Urdorf am Samstagabend und Sonntagnachmittag beim Turnerchränzli ihre über Wochen einstudierten Nummern. Das zweimal ausverkaufte Chränzli stand unter dem Motto «Nostalgie – Rendez-vous im TVU» und war das erste seit vier Jahren. Im «Restaurant Frohsinn» moderierten vier Frauen den Anlass in leicht verstaubter Versform. Dann wurde mit Getöse die Jukebox gestartet.

Auch die Musikauswahl entsprach dem Zeitgeist

Das Kinderturnen war der turnerische Auftakt der insgesamt 13 Auftritte – sieben vor und sechs nach der Pause. Jede Show war einzigartig, faszinierend und ebenso spektakulär. Auch die Musikauswahl aus der Jukebox entsprach dem damaligen Zeitgeist.

So verfolgte die Urdorfer Turnerfamilie daselbst einen zweistündigen Showmix aus Turn-Eleganz, Tanz, Artistik und ein wenig Komik. Vor allem der Männerturnverein machte mit seiner Show «Saturday Night Fever» und «Daddy Cool» ganz auf Disco und coole Daddys und Opis.

Einmal mehr präsentierte der Urdorfer Turnverein das ganze Spektrum aus Turnen, Gymnastik und Sport. Die Turnerinnen und Turner zeigten die Faszination und die Schönheit vieler Sportarten – losgelöst von allen Wettkampfregeln.

Das Programm sprach alle Generationen an und spiegelte die wertvolle Arbeit des Turnvereins. So sagte der Vater eines Mädchens nach der Turnshow: «Ich find's grossartig, was die Urdorfer Turnerinnen und Turner zustande gebracht haben: Dynamik, tolle Choreografie, Akrobatik, viel Witz und begeisterte und begeisternde Kinder.»

«Chapeau vor dieser tadellosen Organisation»

Zum imposanten Schlussbild versammelten sich die 300 Turnerinnen und Turner gemeinsam auf der Bühne. OK-Chef Rolf Loosli dankte den Mitwirkenden. Er freute sich im Scheinwerferlicht über das attraktive, farbenfrohe und unterhaltsame Chränzli. Er lobte vor allem die tollen Ideen und den enormen Einsatz aller Mitwirkenden.

So sagte ein Zuschauer nach dem Chränzli: «Ich fand diese Nostalgie-Show sehr witzig und total spannend. Ich bin begeistert, was der Turnverein auch diesmal auf die Beine gestellt hat. Es war einfach sagenhaft, wirklich super – Chapeau vor dieser tadellosen Organisation.»

Der Fünftklässler Nico, der schon drei Jahre beim TVU turnt, sagte zu seinem Elvis-Auftritt: «Alles war total cool. Auch die anderen Riegen haben mir sehr gut gefallen.» Und sein Mami Daniela Fürst doppelte nach: «Es war ein lässiges Chränzli, einfach super.» Der ganze Turnverein habe sich grossartig ins Zeug gelegt. «Es war auf der ganzen Linie eine mega Show. Vor allem die Elvis-Nummer mit Nico fand ich einmalig», so die Urdorferin.

