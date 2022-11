Er verkauft Momos im Urdorfer Industriegebiet

Urdorf Vom Kloster zum Imbissstand: Mit seinen Momos bringt er einen Hauch Tibet ins Industriegebiet Tashi Tsirintsang verköstigt seit einem halben Jahr Mitarbeitende in Urdorf Nord. In seiner tibetischen Heimat lebte er lange Zeit als Mönch. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Der 42-jährige Tashi Tsirintsang betreibt den Imbisswagen Tashi Momo beim Autohändler Nova Auto in Urdorf. Sandra Ardizzone

Mit einem Wallholz fährt Tashi Tsirintsang über den Teig. «Er darf nicht zu dünn werden. Schliesslich soll er die Füllung beim Dämpfen schützen», sagt der 42-Jährige aus Zürich, während er auf den Teigfladen Hackfleisch verteilt. Tsirintsang steht in seinem Imbisswagen auf dem Kiesplatz des Autohändlers Nova Auto im Urdorfer Industriegebiet und bereitet Momos zu.

Die Teigtaschen aus seiner Heimat Tibet bietet er bereits seit einem halben Jahr unter dem Namen Tashi Momo in Urdorf an. Eigentlich suchte Tsirintsang nach einem Restaurant in Zürich. «Doch als ich sah, dass diese Imbissbude zum Verkauf steht, habe ich nicht lange gezögert.»

Hier wird der Teig für die bekannten tibetischen Momos ausgewallt. Sandra Ardizzone

Davor arbeitete er für ein chinesisches Take-away-Restaurant in Zollikon. «Doch es war schon immer mein Traum, mich selbstständig zu machen.» Der Imbisswagen ermögliche ihm einen praktischen Start als Gastgeber ohne grosses Risiko. Unterdessen befördert Tsirintsang die Teigtaschen in die Dampftöpfe.

In Tibet isst man Momos nur zu speziellen Anlässen

«Die runden Momos sind vegan oder vegetarisch, die halbmondförmigen sind mit Fleisch gefüllt», erklärt er. In Tibet werden Momos nur zu speziellen Anlässen gereicht, etwa, wenn man besondere Gäste erwartet oder ein Fest feiert. «Es ist aufwendig, sie herzustellen. Man muss sich Mühe geben», sagt Tsirintsang.

Momos mit Hackfleischfüllung: In die Masse mischt Tashi Tsirintsang immer etwas Wasser, so entsteht der fleischige Saft in den Teigtaschen beim Dämpfen. Sandra Ardizzone

In Europa gilt die tibetische Spezialität als ideales Fast Food. «Momos sind praktisch zum Essen, man braucht nicht mal Besteck. Weil sie gedämpft werden, sind sie auch noch gesund.» Die währschafte Variante will Tsirintsang seiner Kundschaft aber nicht vorenthalten.

Neben den gedämpften serviert er auch frittierte Momos sowie eine Reihe von thailändischen Currys und Pfannengerichten. «Die thailändische Küche geniesst in der Schweiz grosse Beliebtheit. Die Speisen sind für uns Tibeter nicht ganz fremd.» Andere tibetische Menus würden sich als Imbiss-Mahlzeit weniger eignen.

Ohne Sprachkenntnisse blieb ihm nur das Kochen

Tsirintsang setzt seit seiner Flucht in die Schweiz vor zehn Jahren auf die Gastronomie. Zum Kochen kam er nicht aus reiner Passion, sondern auch aus pragmatischen Gründen. «Ohne grosse Sprachkenntnisse sah ich im Kochen die einzige Möglichkeit, in der Schweizer Arbeitswelt Fuss zu fassen.» Auch deshalb hilft eine Kollegin, die via Videochat zum Interview zugeschaltet ist, und übersetzt.

Seit sechs Monaten bereitet Tashi Tsirintsang Momos in Urdorf zu. Sandra Ardizzone

«Was meine Kunden essen möchten, verstehe ich aber», sagt der Imbissbesitzer und lacht. Überdies zwinge ihn der direkte Kontakt mit den Gästen dazu, seine Hemmungen fallen zu lassen und einfach zu sprechen. Die Mehrheit seiner Kundschaft arbeitet in den nahe gelegenen Firmen im Industriegebiet Urdorf Nord. «Ich habe schon ein paar Stammkunden, die fast jeden Tag bei mir vorbeikommen», sagt Tsirintsang. Das Menu mit zwölf Momos sei am gefragtesten.

Mitten im Autopark steht der Imbisswagen Tashi Momo. Vor allem Mitarbeitende der umliegenden Firmen im Industriegebiet Urdorf Nord holen sich hier ihr Mittagsmenu. Sandra Ardizzone

In seiner Heimat beschäftigte sich Tsirintsang wenig mit Kulinarik. Er lebte fast zehn Jahre lang in einem buddhistischen Kloster als Mönch. «In Tibet bringt es Glück, wenn sich ein Kind der Familie dem religiösen Leben verschreibt.»

Auf den Imbisswagen soll ein Restaurant folgen

Etwas Glück benötigt nun auch er, damit noch mehr Gäste den Weg zu seinem Imbissstand finden. «Wenn das Geschäft gut läuft, komme ich meinem Ziel schneller näher», sagt Tsirintsang. Den Traum vom eigenen Restaurant verfolgt er noch immer. Am liebsten würde er in Urdorf bleiben und hier ein Lokal eröffnen. «Im Limmattal ist die Konkurrenz nicht so gross wie in Zürich. Und meine Stammkunden will ich nicht im Stich lassen.»

Die frisch gedämpften Momos. Je nach Füllung haben die Teigtaschen eine andere Form. Die vegetarischen und veganen Varianten sind rund, die fleischigen sind halbmondförmig. Sandra Ardizzone

Zuerst muss Tsirintsang aber den Winter überstehen. «Aufgrund des kalten Wetters werde ich wohl weniger Kundschaft haben. Daher werde ich mein Essen auch auf Just Eat anbieten, damit die Leute es sich nach Hause oder ins Geschäft liefern lassen können.»

Dampf steigt aus den Töpfen, die Momos sind fertig. Tsirintsang reicht dazu eine Chilisauce, die er aus gerösteten Chilis und Öl hergestellt hat. Er sehe sofort, ob seinen Gästen die Gerichte schmecken. «Wenn ihre Mundwinkel nach oben schnellen, finden sie es gut.» Er weiss:

«Essen ist die Sprache, die alle verstehen.»

