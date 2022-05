Singkreis Urdorf singt gemeinsam mit dem Singkreis Schwamendingen

Urdorf Vom Kirchenchor zum Singkreis – nun singen die Urdorfer mit den Schwamendingern zusammen Im November wurde der Ökumenische Singkreis Urdorf gegründet, nachdem der Ökumenische Kirchenchor Urdorf aufgelöst wurde. Nun tritt er zusammen mit dem Singkreis Schwamendingen auf. LiZ 14.05.2022, 00.14 Uhr

Dirigent Karl Scheuber. C. Murer

Das Ende von etwas Altem kann der Anfang von etwas Neuem sein. Nach der Auflösung des Ökumenischen Kirchenchors Urdorf Anfang Oktober 2021 haben ein Dutzend ehemalige Mitglieder am 15. November 2021 unter dem Namen Ökumenischer Singkreis Urdorf einen Nachfolgechor gegründet. Er steht unter der musikalischen Leitung von Karl Scheuber und möchte weiterhin den Chorgesang pflegen, hauptsächlich in Gottesdiensten der katholischen Pfarrei und der reformierten Kirchgemeinde Urdorf.

Karl Scheuber dirigiert auch den Singkreis Zürich Schwamendingen. So hat es sich ergeben, dass der Ökumenische Singkreis Urdorf für Chorprojekte mit den Schwamendingern zusammenarbeitet.

Nun treten die beiden Gruppen am Sonntag erstmals gemeinsam auf, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Die Zusammenarbeit der beiden kleinen Chorgruppen sei ein «Glücksfall», wird Scheuber in der Mitteilung zitiert.

Der Singkreis während einer Probe. C. Murer

Am Sonntag werden Werke von Joseph Haydn gesungen

Der Auftritt wird am Sonntag im Rahmen des Tags der Begegnung stattfinden. Die beiden Chöre singen gemeinsam im ökumenischen Gottesdienst in der neuen reformierten Kirche Urdorf. Dieser beginnt um 9.45 Uhr.

Gesungen werden laut Mitteilung Werke von Joseph Haydn – zum Beispiel der Psalm 31 «Mein Gott, ich hab auf dich gebaut». Ebenso stehen die Werke «Die Himmel erzählen die Ehre Gottes» und «Vollendet ist das grosse Werk» aus dem Oratorium «Die Schöpfung» auf dem Programm. Gestaltet wird der ökumenische Gottesdienst von der reformierten Pfarrerin Esther Grieder und dem katholischen Pfarrer Joseph Naduvilaparambil. Nach dem Gottesdienst ist ein Apéro geplant.

Wie der neue Ökumenische Singkreis Urdorf in seiner Mitteilung schreibt, würde er sich gerne noch um einige Stimmen erweitern. Gesangsfreudige seien jederzeit willkommen. Alle zwei Wochen – ausser während der Schulferien – treffe man sich am Montag um 19.30 zur zweistündigen Probe im katholischen Pfarreisaal.

«Ich freue mich, dass einige ehemalige Kirchenchor-Mitglieder aus Freude am Singen in der Kirche einen neuen kleinen Chor gebildet haben. Und zusammen mit dem Singkreis Zürich Schwamendingen haben wir bereits einen beachtlichen Stand erreicht», wird Josef Zweifel, Präsident des Ökumenischen Singkreises Urdorf, in der Mitteilung zitiert.