Urdorf Nephrologe über Transplantationsgesetz: «Man muss sich überlegen, was man sich nach dem Tod vorstellt» Martin Sachs leitet das Nephrologie- und Dialysezentrum in Urdorf. Er behandelt viele Patienten, die auf eine neue Niere warten. Dass nicht alle ein neues Organ erhalten, liegt jedoch nicht nur daran, dass es wenig Spendernieren gibt. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Martin Sachs ist Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie. Er erklärt, wie die Abstimmung zum Transplantationsgesetz den Alltag seiner Patienten beeinflusst. Valentin Hehli

Täglich gehen nierenkranke Patienten durch einen normalen Hauseingang hinter dem Urdorfer Zentrum Spitzacker. Eine der Klingeln im Wohnblock führt ins Dialysezentrum Urdorf. Dort erhalten etwa 40 Patienten aus dem Bezirk Dietikon eine Dialyse. Dabei wird ihr Blut während vier bis sieben Stunden gereinigt. In diesem lebenswichtigen Verfahren übernimmt die Maschine die Tätigkeit, welche die Niere nicht mehr ausführt. «Die Dialyse ist die Kapitulation des Nephrologen, oft nach längerer medikamentöser Therapie», sagt Martin Sachs. Er ist der Leiter des Nephrologie- und Dialysezentrums.

Ein Drittel seiner Dialysepatienten steht auf der Warteliste, um eine neue Niere zu erhalten. Diese würde ihnen im Universitätsspital Zürich eingesetzt. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder die Patienten erhalten zu irgendeiner Tages- oder Nachtzeit ein Telefonat, dass ein Nierenspender hirntot ist und seine Niere nun entnommen werden kann. Oder es wird eine sogenannte Lebendspende durchgeführt.

Dabei erhält ein Patient die Niere eines lebenden Menschen, der danach mit einer statt zwei Nieren weiterlebt. Bei der zweiten Variante kann man die Operation genau planen und beide Personen gut vorbereiten. «Diese Operation hat eine bessere Prognose und geschieht meist aus Zuneigung beziehungsweise letztlich aus Liebe», sagt Sachs. Oft seien es Ehepartner oder nahe Angehörige, die eine Niere spenden.

Patienten erhalten durch die Transplantation Freiheiten zurück

Durch die Transplantation erhalten Dialysepatienten ihr ungebundenes Leben zu einem grossen Teil zurück. «Nach der Transplantation sind die Patienten nicht mehr an fixe Behandlungstermine gebunden», sagt Sachs. Sie müssten auch nicht mehr darauf achten, wie viel Flüssigkeit sie zu sich nehmen, eine Einschränkung, die den meisten seiner Patienten aufliegt. Auch aufgrund dieser Überlegungen entspräche die Nierentransplantation aus medizinischer Sicht dem sogenannten Goldstandard zur Behandlung des kompletten Nierenversagens.

Viele Patienten müssen lange auf eine Spenderniere warten. Dabei ist der Leidensdruck laut dem Nephrologen unterschiedlich hoch. Einerseits sei es für die Patienten sehr einschränkend, ständig zur Dialyse zu fahren, andererseits sei die Lebensqualität auch mit Dialyse nicht schlecht. Er sagt:

«Ohne Dialyse würden diese Patienten innert Kürze versterben, wie es beispielsweise noch vor 50 bis 60 Jahren der Fall war.»

Doch nicht alle Patienten erhalten eine Spenderniere. Das liegt nicht nur daran, dass wenige Nieren zur Verfügung stehen, sondern auch daran, dass etliche von Sachs Patienten zusätzlich zu ihrer Nierenerkrankung andere schwerere Krankheiten haben. «Manchmal haben die Patienten beispielsweise eine Herzkrankheit, weswegen eine Transplantation nicht immer möglich ist», sagt Sachs. Überdies beträgt der Altersdurchschnitt seiner Dialysepatienten über 70 Jahre. Das hohe Alter führe dazu, dass der Eingriff zusätzlich höhere Risiken mit sich bringe.

In Österreich gibt es dank der Widerspruchslösung mehr Transplantationen

Ob es ab 2024 dank der am 15. Mai eingeführten Widerspruchslösung mehr Nieren gebe und seine Patienten schneller zum gewünschten Organ kommen, lässt Sachs offen. Doch er sagt: «In Österreich, wo die Widerspruchslösung bereits gilt, gab es nach der Einführung der Regelung mehr Transplantationen.» Dies könnte auch in der Schweiz der Fall sein.

So stimmte das Volk am 15. Mai zur Änderung des Transplantationsgesetzes ab. Lena

Was gilt nach der Abstimmung Das Volk hat sich am 15. Mai 2022 mit über 60 Prozent Ja-Stimmen für die Widerspruchslösung bei der Organspende ausgesprochen. Künftig gilt laut Vorlage, dass eine verstorbene Person ohne anders lautende Willensbekundung grundsätzlich mit einer Organspende einverstanden ist. Wer also nach dem Tod keine Organe und Gewebe spenden möchte, muss dies festhalten. Die neue Regelung wird jedoch frühestens ab 2024 gelten.

Egal, ob man nun ein Ja oder Nein auf dem Transplantationspass ankreuze, es sei wichtig, dass sich jeder Gedanken zum Thema mache. «Dabei muss man sich überlegen, wie man zum eigenen Körper steht und was man sich nach dem Tod vorstellt», sagt Sachs. Diese prinzipielle Frage müsse jeder für sich entscheiden. Er sagt:

«Viele Leute reden eher über Arbeit, Alltag oder andere Dinge, als dass sie das Thema Tod anschneiden.»

Dies gelte sogar für nahe Beziehungen. Das könne auch mit der Trägheit der Menschen zu tun haben. «Die Abstimmung wird demzufolge für die Mehrheit der Bevölkerung möglicherweise nicht viel ändern», sagt Sachs. Dabei dürfe man die Entscheidung für oder gegen eine Organspende nicht einfach den Verwandten überlassen. Deren Rolle sei im Abstimmungskampf ja bereits betont worden.

Mit gesundem Lebensstil Risiken vermeiden

Obwohl er sich über gelungene Transplantationen freue, sei es ihm wichtig, zu sagen, dass man es am besten gar nicht erst so weit kommen lasse. Denn auch wenn nicht alle Krankheiten vermeidbar seien, so könne man mit einem gesunden Lebensstil wie dem Vermeiden der bekannten Gifte das Risiko für Nieren- und andere Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes oder Gefässkrankheiten reduzieren.

