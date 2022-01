Urdorf Urdorfer Clique Schäflibach sagt ihren Fasnachtsstart ab – die «Wurster»-Ära dauert also noch länger Das am besten gehütete Geheimnis von Urdorf bleibt geheim. Denn die Inthronisation des neuen Schirmherrn fällt aus. Darum bleibt Othmar «de Wurster» länger im Amt. David Egger 07.01.2022, 17.04 Uhr

Er muss es noch länger machen: Der 2020 inthronisierte Schirmherr Othmar «de Wurster» Gut (links) bleibt auch 2022 Schirmherr. Rechts: Daniel Leutwiler, Zeremoniemeister der Clique Schäflibach Urdorf. David Egger (Urdorf, 18. Januar 2020)

Harte Zeiten für die Fasnacht. «Unsere geplante Fasnachtseröffnung mit der Inthronisation des neuen Schirmherrn 2022 kann leider nicht stattfinden», teilte Daniel Leutwiler, Zeremoniemeister der Urdorfer Clique Schäflibach, am Freitag mit.

Bereits 2021 fiel der Anlass aus. 2022 nun schon wieder. Das hat zur Folge, dass Othmar «de Wurster» Gut das Amt als Schirmherr der Urdorfer Fasnacht auch 2022 ausführen wird. Normalerweise hat man dieses Amt nur ein Jahr inne.

Lang ists her: Am 18. Januar 2020 wurde Othmar de Wurster Gut, hier noch geheimnisvoll unter der Maske, auf das Urdorfer Embri-Areal gefahren, wo er danach als neuer Schirmherr inthronisiert wurde. David Egger (Urdorf, 18. Januar 2020)

Auch wenn der Entscheid die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler schmerzt und ihnen schwerfiel, war es am Schluss eine klare Sache. So schreibt Leutwiler im Communiqué, das er namens der Clique verfasste: «Mit den exorbitant steigenden Corona-Fallzahlen tagtäglich, ist unser Optimismus immer mehr gesunken, bis unsere Hoffnung nun endgültig zerplatzte. Was wahrscheinlich bei allen schon längst in den Köpfen herumgeisterte, ist nun schmerzhafte Tatsache geworden. Unsere geplante Fasnachtseröffnung mit der Inthronisation des neuen Schirmherrn 2022, kann leider erneut nicht stattfinden. Wir möchten an dieser Stelle unserem amtierenden Schirmherrn, Othmar ‹de Wurster› Gut, danken für die Bereitschaft, sein Amt während der kommenden Fasnacht weiterzuführen.»

Umzug, Uslumpete und Co.: Entscheid fällt Ende Monat

Man habe sich für die Absage entschieden «aus Rücksicht auf die Gesundheit aller», schreibt Leutwiler weiter. Die Clique sei der Meinung, dass die Absage in der aktuellen Situation die richtige und vernünftige Entscheidung ist. «So gern wir alle die Fasnacht zelebrieren, so verantwortungsvoll will sich die Clique Schäflibach Urdorf in dieser aussergewöhnlichen Situation verhalten und damit einen wichtigen Beitrag zum Wohle der Gesundheit aller leisten», heisst es weiter.

Die Inthronisation des neuen Schirmherrn – bei dieser wird jeweils klar, wer hinter der Schirmherren-Maske steckt – mit den drei traditionellen Kanonenschüssen der Urdorfer Knabengesellschaft gilt jeweils als Start der Fasnacht Urdorf. Er wäre für den 15. Januar geplant gewesen.

Ob die weiteren Fasnachtsanlässe stattfinden, steht derzeit noch in den Sternen. Die Clique werde das Ende Januar ent­scheiden, so Leutwiler. Von 4. bis 6. März würde das grosse Fasnachtswochenende mit Umzug, Maskenball und Kindermaskenball steigen. Am 11. März wäre die Uslumpete und am 12. März das Konfettibegräbnis.