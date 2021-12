Urdorf Umfangreicher Richtplan: Vor allem der Verkehr interessierte die Urdorferinnen und Urdorfer an der Infoveranstaltung Der kommunale Richtplan, den die Gemeinde aktuell neu erstellt, behandelt gleich mehrere umfangreiche Themen. Damit auch die Bevölkerung den Überblick behält, fand nun ein Infoabend statt. Carmen Frei Jetzt kommentieren 09.12.2021, 04.00 Uhr

Die Gemeinde Urdorf informierte die interessierte Bevölkerung zum kommunalen Richtplan. Carmen Frei / «Limmattaler Zeitung»

Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) sagte zu den rund 40 Anwesenden gleich zu Beginn: «Es ist ein komplexes Thema.» Der kommunale Richtplan, über den die Gemeinde die Bevölkerung am Dienstagabend informierte, ist umfangreich. Bereits ab 18 Uhr konnten sich die Teilnehmenden des Infoanlasses die Inhalte der Richtplanvorlage auf Plakatwänden in der Mehrzweckhalle Zentrum in Urdorf ansehen. Der 3G-Anlass hatte unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes stattgefunden.

Für die Erklärung der Richtplanvorlage am Dienstagabend waren neben Rottensteiner auch Rebecca Broekema, Bereichsleiterin Planung, Bau und Werke, Remo Baumberger und Beatrice Dürr von der Firma EBP, welche die Richtplanvorlage im Auftrag der Gemeinde erarbeitet hat, Danilo Follador (Die Mitte), Planungs-, Bau- und Umweltvorstand, und Patrick Müller, Leiter Stab der Gemeinde, anwesend.

Vorab konnten sich alle Besucherinnen und Besucher an den Plakatwänden über den Richtplan informieren. Carmen Frei / «Limmattaler Zeitung»

Der Richtplan beschäftigt die Gemeinde bereits eine Weile

Zum Richtplan führte die Gemeinde im März 2021 eine Online-Umfrage durch, bei der rund 86 Personen teilgenommen hatten und 850 Einzelrückmeldungen eingegangen sind. Im Juni folgte eine Austauschveranstaltung mit 60 Teilnehmenden zur Richtplanvorlage.

Beatrice Dürr betonte, dass die Ziele der Richtplanvorlage bis 2040 ausgelegt seien. Dürr informierte zur Strategie bezüglich Siedlung, Landschaft und Freiraum, öffentliche Anlagen und Bauten sowie Energie. Remo Baumberger präsentierte das Kapitel Verkehr. Hier will Urdorf mehr auf den öffentlichen Verkehr sowie den Velo- und Fussverkehr setzen. Auf dem Strassennetz der Gemeinde ist flächendeckend Tempo 30 vorgesehen. Auch auf den beiden kantonalen Strassen, der Birmensdorfer- und der Feldstrasse, will die Gemeinde ein Tempo-30-Regime beantragen. Diese sollen zudem langfristig gestalterisch angepasst werden.

Die Meinung der Bevölkerung ist erneut gefragt

Bei der Landschaft und den Freiräumen wies Dürr auf das dichte Gewässernetz von Urdorf hin. Bei diesem setze der Richtplan auf Renaturierung und Ausdolung. Die Gemeinde wolle zudem mit gutem Beispiel vorangehen und bei den eigenen Bauten auf umweltfreundliche Energiequellen setzen. Zum Schluss wies Dürr darauf hin, dass beim Richtplan ab Januar 2022 eine elektronische Mitwirkung über die Gemeindewebsite möglich sei.

An der Fragerunde sollten vor allem Unklarheiten beseitigt werden. Vor allem zum Verkehr gab es einige Wortmeldungen. Carmen Frei / «Limmattaler Zeitung»

Vor allem der Verkehr bot Zündstoff

Anschliessend an die Erläuterung konnten die Teilnehmenden Fragen stellen. Patrick Müller übernahm die Moderation des Austausches. Vor allem das Thema Verkehr beschäftigte die Anwesenden.

Bruno Weibel wollte wissen, ob die Gemeinde mit mehr Verkehr aufgrund der geplanten E-Ladestationen rechne. Remo Baumberger sagte, dass es durchaus Änderungen im Verkehrsaufkommen geben könne. Es soll aber der emissionsarme Verkehr gefördert werden. Danilo Follador meinte, dass die Ladestationen primär für die Abdeckung des Verkehrs in der Gemeinde sorgen sollten.

Ein weiterer Teilnehmer stellte Fragen zur Nutzungsdichte. In der Richtplanvorlage ist davon die Rede, dass Massnahmen geprüft werden sollen, mit denen die Nutzungsdichte grundeigentümerverbindlich festgesetzt werden kann. Daher fragte der Mann, ob die Gemeinde ihn dazu verpflichten könne, statt eines Einfamilienhauses ein Mehrfamilienhaus auf seinem Grundstück zu bauen. «Wir können Sie nicht dazu verpflichten», antwortete Beatrice Dürr. Erst bei der Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) werde eine solche Massnahme geprüft, dies möchte die Gemeinde aber politisch diskutieren. Gemeinderat Follador betonte, dass dies frühestens ab 2023 diskutiert werde.

Der Richtplan setzt auf Tempo 30

Zur Feld- und Birmensdorferstrasse fragte Ursula Baumgartner, wie diese angepasst werden, da diese erst saniert worden sind: «Werden sie nun schon wieder aufgerissen?» Remo Baumberger antwortete, dass zuerst Tempo 30 kommen und erst längerfristig gestalterische Massnahmen folgen können.

Der Kreisel bei der Birmensdorfer- und der Feldstrasse in Urdorf wurde erst neu gestaltet. Virginia Kamm / «Limmattaler Zeitung»

Kantonsrätin Sonja Gehrig (GLP) wollte wissen, ob die Vernetzungsachse der verschiedenen Tiergruppen im Konflikt stehe mit anderen Entwicklungszielen. Dürr erwiderte, dass der Richtplan dieses Thema indirekt bei den Freiräumen und Grünräumen enthalte. Konflikte würden die Gemeinde dann erst bei der effektiven Planung feststellen.

Die Gemeinde hofft auf mehr Engagement

Diana Weibel sprach zum Schluss die geringe Zahl der Teilnehmenden an: «Wie könnte die Gemeinde einen grösseren Anteil dazu motivieren, bei solchen Anlässen mitzumachen?» Sandra Rottensteiner erklärte, dass die Städte und Gemeinden bereits eine Milizkampagne gestartet haben, um mehr Leute für die politische Beteiligung zu begeistern. Sie bat die Anwesenden zudem, wann immer möglich, Bekannte zu motivieren, mitzumachen.

Danilo Follador bedankte sich danach im Namen des Gemeinderats bei den Anwesenden für ihr Engagement. Im Anschluss konnten an den aufgestellten Plakatwänden noch weitere Fragen in kleinerer Runde gestellt werden. Beim Richtplan folgt nun als Nächstes die öffentliche Auflage, die vom Donnerstag, 13. Januar, bis am Montag, 14. März 2022, dauert.

