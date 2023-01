Über 500 Gäste stiessen in Urdorf auf das neue Jahr an

Urdorf Über 500 Gäste stiessen auf dem Muulaffeplatz auf das neue Jahr an Erstmals führte die Gemeinde auf dem neu gestalteten Platz in Urdorf einen Neujahrsapéro durch. Die Premiere war ein Erfolg. Enzo Grieco Jetzt kommentieren 08.01.2023, 17.42 Uhr

Pünktlich um 16 Uhr begrüsste Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) die anwesenden Gäste auf dem Muulaffeplatz. Der Neujahrsapéro auf dem neu gestalteten Platz war eine Premiere. Zuvor fanden die Neujahrsfeierlichkeiten der Gemeinde jeweils im Rahmen des Neujahrskonzerts statt, welches das Collegium Musicum Urdorf vor einer Woche spielte.

In ihrer Ansprache erwähnte Rottensteiner, dass die Gemeinschaft und das Vereinsleben Urdorf zu einem lebendigen, attraktiven Dorf machen. Stolz dürfe man auch über den Zusammenhalt in der Bevölkerung sein, sagte sie und betonte, dass in Urdorf Herausforderungen zusammen gemeistert würden. Auch der Neujahrsapéro stand im Zeichen des Zusammenseins. Sie habe ihre Rede bewusst kurz gehalten, sagte Rottensteiner. Bevor sie sich selbst unter die Gäste mischte, wünschte sie allen ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr und wies darauf hin, dass alle Anwesenden das «Urdorfer Weinglas», das sie zum Anstossen erhielten, als Andenken behalten dürfen.

So viele Gäste, dass Nachschub nötig wurde

Um den Durst und Hunger zu stillen, wurden Punsch, Mineralwasser, Weisswein, Bratwürste sowie Vegi-Burger angeboten. Obwohl der Andrang riesig war, herrschte eine entspannte Stimmung. Das Warten in der Schlange bot den Gästen die Gelegenheit, alte Bekanntschaften aufzufrischen sowie neue Kontakte zu knüpfen.

Die Premiere auf dem Muulaffeplatz war ein Erfolg und zog so viele Gäste an, dass kurzerhand Nachschub organisiert werden musste, weil der Vorrat an Würsten und Wein sich dem Ende zuneigte. Einige der über 500 Besucherinnen und Besucher halfen sogar spontan beim Ausschank mit und liefern damit ein gutes Beispiel für das Gemeinschaftsgefühl im Dorf.

Der ehemalige Gemeinderat Jürg Pauli und seine Frau Emmi freuten sich über den gelungenen Anlass. Pauli erwähnte, dass der heutige Muulaffeplatz früher sein Spielplatz war. Heini und Gerda Leu, die zusammen schon über 60 Jahre in Urdorf leben, waren zum ersten Mal am Neujahrsapéro. Ihre Kolleginnen Rosmarie Schmid und Dora Wüthrich, die in vergangenen Jahren häufig das Neujahrskonzert besucht hatten, lobten den neuen Rahmen des Neujahrsapéros.

Auch dem alteingesessenen Urdorfer Urs Senn gefiel der neue Anlass gut. Früher sei das Jahr mit einem Kanonenschuss vom Knabenverein eingeläutet worden, erzählte er. Unter den Besucherinnen und Besuchern waren nur positive Stimmen zu hören zum Neujahrsapéro. Nach dem gelungenen Start könnte sich also auch der Anlass auf dem Muulaffeplatz zu einer langjährigen Tradition entwickeln.

