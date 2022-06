Wahlbüro Urdorf: Mitglieder gewählt und verabschiedet

Urdorf Über 22 Jahre im Wahlbüro: Sonja Keller wurde an der Gemeindeversammlung verabschiedet Die 63 anwesenden Stimmberechtigten wählten 30 Wahlbüromitglieder für die Amtszeit von 2022 bis 2026 und genehmigten die Jahresrechnungen 2021 der politischen Gemeinde sowie der Schulgemeinde. Sibylle Egloff 30.06.2022, 17.28 Uhr

Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) überreichte Sonja Keller für ihren Einsatz im Urdorfer Wahlbüro einen Strauss. Sibylle Egloff

Die erste Gemeindeversammlung seit Einführung der Einheitsgemeinde in Urdorf Anfang Jahr war traktandenmässig nicht sonderlich spektakulär. Zum letzten Mal wurden die Jahresrechnungen 2021 der politischen Gemeinde und der Schulgemeinde am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle Spitzacker separat vorgestellt – beide wurden von den 63 erschienenen Stimmberechtigten bewilligt.