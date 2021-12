Urdorf Über 100 Einsätze im Jahr 2021: Die Feuerwehr blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück René Kern, Kommandant der Feuerwehr Urdorf, blickt auf ein forderndes Jahr zurück. Mit Schneefall und Sturm war die Feuerwehr im Winter wie im Sommer gefragt. Carmen Frei Jetzt kommentieren 07.12.2021, 15.35 Uhr

Die starken Schneefälle in diesem Jahr forderten die Feuerwehr Urdorf. zvg

«Wir haben ein ausserordentlich intensives Jahr hinter uns», sagt René Kern. Im Vergleich zum Vorjahr seien sie 2021 bereits über 200 Stunden mehr im Einsatz, so der Kommandant der Feuerwehr Urdorf. Am Morgen des 30. November hätten sie zudem ihren 100. Einsatz in diesem Jahr gehabt. «Sonst haben wir durchschnittlich jährlich zwischen 60 und 65 Einsätze», erklärt Kern.

Am Wochenende vor dem 100. Einsatz fand in Urdorf der Feuerwehrabend statt. An diesem gibt die Feuerwehr jeweils auch die Verabschiedungen und Beförderungen bekannt. In diesem Jahr ernannte die Feuerwehr die Unteroffiziere Tobias Knauer, Stefan Trindler und Alexander De Lorenzi zu Wachtmeistern – ein Ehrentitel bei besonderem Erfahrungsschatz.

Wegen Corona trainierten die Feuerwehrleute getrennt

Kern freute sich vor allem, dass sich beim 3G-Anlass endlich wieder einmal alle sehen konnten.

«Es gab Feuerwehrleute, die sich noch gar nie persönlich getroffen haben»,

erklärt er. Denn im laufenden Jahr übte die Feuerwehr Urdorf immer in zwei Gruppen an unterschiedlichen Tagen. Für das nächste Jahr hofft er darauf, dass alle wieder gemeinsam Übungen bestreiten können.

René Kern blickt auf ein turbulentes erstes Jahr als Kommandant der Feuerwehr Urdorf zurück. zvg

Für 2022 stehen 59 Feuerwehrleute bereit – vier mehr als 2021. Darunter sind auch acht Frauen. Damit habe die Feuerwehr Urdorf eine komfortable Grösse, meint Kern. «Wir haben einen Sollbestand von 50 Feuerwehrleuten», sagt er. Die 59 Feuerwehrleute übernehmen auch im kommenden Jahr viele verschiedene Aufgaben. Neben der Brandbekämpfung sind sie aktiv bei Unfällen mit Öl oder chemischen Stoffen, bei denen das Grundwasser und die Bäche geschützt werden müssen.

Der Schnee und der Sturm forderten die Feuerwehren

Im laufenden Jahr habe vor allem der Schnee im Januar die Feuerwehr gefordert. «Insgesamt fuhren wir elf Einsätze während 24 Stunden wegen des Schnees», sagt Kern, der erst seit diesem Jahr als Kommandant amtet. Als Sturmtief «Bernd» im Juli über Birmensdorf hinwegfegte, war die Urdorfer Feuerwehr ebenfalls gefragt. «Von halb drei Uhr morgens bis sieben Uhr abends war unsere Autodrehleiter im Einsatz», sagt Kern. Zudem war ein Unterstützungsteam der Urdorfer Feuerwehr in Birmensdorf unterwegs.

Insgesamt 29 Einsätze wegen Elementarereignissen fuhr die Feuerwehr in diesem Jahr bis anhin, im vorherigen Jahr waren es nur fünf.

«Die Kadenz der Elementarereignisse hat zugenommen»,

sagt Kern. Es habe sich in Urdorf allerdings jeweils um Bagatellereignissen gehandelt. «Bei Elementarereignissen kommt Urdorf meist glimpflich davon», sagt Kern.

Sie müssen die Einsatzbereitschaft stets aufrechterhalten

Dennoch müssen die Feuerwehrleute stets bereit sein. Meist funktioniere dies gut – gerade in Zeiten von Homeoffice. René Kern meint aber auch: «Die Einsätze kommen immer ungelegen. Sie sind immer dann, wenn man gerade Besuch und das Fleisch auf dem Grill hat.» Das Feuerwehrhandwerk sei zudem nicht allen gegeben. Kern sagt:

«Man braucht die Blutgruppe F.»

Mit Blick auf das nächste Jahr sagt er: «Wir müssen es nehmen, wie es kommt.» Wichtig sei, die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten. Voraussichtlich gebe es im kommenden Jahr im August aber wieder die «Nacht der offenen Tore». Dort können sich Interessierte ein Bild davon machen, wie es bei der Urdorfer Feuerwehr aussieht.

