Tschüss Fasnacht: Urdorf trauert am Konfetti-Begräbnis

Urdorf Tschüss Fasnacht: Urdorfer Narren erwiesen zwei Konfetti und einem Cervelat die letzte Ehre Am traditionellen Konfetti-Begräbnis verabschieden sich die Urdorfer Fasnächtlerinnen und Fasnächtler von der Fasnachtszeit. Auf Wiedersehen sagte auch Schirmherr Othmar «dä Wurster» Gut. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 13.03.2022, 18.51 Uhr

Schirmherr Othmar «dä Wurster» Gut (links) und Zeremonienmeister Daniel Leutwiler beerdigten am Samstag Konfetti und Wurst beim «Steinerhof». Sibylle Egloff

Mit einem Löffel schaufelt Othmar «dä Wurster» Gut ein kleines Grab unter einem Baum beim Parkplatz des Restaurants Steinerhof in Urdorf. Der Schirmherr der Urdorfer Fasnacht hatte am Samstag gemeinsam mit Daniel Leutwiler, dem Zeremonienmeister der Clique Schäflibach, die bittere Aufgabe, die letzten zwei Konfetti der Erde zu übergeben.

Konfetti und Cervelat kommen unter die Erde. Sibylle Egloff

Am traditionellen Konfetti-Begräbnis verabschieden sich die Urdorfer Narren seit über 30 Jahren symbolisch von der Fasnachtszeit. Um 11.11 Uhr begann der Trauermarsch um den «Steinerhof». Auf einer Bank wurden in einem winzigen Holzsarg die Konfetti zu Grabe getragen, begleitet von schluchzenden Fasnächtlern und der Urdorfer Gugge Stiereschränzer.

Nach zwei Jahren fällt ihm der Abschied schwer

Fasnachts-Schirmherr Gut ist das Gesicht der Metzgerei Hildebrand in Dietikon und trägt daher den Übernamen «dä Wurster». Diesem machte er alle Ehre: Er beerdigte neben den beiden Konfetti auch einen Cervelat. Denn für Gut endet mit dieser Ausgabe der fünften Jahreszeit die Regentschaft über die Urdorfer Fasnacht. Im Januar 2023 wird sein Nachfolger inthronisiert. Gut geht als der am längsten amtierende Schirmherr in die Urdorfer Geschichtsbücher ein. Wegen der Coronapandemie und dem Ausfall der Fasnacht 2020 und 2021 blieb «dä Wurster» den Fasnächtlern viel länger erhalten.

Mit einem Trauermarsch um den «Steinerhof» nahmen die Fasnächtler Abschied von der fünften Jahreszeit. Sibylle Egloff

«Es war eine wunderbare Erfahrung. Ich bin traurig, dass meine Zeit als Schirmherr bald vorbei ist», sagte Gut und konnte dabei seine Tränen nicht zurückhalten. Er sei mit ganzem Herzen dabei gewesen und habe es mit den Urdorfer Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern, aber auch mit vielen anderen Narren, die er an diversen Umzügen und Anlässen kennenlernte, sehr genossen.

Er ging ledig in die Fasnacht und verlässt sie verheiratet

Eine besondere Freundschaft entstand zwischen ihm und Zeremonienmeister Leutwiler. «Er hat mich zum Brautführer seiner Frau Nicole erkoren. Ich durfte bei ihrer Hochzeit im August 2021 dabei sein», erzählte Leutwiler. Ursprünglich wollte Gut seiner Auserwählten am grossen Fasnachtsball in der Zentrumshalle einen Antrag machen. Wegen Covid wurde dieser und die ganze Urdorfer Fasnacht 2020 im letzten Moment abgesagt. Gut musste umdisponieren und hielt an einer Mini-Fasnacht im «Steinerhof» um die Hand seiner Nicole an.

Fasnachts-Schirmherr Othmar «dä Wurster» Gut mit seiner Frau Nicole (links) und Irene Rüegg, Ehrenmitglied der Clique Schäflibach. Sibylle Egloff

«Ich ging ledig in diese Fasnachtssaison hinein und verlasse sie verheiratet. Das kann auch nicht jeder behaupten», sagte Gut. Er verabschiedete sich nach dem Begräbnis von den Urdorfer Fasnächtlern mit den Worten: «Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!»

Auch der Zeremonienmeister blickt auf eine gelungene Fasnachtszeit zurück:

«Wir hatten eine Bombenstimmung und wunderbares Wetter, es war einfach Hammer.»

Mit Mut und Enthusiasmus habe man in knapp einem Monat eine super Sache auf die Beine stellen können, sagte Leutwiler. Sein persönliches Highlight war der Umzug am ersten Fasnachtswochenende. «10'000 bis 12'000 Menschen aus Urdorf, den Nachbargemeinden, dem Limmattal und sogar aus dem Reusstal kamen, um mit uns friedlich die Fasnacht zu zelebrieren.» Man habe noch selten so viele Verkleidete am Strassenrand angetroffen wie bei dieser Ausgabe.

Die Gugge Stiereschränzer sorgte für fröhliche Stimmung trotz Begräbnis. Sibylle Egloff

«Es war eine wahre Freude all diese strahlenden Gesichter zu sehen», sagte Leuwtiler. Für einen kurzen Moment habe man sich nur auf Urdorf und die Fasnacht konzentrieren und den Krieg in der Ukraine vergessen können.

Eingefleischte Fasnachtsfans versammelten sich am Samstag auf dem Parkplatz des Restaurants Steinerhof. Sibylle Egloff

Für einen stimmungsvollen Ausklang der Urdorfer Fasnacht 2022 sorgte die Gugge Stiereschränzer. Die Tränen waren bald getrocknet und die Vorfreude auf nächstes Jahr bereits geweckt.

