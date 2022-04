Tanz-Fabrik lädt Flüchtlinge ein – wenn sie aus der Ukraine sind

Urdorf Tanz-Fabrik lädt Flüchtlinge zu kostenlosen Tanzkursen ein – sofern sie aus der Ukraine sind Das Urdorfer Unternehmen von Sarah Heldner lädt ukrainische Flüchtlinge in alle seine Tanzschulen ein – von Lenzburg bis Winterthur. David Egger 18.04.2022, 14.01 Uhr

Tumbling-Center Rudolfstetten, Tumbling, Sarah Heldner, Tanz-Fabrik zvg

«Die Situation in der Ukraine hat uns stark erschüttert», schreibt die Firma Tanz-Fabrik in einer Mitteilung. «Damit Personen, welche ihr Land aufgrund der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine verlassen mussten, sich einfacher in die Schweizer Gesellschaft integrieren können, möchten wir allen aus der Ukraine geflüchteten Personen kostenlosen Tanzunterricht ermöglichen», heisst es weiter.