So geht die Schule Urdorf mit Kindern mit Lernschwierigkeiten um

Tag der Dyslexie und Dyskalkulie: «Wir bieten als Schule viel für Kinder mit Lernschwierigkeiten» Michael Gerber, Schulleiter und Mitglied der Geschäftsleitung der Schule Urdorf, nimmt Stellung zur Kritik von Urdorfer Eltern, deren Kinder von Dyslexie und Dyskalkulie betroffen sind. Sibylle Egloff

«Die Schule Urdorf leistet individuelle Unterstützung auf hohem Niveau», sagt Michael Gerber, Schulleiter und Mitglied der Geschäftsleitung der Schule Urdorf. Chris Iseli

Manche Kinder benötigen im Schulunterricht mehr Unterstützung. Dies, weil sie Lernschwierigkeiten zeigen und sich zum Beispiel nur schwer konzentrieren können oder Mühe beim Schreiben oder Rechnen haben. «Wir bieten als Schule viel für Kinder mit Lernschwierigkeiten», sagt Michael Gerber. Er ist Schulleiter der Schule Weihermatt in Urdorf sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Schule Urdorf und reagiert auf die jüngste Kritik von Eltern zweier von Legasthenie und Dyskalkulie betroffener Kinder. Diese finden, dass die Schule Urdorf und das Schulsystem insgesamt teilweise unzureichend für solche Fälle gewappnet sind.

Deswegen gründete das Ehepaar aus Urdorf eine nicht politische Initiative, um das Thema Dyslexie und Dyskalkulie bekannter zu machen. Die Aussagen der Eltern kommentiert Gerber im Namen der Schule Urdorf folgendermassen: «Unsere Lehrpersonen, schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen sowie Therapeutinnen sind gut fundiert und nach den Richtlinien des Kantons ausgebildet, um den diversen Herausforderungen des schulischen Alltags zu begegnen.» Die Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten seien so divers wie die Kinder, sagt Gerber.

«Ob die Unterstützungsmassnahmen Wirkung zeigen, ist von vielen Faktoren abhängig. Es gilt festzuhalten: Die Schule Urdorf leistet individuelle Unterstützung auf hohem Niveau.»

Alles geschieht in Absprache mit den Eltern

Die Verantwortung für Schülerinnen und Schüler mit Lernstörungen liegt, abhängig von der Art der Schwierigkeit, bei der Klassenlehrperson, der schulischen Heilpädagogin, der entsprechenden Therapeutin oder anderem Fachpersonal. «Und dies immer in Absprache und in enger Zusammenarbeit mit den Eltern», betont Gerber.

Klassenlehrpersonen und Heilpädagogen würden analysieren, in welchen Bereichen ein Kind Lernschwierigkeiten zeige und was mögliche Gründe dafür sein könnten. Die Ursachen seien mannigfaltig. «Sie können entwicklungsbedingt sein oder in Form von Schwierigkeiten mit anderen Kindern, Lehrpersonen, Eltern auftreten oder auch strukturell bedingt sein. Das bedeutet, dass es beispielsweise zu Hause keinen Platz gibt, um Hausaufgaben zu lösen.»

Können die Klassenlehrperson und die schulische Heilpädagogin gemeinsam mit den Eltern die Schwierigkeiten nicht nachhaltig und mit den ihnen direkt zur Verfügung stehenden Möglichkeiten positiv beeinflussen, werden in Absprache mit den Eltern weitere Fachpersonen beigezogen: Zum Zuge kommen Logopädinnen, wenn es sich zum Beispiel um Schwierigkeiten im Spracherwerbungsprozess handelt.

Schulsozialarbeit schaltet sich bei sozialen Problemen ein

Bei sozialen Problemen wird auch die Schulsozialarbeit konsultiert. «Ist das Problem komplexer, wird eine schulpsychologische oder kinder- und jugendpsychiatrische Abklärung empfohlen und bei Einverständnis der Eltern durchgeführt. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen werden mögliche weitere Unterstützungsmassnahmen geprüft und eingeleitet», erklärt Gerber. So könnten etwa das Unterrichtsmaterial angepasst oder Lernstrategien erarbeitet werden. Auch Lektionen mit Deutsch als Zweitsprache für Kinder anderer Muttersprachen als Deutsch könnten eine Lösung bieten. Zudem würden auch fachspezifisches Training und zusätzliche personelle Ressourcen angeboten.

Michael Gerber ist Schulleiter der Schule Weihermatt und Mitglied der Geschäftsleitung der Schule Urdorf. Sandra Ardizzone

Gerber ist deshalb sicher: «Wir sind gut bis sehr gut auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder vorbereitet. Wir bilden uns stetig weiter, damit wir auch neuere Lösungsansätze kompetent anbieten können.»

Nichtsdestotrotz sieht er politisch Handlungsbedarf im Bereich Ressourcenverteilung. Auch müsse man sich gesellschaftlich fragen, ob eine Schule, in der Kinder mit unterschiedlichsten Voraussetzungen im Gleichschritt lernen sollen, immer noch das Beste für die Kinder ist. Gerber findet, dass auch die Reaktion der Eltern mitentscheidend ist. «Es unterstützt die Bemühungen der Schule, wenn die Eltern sie als Partnerin in der Erziehung sehen und mit den Lehr- und Fachpersonen aktiv an denselben Zielen arbeiten.» Am Ende helfe es sehr, wenn Lehrpersonen und schulisch Verantwortlichen Vertrauen entgegengebracht werde, dass sie ihre Aufgaben als ausgebildete und erfahrene Fachpersonen erledigen.

