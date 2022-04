Urdorf Philosoph Riccardo Bonfranchi: «Ich kann Stolz nichts Positives abgewinnen» In seinem 17. Werk philosophiert der Urdorfer Sonderpädagoge über das Thema Stolz. Er kommt zum Schluss, dass das Phänomen bekämpft werden muss. Am 2. Mai präsentiert der Schriftsteller seine Überlegungen an einer Buchvernissage in der Bibliothek Urdorf. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Riccardo Bonfranchi aus Urdorf beschäftigte sich in seinem neusten Werk mit dem Thema Stolz. Sein Fazit: «Stolz ist keine Tugend.» Sandra Ardizzone

Das Wohnzimmer ist von einer Bücherwand geprägt. Im Büro und einem weiteren Raum stapeln sich weitere Werke. «Sie sind alle alphabetisch geordnet, damit ich sofort finde, wonach ich suche», sagt Riccardo Bonfranchi. 17 dieser Werke stammen aus seiner Feder. Sie handeln unter anderem von Judo, Ethik, Heilpädagogik, geistiger Behinderung, Impotenz und einer suizidalen Jugendlichen – die Bücher bilden die verschiedenen Stationen und Wirkungskreise des 71-jährigen Schriftstellers und Sonderpädagogen aus Urdorf ab. Ob Judo-Schweizer-Meister, Sportlehrer, Sonderschulleiter, Philosoph oder Berater in Not – Bonfranchi weiss viele Geschichten zu erzählen. Neu in sein Bücherregal reiht sich die Publikation «Stolz» aus der Reihe «Kulturanthropologische Betrachtungen».

«Stolz» ist Ihr 17. Buch. Eine beachtliche Leistung. Die wenigsten verfassen in ihrem Leben so viele Publikationen – geschweige denn überhaupt ein Buch. Sind Sie stolz?

Riccardo Bonfranchi: Nein, bloss nicht. Dass ich bereits so viele Bücher geschrieben habe, erfüllt mich nicht mit Stolz. Das Schreiben ist mein Hobby, meine Leidenschaft. Gärtnern liegt mir nicht, ich bastle nicht mit Holz, sondern beschäftige mich gerne mit philosophischen Fragestellungen. Ich freue mich, dass das Thema Stolz und mein Buch auf Interesse stossen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Als mir die Urdorfer Bibliotheksleiterin Karin Korn dann sogar vorschlug, eine Buchvernissage dazu zu veranstalten, konnte ich es kaum glauben.

Weshalb kommt das Thema so gut an?

Ich glaube, weil sich jeder etwas darunter vorstellen kann. Und das, obwohl Stolz etwas Glibberiges, schwer zu Fassendes ist. Stolz ist kein klassisches Gefühl wie Angst. Er muss immer interpretiert werden. Es handelt sich dabei um einen kognitiven Vorgang, den wir erlernen. Als ich dann auch in der Literatur und in meinen 2500 Büchern fast nichts dazu fand, war es mir ein Anliegen, mich damit auseinanderzusetzen. Stolz begegnet uns dauernd im Alltag. Wir werden mit Stolz überschwemmt. In TV-Sendungen werden Heldinnen und Helden gekürt, sie können stolz auf sich sein. Mitarbeitende auf der Corona-Intensivstation oder Menschen, die sich um Schwerst- und Mehrfachbehinderte kümmern, fordert man gerade dazu auf, stolz sein zu müssen. Auf eine ehrenamtliche Tätigkeit oder einen sportlichen Sieg sollte man ebenfalls mit Stolz reagieren. Immer und überall fühlen sich Menschen stolz oder werden dazu animiert, stolz zu sein. Diesen zugewiesenen Stolz muss man annehmen, sonst gilt man als arrogant. Ich plädiere jedoch dafür, diesen Stolz abzulehnen.

Warum?

Aus moralischer und ethischer Sicht sollte Stolz bekämpft werden. Stolz ist keine Tugend wie etwa Pünktlichkeit oder Zuverlässigkeit. Stolz hat für mich mit Selbstgefälligkeit und Hochmut zu tun. Er ist stets mit einer Hierarchie verbunden. Stolz hat etwas Elitäres. Elite bedeutet eine Auswahl der Besten. Das heisst, wenn du nicht Teil davon bist, bist du schlechter. Der Gegenpart zu Stolz wären Demut oder Bescheidenheit. Es würde uns Menschen guttun, uns etwas zurückzunehmen. Die Hauptaussage meines Buches ist denn auch, Stolz zu hinterfragen. Doch in Zeiten der Digitalisierung und der sozialen Medien passiert das Gegenteil. Heutzutage muss man nicht einmal mehr etwas leisten, um stolz zu sein. Es reicht, wenn man hübsch ist und als Influencer für Produkte wirbt.

Auf knapp 180 Seiten und in 17 Kapiteln geht Riccardo Bonfranchi dem Phänomen Stolz nach. Sandra Ardizzone

Influencer werden in Ihrem Buch ebenso thematisiert. Sie erwähnen sie im Kapitel über Suizid aus verletztem Stolz.

Ja, auch das ist ein Aspekt des Stolzes. Seit mehreren Jahren bin ich als ehrenamtlicher Berater bei einer Beratungsstelle für Menschen in Not tätig. In diesen Telefongesprächen stelle ich vor allem bei jüngeren Menschen fest, dass verletzter Stolz eine zentrale Rolle einnimmt. Influencerinnen und Influencer, die sich in den sozialen Medien als Prachtexemplare präsentieren, lösen bei Betrachtern und Followern Fragen nach dem eigenen Aussehen sowie schulischem und beruflichem Erfolg aus. Junge Menschen, die eben nicht diesem Bild entsprechen, bezeichnen sich im Gespräch mit mir zum Beispiel als Abschaum. Sie stecken in ihrem jungen Alter noch mitten im Selbstfindungsprozess, haben noch keine Ich-Identität und finden nicht zu ihrem Stolz. Einen Ausweg sehen viele in einem Suizid. Eine junge Frau hat mir gerade letzte Woche berichtet, dass sie von ihren Schulkameraden in der Garderobe nackt fotografiert wurde und die Bilder im Netz landeten. Ihr Stolz und ihre Würde wurden dadurch massiv verletzt. In ihrer Not kam sie dann auf die Idee, den letzten Funken Stolz noch darin zu sehen, sich vor den Zug zu werfen.

Stolz hat also eine negative, ja fast zerstörerische Komponente?

Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto negativer war mein Eindruck. Ich kann Stolz nichts Positives abgewinnen. Man betrachte etwa den Stolz auf sein Vaterland. Das aktuellste Beispiel dazu findet sich in der Ukraine. Machthaber wie Putin benutzen den Stolz aufs Vaterland dazu, um ihre Macht zu erwerben, zu festigen und zu erhalten. Mit dem Krieg wird diese untermauert. Stolz aufs Vaterland zu sein, heisst sich dazu zu bekennen, ohne Wenn und Aber. Als Soldat muss man dazu bereit sein, sich von feindlichen Kugeln durchbohren zu lassen.

Wie sieht es denn mit dem Stolz aufs eigene Kind aus? Daran gibt es doch nichts auszusetzen.

Ich finde schon. Man sollte nicht stolz auf sein Kind sein, wenn es ein Turnier gewinnt, die Abschlussprüfung besteht oder bereits mit fünf Monaten gehen kann. Was das Kind erreicht hat, gehört dem Kind und das können Eltern ihm aufgrund ihres Stolzes nicht wegnehmen oder für sich beanspruchen. Der Stolz auf das eigene Kind geht immer mit einem Vergleich einher. Das Kind macht etwas besser als ein anderes. Als Mutter oder Vater eines behinderten Kindes könnte man also nie stolz sein. Dem Kind gelingt etwas erst mit sieben Jahren, was ein Gleichaltriges bereits mit fünf Monaten geschafft hat. Daher ist es wichtig, sich nicht stolz zu fühlen, sondern einfach Freude zu haben, wenn das Kind unabhängig von einem anderen etwas vollbracht hat. Ähnlich verhält es sich zum Beispiel mit Fans. Gewinnt ein Fussballklub ein Spiel, dann heisst es plötzlich: «Wir haben gewonnen, wir sind Meister», obwohl ich als Fan gar nichts zum Sieg beigetragen habe, ausser ein Spielticket zu kaufen und mich im Stadion zu betrinken.

Riccardo Bonfranchi Sandra Ardizzone Vom Judo-Meister zum Sonderpädagogen Riccardo Bonfranchi wurde 1950 geboren und wuchs als Kind eines Tessiners und einer polnisch-jüdischen Mutter in Zürich-Altstetten auf. Als Jugendlicher widmete er sich dem Leistungssport und wurde unter anderem Schweizer Meister im Judo. Bonfranchi erwarb an der Universität Köln das Staatsexamen für das Lehramt an Sonderschulen. Überdies studierte er Diplom-Pädagogik und liess sich zum Sportlehrer ausbilden. Er arbeitete viele Jahre in leitender Funktion in heilpädagogischen Einrichtungen. 2009 schloss er ein Masterstudium in Philosophie und Angewandter Ethik an der Uni Zürich ab. Seit seiner Pensionierung beschäftigt er sich vor allem mit philosophisch-ethischen Fragestellungen und gibt dazu Kurse in verschiedenen Institutionen. Überdies ist Bonfranchi Erwachsenenbildner und als Supervisor tätig. Er ist dreifacher Vater und Grossvater und lebt seit einem Jahr mit seiner Partnerin in Urdorf. (sib)

Buchvernissage «Stolz» Am Montag, 2. Mai, um 20 Uhr stellt Riccardo Bonfranchi sein neustes Buch «Stolz» in der Bibliothek Urdorf vor. Anschliessend gibt es einen Apéro. Der Eintritt ist frei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen