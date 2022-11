Gemeindeversammlung: SP Urdorf lehnt Steuerfusssenkung ab

Urdorf Steuerfusssenkung von 118 auf 115 Prozent: Die SP Urdorf ist nicht einverstanden An der Gemeindeversammlung vom 30. November legt der Gemeinderat den Urdorfer Stimmberechtigten das Budget 2023 mit einem tieferen Steuerfuss vor. Die SP Urdorf fragt sich, wie die Gemeinde so die kommenden Projekte umsetzen will. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 28.11.2022, 14.30 Uhr

Über das Budget 2023 und den kommunalen Richtplan wird an der Urdorfer Gemeindeversammlung vom 30. November abgestimmt. Severin Bigler

Für die meisten Urdorfer Steuerzahlenden ist es eine frohe Botschaft, dass die Gemeinde plant, den Gesamtsteuerfuss von 118 auf 115 Prozent zu senken. Schliesslich wurde seit 2008 nicht mehr an ihm gerüttelt. Doch nicht alle haben Freude. Die SP Urdorf lehnt die Steuerfussreduktion im Rahmen des Budgets 2023 ab, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Das Budget schliesst mit einem Plus von etwas mehr als 2 Millionen Franken, dies bei einem Aufwand von 78,9 Millionen Franken und einem Ertrag von 80,9 Millionen Franken. Die Gemeindeversammlung vom 30. November wird darüber befinden.

Das Budget weise zwar aussergewöhnlich hohe Einnahmen aus. Allerdings seien in der Finanzplanung die nötigen Investitionen noch nicht realistisch enthalten, hält die SP Urdorf in der Mitteilung fest. «Urdorf hat eindeutig einen Investitionsstau. Und nach nur vier bis fünf Jahren fehlt Geld, zum Beispiel für genügend Schulraum oder die Sanierung des Hallenbades. Bis im 2028 steigt das Fremdkapital von 44 auf 83 Millionen Franken an.»

SP prophezeit Projekt-Absagen

Der Partei sei nicht klar, wie der Gemeinderat die anstehenden Investitionen so finanzieren wolle. Sie prophezeit konsequentere Priorisierungen, abgesagte Projekte, Gebührenerhöhungen und den Verkauf von Liegenschaften. Die SP Urdorf ist der Meinung, dass 3 Prozent weniger Steuern der Mehrheit der Urdorfer Bevölkerung eine kleine Ersparnis von 5 bis 15 Franken pro Monat bringen würde.

Dem zweiten Geschäft der Gemeindeversammlung steht die SP Urdorf positiv gegenüber. Dabei handelt es sich um die Revision des kommunalen Richtplans. Zwei der wichtigsten Ziele, die der Gemeinderat damit verfolgt, sind ein qualitatives, organisches Siedlungswachstum und der Fokus auf den öffentlichen Verkehr sowie den Fuss- und Veloverkehr im Gegensatz zum motorisierten Individualverkehr.

Mit verschiedenen Eingaben hat sich die SP Urdorf am Mitwirkungsprozess des neuen Richtplanes beteiligt. Viele der parteilichen Anliegen seien zumindest teilweise aufgenommen worden. Dazu gehörten etwa Anträge bezüglich einer sozialverträglichen räumlichen Entwicklung, die verhindern soll, dass die ansässige Bevölkerung durch Abriss und Neubau von Siedlungen vertrieben wird. Leider fehle die Förderung von preisgünstigem und subventioniertem Wohnraum im Richtplan, schreibt die SP Urdorf.

Mehr Bedeutung für Langsamverkehr

Auch beim Langsamverkehr habe sich die Partei präzisere Formulierungen erhofft. «Wenn der Gemeinderat will, dass mehr Menschen zu Fuss, mit dem Velo oder dem Bus unterwegs sind, wie er im Richtplan schreibt, müssen diese Verbindungen sicher und attraktiv sein. In der Investitionsplanung sind nur zweimal 50'000 Franken zur Behebung von Schwachstellen in den Jahren 2023 und 2025 vorgesehen. Wir wünschen uns, dass der Gemeinderat dieser Umsetzung mehr Bedeutung beimisst», heisst es. Nichtsdestotrotz stimmt die SP Urdorf dem revidierten kommunalen Richtplan zu.

Begrüsst wurde der Mitwirkungsprozess, der im Rahmen der Revision des Richtplans von der Bevölkerung gut genutzt und geschätzt worden sei. Die Partei hofft, dass der Gemeinderat auch künftig die Einwohnenden miteinbezieht. So etwa bei der Entwicklung des grossen Gebiets im Zentrum, zu dem das Hallenbad und die Sporthallen gehören.

Überparteiliche Gruppe ist für den Richtplan

Positiv zum revidierten kommunalen Richtplan äussert sich auch eine überparteiliche Gruppe aus Urdorf, die aus Vertreterinnen und Vertretern der Fachbereiche Architektur, Verkehrsingenieurwesen sowie aus Mitgliedern der GLP, der Mitte und der SP besteht. Während der öffentlichen Auflage habe die Gruppe Dutzende Einwendungen eingereicht, die unter anderem die ökologische Infrastruktur, Verkehrssicherheit für den Fuss- und Veloverkehr, Energiesicherheit und Einzonungen betreffen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die Punkte seien mehrheitlich aufgenommen und eingearbeitet worden.

«Auch wenn bei gewissen Themen verbindlichere Aussagen, eine höhere Bedeutungsbeimessung oder Priorisierung wünschenswert gewesen wären, beurteilt die Gruppe den Richtplan als insgesamt gut und empfiehlt der Gemeindeversammlung diesen anzunehmen», heisst es. Es sei erfreulich, dass sich die Bevölkerung mehrmals einbringen konnte und der Gemeinderat regelmässig über den Stand des Projekts informiert habe. Nur so hätte der mehrheitsfähige kommunale Richtplan, der nun vorliege, erarbeitet werden können.

Gemeindeversammlung Die Gemeindeversammlung findet am 30. November um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle im Zentrum Spitzacker in Urdorf statt.

