Urdorf Spuk und Bahnen: Nach langer Coronapause zieht die Chilbi Urdorf zahlreiche Besucher an Ob Autoscooter, Geister oder Zuckerwatte: Auch die 43. Ausgabe der dreitägigen Urdorfer Chilbi begeisterte die Besucher. Christian Murer Jetzt kommentieren 02.10.2022, 18.59 Uhr

Grossandrang an der Chilbi Urdorf 2022 am Freitagabend. Christian Murer Wie ein mythischer Vogel dreht die Bahn «Phönix» ihre Runden. Christian Murer Auf dem Chilbiplatz Zwischenbächen gab es einiges zu sehen. Christian Murer Zu den Attraktionen gehörten die Autoscooter... Christian Murer Zu den Attraktionen gehörten die Autoscooter,... Christian Murer ...das Kinderkarussell,... Christian Murer ...der Glückspiel-Automat,... Christian Murer ...die Geisterbahn,... Christian Murer ...die Ballone,... Christian Murer ...die Ballone,... Christian Murer ...das Magenbrot,... Christian Murer ...und der Flohmarkt. Christian Murer ...und der Flohmarkt. Christian Murer Die Chilbi von der Autodrehleiter der Feuerwehr betrachtet. Christian Murer

Freitagabend um 20 Uhr auf dem Mehrzweckplatz Zwischenbächen in Urdorf: Die Lichter der Aussteller brennen, in der Luft hängt der Duft von allerlei Speisen. In der Geisterbahn machen die Besucher Bekanntschaft mit spukenden Gespenstern. Währenddessen verpulvern Kinder ihr hart erspartes Sackgeld für Autoscooter, Kinderkarussell, und Rutschbahn – die Urdorfer Chilbi ist zurück. Auch in diesem Jahr strömten die Besucher zahlreich herbei. So herrschte in den meisten Vereins­zelten denn auch Hochbetrieb.

Wer will mit diesem Skelett in die Badewanne steigen? In der Geisterbahn konnten furchtlose Zeitgenossen ihren Drang nach Grusel, Spuk und Blut stillen. Christian Murer

Bei der Knabengesellschaft zum Beispiel stachen einem Käsedüfte in die Nase. Im geheizten Zelt der Clique Schäflibach feierte Rambazamba fröhlich Urständ. Der Feuerwehrverein bereitete Rösti mit verschiedenen Zutaten zu. Der Eislaufklub bot Würste an, der Männerturnverein Kürbissuppe, Gehacktes mit Hörnli und Apfelmus, der Tischtennisklub Pouletflügeli und der Velo & MTB Club Fischchnusperli. In der gemütlichen Kaffee- und Kuchenhütte der Frauenriege gab es Backwaren. Und während manche auf dem Flohmarkt des Samaritervereins kramten, warteten andere vor dem Zuckerwattenstand.

14 von 49 Vereinen nahmen an der Chilbi teil

Die bis am Sonntag andauernde, dreitägige Chilbi gehört seit Jahrzehnten zum Urdorfer Herbst wie das Brot zur Bratwurst. Auch die 43. Ausgabe an diesem Wochenende bot Spass, Bewegung und viel zu Essen. «Es nehmen total 14 von 49 Vereinen an der Chilbi teil», sagte Chilbichef René Ruf.

Und: «Wir sind stolz, dass wir auch dieses Jahr einen attraktiven Mix von Vereinen und Schaustellern bereitstellen können, zumal die Urdorfer Chilbi bei den Leuten nach wie vor hoch angesehen ist.» Platzchef Roger Schmidinger, der sich um die Familienchilbi kümmerte, sagte: «Für mich ist das Highlight, dass sämtliche teilnehmende Vereine wiederum sehr engagiert mitmachen.»

Die Bahn «Phönix» kommt besonders gut an

Der Anlass fiel 2020 und 2021 wegen Corona aus. Wie beliebt die Veranstaltung ist, zeigte sich heuer wieder auf dem Chilbiplatz. Dort standen sich die Besucher am Freitagabend beinahe gegenseitig auf die Füsse. Die Besucher lobten die Veranstaltung: Die bei den Autoscootern stehenden Laura (14) und Jessica (15) meinten:

«Wir finden die Chilbi super – vor allem die Bahn ‹Phönix› ist megacool.»

Übrigens kam am Anlass auch die Kultur nicht zu kurz. So sang am ökumenischen Gottesdienst im Zelt der Clique Schäflibach am Sonntagmorgen der Limmichor. Und dann gab unter anderem auch noch die Harmonie Urdorf ein Konzert.

