Neuer Aufenthaltsplatz für Urdorfer Bevölkerung am Uetlibergweg

Urdorf Spielelemente und Sitzplätze: Gemeinde schafft neuen Aufenthaltsort am Uetlibergweg Innerhalb von fünf Wochen wurde der ehemalige Spielplatz der Siedlung «Schürhof» in Urdorf in einen kleinen Park für die Bevölkerung verwandelt. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 02.06.2022, 11.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Farbtupfer entlang der Bahngleise: Der neue Aufenthaltsplatz nahe des Bahnhofs Weihermatt besticht durch die farbigen Spielelemente aus Baumstämmen. Die Bäume stammen aus dem Urdorfer Wald und wurden von Werkhofmitarbeitenden bearbeitet und angemalt. Chris Iseli

Der Zug nähert sich dem Bahnhof Weihermatt in Urdorf. Kurz davor bietet sich den Pendlerinnen und Pendlern ein neues Bild am Uetlibergweg. Seit kurzem befindet sich dort ein Aufenthaltsplatz. Ins Auge stechen die blauen, purpurnen und türkisfarbenen Holzstrünke und Baumstämme, die vor einer langen beigen Sitzbank liegen.

«Es ist schön geworden und eine Aufwertung und grosse Veränderung zur früheren Situation», sagt Planungs-, Bau- und Umweltvorstand Danilo Follador (Mitte). Der Gemeinderat besucht an diesem Nachmittag den neu gestalteten Ort gemeinsam mit Rebecca Broekema, Bereichsleiterin Bau, Planung und Werke der Gemeinde Urdorf sowie dem Bauleiter Ivan Lötscher von S2L Landschaftsarchitekten aus Zürich.

Der untere Teil des Platzes liegt direkt am Uetlibergweg und lockt mit Sitzgelegenheiten. Chris Iseli

Der neue knapp 400 Quadratmeter grosse Aufenthaltsplatz ist auf dem ehemaligen Spielplatz der Siedlung «Schürhof» entstanden. Diese befindet sich oberhalb der Bahngleise und besteht aus 48 Eigenheimen. «Vor der Umgestaltung war hier alles mit Lorbeersträuchern und Brombeerstauden verwachsen», sagt Rebecca Broekema. Auch ihr gefällt das Endresultat der fünf Woche dauernden Bauarbeiten. «Der Uetlibergweg ist ein beliebter Velo- und Spazierweg. Wir freuen uns, dass wir hier einen attraktiven Aufenthaltsplatz für die Urdorfer Bevölkerung schaffen konnten.»

Die Spielelemente stammen aus dem Urdorfer Wald

Der Platz besteht aus zwei Teilen. Der untere lädt mit drei Sitzbänken und drei Hockern zum Verweilen ein. Im oberen Teil dominieren die Spielelemente aus Baumstämmen, die auch als Baummikado bezeichnet werden. «Die Eiche und die Akazien stammen aus dem Urdorfer Wald und wurden von unseren Werkhofmitarbeitern bearbeitet und angemalt», erzählt Broekema. Dazu gehören auch die Baumstrünke, die verschieden hoch aus dem Boden ragen.

Von links nach rechts: Bauleiter Ivan Lötscher von S2L Landschaftsarchitekten Zürich, Bereichsleiterin Bau, Planung und Werke Rebecca Broekema und Planungs-, Bau- und Umweltvorstand Danilo Follador (Die Mitte) testen den neuen Aufenthaltsplatz. Chris Iseli

Was noch fehlt, sind eine viereinhalb Meter lange Slackline und ein Balancierseil, die ebenso zum Bewegen motivieren sollen. «Momentan wirkt alles noch etwas kahl. Sobald das gesäte Gras und die Wildblumen wachsen, sieht es nochmals anders aus», sagt Ivan Lötscher.

Das Efeu soll bald die Mauer grossflächig begrünen. Chris Iseli

Gesetzt wurden zudem zwei Blumeneschen, drei Schneeballahorne und Efeu. Neu ist auch der grosszügige Treppenzugang vom Uetlibergweg zum Aufenthaltsplatz. Der Zaun und die Ligusterhecke grenzen den Platz von der Siedlung ab. Und auch an die Natur wurde gedacht. «Die übrig gebliebenen Bollensteine haben wir zu einem Haufen zusammengetragen. Er bietet Reptilien und Insekten einen Unterschlupf», sagt Lötscher.

Auch an Tiere wurde gedacht

Das freut auch Gemeinderat Follador: «Uns geht es auch um die Natur neben dem Gleis. Dieser Ort soll nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für Flora und Fauna wertvoll sein.» Die Kosten für die Errichtung des Kleinparks belaufen sich auf rund 124'000 Franken. Umgesetzt wurden die Arbeiten von der Firma Lüscher Gartenbau aus Zürich, die auch regional verankert ist.

Neu geschaffen wurde auch ein Zugang zum Platz mit einer Treppe. Chris Iseli

Angestossen wurde das Projekt von den Grundeigentümern der Siedlung «Schürhof». «Der Vorstand der Siedlung kam auf die Gemeinde zu und fragte, ob sie den siedlungseigenen Spielplatz verlegen können und ob man die brachliegende Parzelle nicht besser nutzen kann», erzählt Broekema. So kam es, dass das private Land nun mit einem Nutzungsrecht für die Öffentlichkeit gebraucht werden darf. Gemeinsam mit Vertretern des Siedlungsvorstands erarbeitete die Gemeinde mit S2L Landschaftsarchitekten ein Konzept.

Am 25. Mai vor Auffahrt wurde der Aufenthaltsplatz am Uetlibergweg eröffnet. Chris Iseli Die Bauarbeiten dauerten gut fünf Wochen. Chris Iseli Sitzgelegenheiten für die Bevölkerung und ein Steinhaufen als Versteck für Reptilien und Insekten. Chris Iseli Gemeinderat Danilo Follador (Mitte) freut sich über die Aufwertung des Gebiets für Mensch und Tier. Chris Iseli Zwei Blumeneschen, drei Schneeballahorne und Efeu begrünen den Ort. Chris Iseli Es fehlen noch eine viereinhalb Meter lange Slackline und ein Balancierseil. Chris Iseli Die Baumstämme stammen aus dem Urdorfer Wald und wurden von Werkhofmitarbeitenden bearbeitet und angemalt. Chris Iseli

Eröffnet wurde der Aufenthaltsplatz am 25. Mai vor Auffahrt. «Wir haben bereits positive Rückmeldungen von Familien erhalten, die hier zum Spielen vorbeigekommen sind», sagt Broekema. Die Bereichsleiterin Bau, Planung und Werke sieht an anderen Stellen in Urdorf ebenso Potenzial für Aufenthaltsplätze. «Zum Beispiel beim Parkplatz Zwischenbächen, dort planen wir zu gegebener Zeit eine Aufwertung in Form eines grösseren Aufenthaltsplatzes.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen