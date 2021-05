Urdorf Höhere Mauern, breiteres Bachbett, schönerer Muulaffeplatz: Jetzt zähmt die Gemeinde den Schäflibach – Arbeiten dauern bis 2022 Am 31. Mai beginnen die Bauarbeiten zur Verbreiterung des Schäflibachs und zur Erhöhung der Bachmauern. Zudem wird die Bachstrasse saniert und es entsteht eine Begegnungszone. Virginia Kamm 21.05.2021, 04.19 Uhr

Am Spatenstich zur zweiten Etappe des Hochwasserschutzprojekts Schäflibach in Urdorf: Rebecca Broekema, Bereichsleiterin Planung, Bau und Werke, Martina Ott, Abteilungsleiterin Werke, Jan Rüedi und Jakob Rhyner von der Toneatti AG, Bauleiter Markus Langenbacher von der Holinger AG und Oberbauleiter Timo Heinisch von der NRP Ingenieure AG, Stephan Egli, Generalagent Mobiliar Limmattal, Reto Wasem, Versicherungs- und Vorsorgeberater Mobiliar Limmattal, Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) und Werkvorstand Urs Rimensberger (parteilos). Severin Bigler Die Mobiliar beteiligt sich mit einem Betrag von 140'000 Franken am Projekt. Severin Bigler Zusätzlich zum Hochwasserschutz wird die Bachstrasse saniert. Severin Bigler An den rostigen Geländern entlang des Bachs sehe man die Notwendigkeit einer Aufwertung, sagt Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner. Severin Bigler Der Schäflibach wird an der Bachstrasse einen halben bis einen Meter breiter und die Bachmauern werden 60 Zentimeter höher. Severin Bigler Für Sandra Rottensteiner ist der Spatenstich «ein Meilenstein». Severin Bigler Die zweite Etappe des Projekts soll im Herbst 2022 fertig sein. Severin Bigler

Das Hochwasserschutzprojekt am Urdorfer Schäflibach geht in die zweite Runde: Der symbolische Spatenstich fand am Mittwoch statt. Die eigentlichen Arbeitet startet das Bauunternehmen Toneatti AG am 31. Mai. Im Herbst 2018 endeten die Arbeiten der ersten Etappe des Projekts. Damals wurde der Bach entlang der Birmensdorferstrasse zwischen dem Kreisel bei der Bahnhofstrasse und dem Areal Pappel renaturiert und hochwassersicher ausgebaut.

Die zweite Etappe des Projekts umfasst Massnahmen zur Umsetzung des Schäflibach-Hochwasserschutzes entlang der Bachstrasse zwischen Birmensdorferstrasse und Mühlegasse. In diesem Zusammenhang wird auch der Muulaffeplatz neu gestaltet und es soll eine Begegnungszone entstehen. Zudem werden die Bachstrasse und deren Werkleitungen im gleichen Abschnitt saniert.

Der Muulaffeplatz sei als alter Urdorfer Kern wichtig, sagte Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) in ihrer Ansprache. Der Wunsch der Urdorferinnen und Urdorfer nach einer Aufwertung des Platzes bestehe schon lange. An den rostigen Geländern entlang des Bachs sehe man die Notwendigkeit. Um die Aufenthaltsqualität zu steigern, erhält der Platz mehrere Bauminseln, Sitzbänke und einen Brunnen. Zudem soll ein Bachzugang mit Sitzgelegenheiten zum Verweilen einladen.

Bauprojekt ist auf neue Senn-Areal-Überbauung abgestimmt

Der Schäflibach soll im betreffenden Abschnitt an der Bachstrasse um einen halben bis einen Meter verbreitert werden. Zudem werden die Bachmauern um 60 Zentimeter erhöht. Beim Abschnitt handle es sich um eine besonders enge Stelle des Bachs, sagt Werkvorstand Urs Rimensberger (parteilos).

«Ich habe selber im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Feuerwehr schon einige Hochwassersituationen am Schäflibach miterlebt.»

Im Zuge des Hochwasserschutzes wird der Schäflibach auch teilweise renaturiert, wegen der Bachmauern allerdings nicht im gleichen Umfang wie bei der ersten Etappe. Am Siedlungsrand von Urdorf wird ausserdem ein Schwemmholzrechen angebracht.

Im März starteten bereits die Abbrucharbeiten für die neue Überbauung auf dem angrenzenden privaten Senn-Areal mit 15 Eigentums- und Mietwohnungen, Gewerberäumen und einer zweistöckigen Tiefgarage. Die beiden Bauprojekte wurden so geplant, dass sie bautechnisch und optisch aufeinander abgestimmt sind. «Durch das Erstellen des Hochwasserschutzes am Schäflibach muss der Muulaffeplatz ebenfalls angehoben werden», erklärt Rimensberger. Auch die Sanierung der Bachstrasse wäre früher oder später notwendig geworden. «Daher ist es sinnvoll, gleich alles in einem Projekt zu realisieren.»

Zweite Projektetappe kostet 6,8 Millionen Franken

Die Bachstrasse soll während der Bauarbeiten für Anwohnerinnen und Anwohner möglichst zugänglich bleiben. Auch die Schulwegsicherheit und die Anlieferung bei den umliegenden Geschäften sollen gewährleistet sein, ebenso die Zufahrt für Blaulichtorganisationen und die Kehrichtabfuhr. Der Muulaffemärt, der jeden Donnerstag von acht bis elf Uhr auf dem Muulaffeplatz stattfindet, wird während dieser Zeit, also ab dem 3. Juni, auf den Zwischenbächen-Platz ziehen.

Insgesamt soll die zweite Etappe des Hochwasserschutzprojekts Schäflibach 6,8 Millionen Franken kosten. Der Bund übernimmt davon rund eine Million Franken im Rahmen des Agglomerationsprogramms für die Strassen- und Platzgestaltung und 700'000 Franken für den Hochwasserschutz. Hinzu kommt eine Unterstützung des Kantons über 200'000 Franken für den Hochwasserschutz. Die Mobiliar beteiligt sich zudem mit einem Betrag von 140'000 Franken im Rahmen ihrer Unterstützung von Präventionsprojekten – die Idee dazu hatte der Versicherungs- und Vorsorgeberater Reto Wasem von der Generalagentur Limmattal.

«Ich war in Urdorf Feuerwehrkommandant und habe daher Erfahrungen mit der Hochwassergefahr am Schäflibach.»

Aus diesem Grund schien ihm das Projekt genau richtig.

«Der Spatenstich ist ein Meilenstein», sagt Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner. «Während der bevorstehenden Bauzeit von rund eineinhalb Jahren wird allen Beteiligten, den Anwohnern, den Gewerbetreibenden und der Bevölkerung viel Geduld und Verständnis abverlangt.» Dass das Vorhaben nach langem und intensivem Planungsprozess nun ein Gesicht erhalte, freue sie. Rottensteiner sagt:

«Der Muulaffeplatz wird ein Ort des gesellschaftlichen Lebens werden, wo man Pause machen oder zu Mittag essen möchte.»

Die zweite Etappe des Hochwasserschutzprojekts soll im Herbst 2022 fertig sein. Die dritte Etappe befindet sich bereits in Planung. Ein bewilligungsfähiges Projekt soll bis im Sommer 2022 vorliegen. Es beinhaltet den Ausbau der beiden Hochwasserrückhaltebecken Allmendbach und Iltismoos.