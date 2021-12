Gratis Mensprodukte in Zürich beliebt – Kanti Limmattal wartet

Zürich/Urdorf Kostenlose Binden und Tampons sind an Stadtzürcher Schulen beliebt – Kanti Limmattal will nicht vorpreschen ohne die anderen Kantis Seit dem laufenden Schuljahr bieten zehn Stadtzürcher Schulen im Rahmen eines Pilotprojekts gratis Menstruationsprodukte an. Das Thema bewegt über die Stadtgrenzen hinaus. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 16.12.2021, 14.59 Uhr

1153 Schülerinnen haben bisher von den kostenlosen Hygieneprodukten an zehn Stadtzürcher Schulen profitiert. Keystone/Alexandra Wey

Kostenlose Menstruationsartikel in den Mädchentoiletten kommen an Stadtzürcher Schulen gut an. Auf das laufende Schuljahr hin startete ein entsprechendes Pilotprojekt an neun Sekundarschulen und einer Primarschule. Lanciert hatte es der Zürcher Stadtrat und Vorsteher des Schul- und Sportdepartements Filippo Leutenegger (FDP). Eine Zwischenevaluation zeigt nun, dass sowohl die Schülerinnen als auch das Schulpersonal das Angebot schätzen, wie das Schul- und Sportdepartement am Dienstag mitteilte.

1153 Schülerinnen haben insgesamt vom Angebot profitiert. Die Hygieneartikel weisen laut der Evaluation eine gute Qualität auf. Binden sind an den zehn Schulen etwas mehr gefragt als Tampons. Ein Hamstern der Menstruationsartikel war bisher kein Problem. «Sowohl Schülerinnen als auch Klassenlehrpersonen sind der Meinung, dass der unproblematische Zugang zu Tampons und Binden hilft, Schamgefühle abzubauen», heisst es weiter in der Mitteilung. Noch bis Ende des Schuljahres dauert das Pilotprojekt an. Wie es danach weitergeht und ob die kostenlose Abgabe von Menstruationsartikeln zum Beispiel auf alle Stadtzürcher Sekundarschulen ausgeweitet wird, ist noch offen.

Vorstoss zu Menstruationsprodukten ist im Kantonsrat noch hängig

Das Thema bewegt über die Stadtzürcher Grenzen hinaus: So haben im April ein Zürcher Kantonsrat und vier Kantonsrätinnen ein Postulat eingereicht, das kostenlose Menstruationsprodukte an allen vom Kanton geführten öffentlichen Schulen zum Ziel hat. Eine der Mitunterzeichnerinnen ist die Aescher Gemeinderätin Janine Vannaz (Mitte). Die Parlamentsdebatte zum Vorstoss steht noch aus. Der Regierungsrat hat sich im September zwar zur Entgegennahme des Vorstosses bereit erklärt. Eine FDP-Kantonsrätin hat aber die Ablehnung beantragt.

«Ich finde die Menstruation ein wichtiges Thema, mit dem meiner Meinung nach auch offen umgegangen werden sollte, denn sie ist ganz natürlich», sagt auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» auch Nadia Ehmann, Schülerin der Kantonsschule Limmattal in Urdorf. Sie würde ein Angebot an kostenlosen Menstruationsartikeln an Schulen daher begrüssen. Sie findet:

«Das Nachfragen, ob jemand Tampons oder Binden dabeihabe, sollte für alle Personen so normal sein, wie nach einem Kaugummi zu fragen.»

Sie wünscht sich einen offenen Umgang mit dem Thema unter betroffenen sowie aussenstehenden Personen. «Menstruationsartikel sind notwendige Produkte, die nicht wegzudenken sind und trotzdem viel Geld kosten», sagt sie. «Darum wäre es ein wichtiger Schritt, diese an Schulen gratis anzubieten.»

Der Rektor der Kantonsschule Limmattal, Andreas Messmer, sagt auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung»: «Die Kantonsschule Limmattal würde nicht ohne Absprachen mit den anderen Kantonsschulen handeln.» Ihm seien keine Schülerinnen bekannt, die sich bereits aktiv für kostenlose Menstruationsartikel einsetzen.

