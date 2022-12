So können Behinderte in Urdorf ihre Sexualität ausleben

Urdorf Sexualität und Behinderung: «Wir klopfen an, bevor wir ein Zimmer betreten» Markus Feil ist Geschäftsführer der Stiftung Solvita in Urdorf, die seit 48 Jahren Menschen mit einer Behinderung betreut und beschäftigt. Im Interview spricht er über die sexuellen Freiheiten und beruflichen Ziele der Beeinträchtigten und wo diese an Grenzen stossen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Markus Feil ist seit 2018 Geschäftsführer der Stiftung Solvita in Urdorf. Der Sozialpädagoge steht seit gut 27 Jahren im Dienst der sozialen Einrichtung. Mathias Förster

In einer Partnerschaft leben, sexuell befriedigt sein und einen gut bezahlten und erfüllenden Job haben: Das sind Wünsche, die wir mit vielen Mitmenschen teilen – auch mit Personen mit einer geistigen oder physischen Beeinträchtigung. Der Unterschied ist jedoch, dass Letztere mehr Mühe haben, sich diese Wünsche zu erfüllen.

Sexualität und Behinderung ist ein doppeltes Tabu. Wie geht die Stiftung Solvita damit um?

Markus Feil: Grundsätzlich können unsere Bewohnerinnen und Bewohner ihre Sexualität ausleben. Die Stiftung steht ihnen dabei nicht im Weg. Es gibt bei uns keine Tabuthemen und jeder darf seine Bedürfnisse befriedigen, solange niemand anders zu Schaden kommt. Ein befriedigtes Sexualleben ist für alle Menschen, ob mit oder ohne Beeinträchtigung, wichtig und entspricht unserem Denken von Normalität.

Verfügen die Beeinträchtigen denn überhaupt über einen intimen Raum, der ihnen das Ausleben ihrer Sexualität ermöglicht?

Die Bewohner haben alle Einzelzimmer und können sich in ihren privaten Raum zurückziehen. Wir klopfen an, bevor wir ein Zimmer betreten und warten auf die Antwort. Auch besteht die Möglichkeit, das Zimmer abzuschliessen. Wenn innerhalb von Wohngruppen oder Wohnheimen Partnerschaften entstanden sind, kam es bereits vor, dass für diejenigen ein Paarzimmer eingerichtet wurde. Für solche Anliegen sind wir offen. Bei kognitiv stärker beeinträchtigten Personen geht es jedoch mehr um das Drumherum als um den sexuellen Akt an sich. Ihnen ist es wichtig, eine Partnerin oder einen Partner zu haben, Zärtlichkeiten auszutauschen, wie etwa Händchen zu halten oder sich einen Gutenachtkuss zu geben.

Dürfen Sexualbegleiterinnen und -begleiter, sogenannte Berührerinnen und Berührer, die Beeinträchtigten in den Heimen der Solvita besuchen?

Davon sehen wir ab. Wir tragen als Stiftung eine grosse Verantwortung für unsere Klientinnen und Klienten. Was wäre, wenn jemandem bei so einem Besuch etwas zustösst oder etwas gegen den Willen eines Bewohners passiert und es zu einem Missbrauch kommt? Wenn ich einen Besuch, bei dem so etwas geschieht, als Geschäftsleiter absegnen würde, hätte das Folgen für die Institution und ihren Ruf. Wir bewegen uns in einem sehr heiklen Bereich und müssen sehr sensibel damit umgehen. Wir unterstützen gerne. Die Selbstbestimmung der Betreuten, mit allen Rechten und Pflichten, ist uns bewusst. Für solche Aktivitäten sind unsere Heime jedoch nicht das richtige Umfeld.

Der Wunsch, IV-befreit auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, ist ebenfalls ein Anliegen einiger betreuter Mitarbeitenden bei der Solvita. Wie schätzen Sie diesen Wunsch ein?

Geistig und psychisch Beeinträchtigte, die bei uns beschäftigt sind, haben bereits zahlreiche Arbeitsversuche, Trainings- und Umschulungsmassnahmen der Invalidenversicherung durchlaufen. Deshalb ist es schwer für uns, sie in einen rentenbefreiten Arbeitsmarkt zu bringen. Zum Teil überschätzen sich die Leute auch. Vor allem solche, die hochgebildet sind, früher als Ärzte und Juristen tätig waren, aufgrund beispielsweise schwerer Depressionen nun aber höchstens eine Stunde am Tag konzentriert arbeiten können. Auch wenn sie früher zu mehr fähig waren, so geht es darum zu sehen, zu was sie heute noch im Stande sind. Das wollen einige nicht akzeptieren. Man bemüht sich zwar, Beeinträchtigten den Sprung zurück in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen, doch realistisch ist der Wunsch bei vielen nicht. Uns gelingt es, ein paar Leute pro Jahr wieder zu integrieren, doch dabei handelt es sich um keine zweistellige Zahl. Zu bedenken ist auch, dass Beeinträchtigte zurück auf dem ersten Arbeitsmarkt ihre IV-Rente teilweise oder ganz verlieren. Würden sie wieder arbeitslos, ginge es eine Weile, bis sie wieder in der IV aufgenommen würden.

Was ist die Hauptaufgabe der Stiftung Solvita?

Wir bieten den betreuten Mitarbeitenden eine Tagesstruktur und eine sinnvolle Beschäftigung im niederschwelligen Bereich. Sie haben einen Grund, morgens aufzustehen und am Abend das Gefühl, gebraucht worden zu sein. Auch das ist bei uns Menschen ohne Beeinträchtigung nicht anders. Für ihren Einsatz erhalten sie Ende Monat einen IV-Leistungslohn, den wir anhand von kantonalen Vorgaben errechnen. Relevant dafür ist zum Beispiel die Motivation, Flexibilität, Freundlichkeit oder die Pünktlichkeit.

Der 3. Dezember ist weltweit Menschen mit einer Behinderung gewidmet. Die Stiftung Solvita engagiert sich aktuell für über 300 Beeinträchtigte. Was bedeutet dieser Tag für die Institution?

Für uns ist jeder Tag Menschen mit einer Beeinträchtigung gewidmet. Deshalb hat der 3. Dezember keine besondere Bedeutung. Die Behinderten stehen stets im Vordergrund, ohne sie gäbe es die Stiftung, die rund 300 Arbeitsplätze und auch meine Funktion als Geschäftsführer nicht. Sie verleihen unserem Tun erst einen Sinn.

Markus Feil Vom Sozialpädagogen zum Geschäftsführer Markus Feil ist 55 Jahre alt und in Mosbach in der Nähe von Heidelberg geboren und aufgewachsen. Der ausgebildete Sozialpädagoge startete bereits in jungen Jahren sein Engagement für Menschen mit einer Behinderung. Erfahrungen sammelte er in einer grossen Institution in seiner Heimat, wo über 5000 Beeinträchtigte betreut wurden. 1995 stellte er sich in den Dienst der Stiftung Solvita. Feil arbeitete als Gruppenleiter, Bereichsleiter und Heimleiter, bevor er 2018 zum Geschäftsführer der Stiftung ernannt wurde. Feil ist zweifacher Vater und im Juni 2022 erstmals Grossvater geworden. Er lebt mit seiner Frau seit 24 Jahren in Hausen am Albis. (sib)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen