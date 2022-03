Der ECU zog mit seinem Schaulaufen rund 400 Gäste an

Urdorf «Sehr stolz auf diese Leistung»: Das Schaulaufen erwärmte die Herzen Der Eislaufclub Urdorf lockte etwa 400 Gäste auf die Kunsteisbahn Weihermatt. Christian Murer 13.03.2022, 22.46 Uhr

Vergangener Freitagabend auf der Kunsteisbahn Weihermatt: In den Garderoben geht es zu und her wie in einem Bienenhaus. Sichtlich zappelig machen sich die Eisläuferinnen für ihren Auftritt zurecht. Das Kleid muss sitzen, die Frisur ebenso. Mit Schminke wird nicht gespart. Trainer Fabrizio Urso und seine Helferinnen geben letzte Anweisungen zum diesjährigen Schaulaufen. Dann bekennt er: «Es war aufgrund der erheblichen Coronaeinschränkungen eine der härtesten Saisons meines Lebens.»

