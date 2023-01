Schwitzen mit dem Ex-Mister-Schweiz beim Training in Urdorf

Urdorf Schwitzen mit dem Ex-Mister-Schweiz: Beim Personal Training sollen die Weihnachtspfunde purzeln Mit dem Neujahrsvorsatz, abzunehmen, lässt sich die Redaktorin von Personal Trainer und Tennislehrer Sven Melig aus Urdorf im «Diis Fitness» zu Höchstleistungen antreiben. Speziell dabei: Es kommt auch Strom zum Einsatz. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 29.01.2023, 05.00 Uhr

Ran an den Weihnachtsspeck: Die Redaktorin versucht, ihr Gleichgewicht bei Liegestützen auf einem halben Medizinball zu bewahren. Unterstützt wird sie dabei von Personal Trainer Sven Melig. Sandra Ardizzone

2023 zählt bereits einige Tage. Doch mein Neujahrsvorsatz, lästige Kilos loszuwerden, ist noch ungebrochen. Motivierend wirken die bevorstehenden Flitterwochen auf den Malediven. Für die Spaziergänge an den traumhaft weissen Sandstränden und für das Schnorcheln mit Mantas in den Lagunen brauche ich nur in einen Bikini zu schlüpfen.

Höchste Zeit also, dass Cellulite und Fettpölsterchen verschwinden. Schliesslich will ich verhindern, dass Greenpeace plötzlich die Zweisamkeit im Inselparadies stört, weil es ein vermeintlich gestrandetes Grosssäugetier zurück ins Meer befördern will.

Friss die Hälfte und beweg dich mehr! Das Rezept, um dieses Ziel zu erreichen, klingt simpel. Es jedoch wirklich in die Tat umzusetzen, ist bedeutend schwieriger. Ein Profi muss her, der mir Beine macht. Und so stehe ich an einem Donnerstagmorgen um 9 Uhr in Trainingskluft im Fitnessstudio Diis Fitness in Urdorf und werde mit einem strahlenden Lächeln von Sven Melig begrüsst. «Bist du bereit fürs Training?», fragt der 46-jährige Personal Trainer und Tennislehrer aus Urdorf.

Ob ich bereit bin, weiss ich nicht. Dass ich es nötig habe, daran gibt es wohl keinen Zweifel. Ich bin froh, dass ich einen Experten an meiner Seite habe. Der innere Schweinehund ist nach all den Fondues und Mailänderli in der Weihnachtszeit nämlich gut genährt.

Er trainiert Hausfrauen, Spitzensportler und Geschäftsführerinnen

«Wenn man sich selber nicht motivieren kann, ist es einfacher auf einen Personal Trainer zu setzen. Meine Aufgabe ist, die Menschen an ihr Limit zu bringen», sagt Melig, der seit sechs Jahren seine Kundschaft im «Diis Fitness» zu Höchstleistungen anspornt. Hilfe versprechen sich von ihm ganz unterschiedliche Personen. «Ich trainiere Hausfrauen und Geschäftsführerinnen, Pensionierte, Banker, Sicherheitsleute und Spitzensportler. Ihnen allen gemein ist, dass sie schneller ans Ziel kommen oder rasch Fortschritte machen wollen.» Oft würden seine Kundinnen und Kunden auf einen Test oder Wettkampf hinarbeiten.

Und auch das Abnehmen spiele bei vielen eine wichtige Rolle. Die Ambitionen und der Enthusiasmus zum Jahresstart teile ich mit vielen Studiobesucherinnen und -besuchern. «Der Andrang im Januar ist gross. Das Bedürfnis, sich zu bewegen und mehr für die Gesundheit zu tun, ist nach den Festtagen besonders ausgeprägt», sagt Melig. 50 Prozent mehr Fitnessabo-Abschlüsse verzeichne das Gym im ersten Monat des Jahres und auch er erhalte mehr Anfragen für Personal-Training-Lektionen. «Ich finde es schön zu sehen, wie motiviert die Leute sind.»

Seit sechs Jahren motiviert der Urdorfer Sven Melig im «Diis Fitness» als Personal Trainer seine Kundschaft. Sandra Ardizzone

Damit aus dem Neujahrsvorsatz schliesslich eine Routine wird, benötige es Disziplin und die richtige Einstellung. «Man sollte das Training fix in seiner wöchentlichen Agenda einplanen und den Plan konsequent einhalten. Falls mal ein Termin dazwischen kommt, ist das nicht schlimm, dann geht man halt an einem anderen Tag ins Fitnessstudio. Aber man muss gehen», sagt Melig. Seine Empfehlung: Wer Muskelaufbau betreiben und abnehmen will, sollte sich drei bis vier Mal pro Woche in der Muckibude verausgaben. Wer seine körperliche Fitness erhalten will, dem reichen ein bis zwei Besuche pro Woche aus. «Das Ziel beeinflusst den Trainingsplan», so Melig.

Mein Ziel ist klar: Ich will eine gute Figur auf der Hochzeitsreise machen. Deshalb heisst es nach einem kurzen Gespräch auch ran an den Speck. Nach ein paar Einwärme-Übungen starten wir mit Koordinationstraining. Etwas, das ich bei meinen privaten Fitness-Besuchen schmerzlich vernachlässigt habe, wie ich jetzt merke. Auf einem Bein, mit dem Oberkörper nach vorne gelehnt und einen Arm ausgestreckt, habe ich grosse Mühe, die Balance zu finden. Ich bin froh, dass mich mein Trainer bald erlöst und wir zu den Lunges übergehen.

Lunges mit dem Stab: Die Ausfallschritte sollen die Koordination verbessern und die Beinmuskulatur trainieren. Sandra Ardizzone

«Die Ausfallschritte nach vorne und nach hinten eignen sich für den Muskelaufbau. Neben der vorderen und hinteren Beinmuskulatur wird auch das Gesäss ordentlich trainiert», sagt Melig. Weil mir diese Übung noch keine Schweissperlen auf die Stirn treibt, erhöht der Experte den Schwierigkeitsgrad. In die Hände gedrückt bekomme ich eine Stange, die ich in die Höhe strecken muss. Das ganze nennt sich Schulterpresse, wie mir mein Trainer verrät.

Während der Kniebeuge-Übung meldet sich der Schweinehund

Als Nächstes sind Kniebeugen an der Reihe. In der Fitnesssprache heissen sie auch Squats. Eine meiner liebsten Übungen. Doch der Profi erkennt auch hier Schwachstellen. «Versuche, dein Gewicht auf dem ganzen Fuss zu verteilen und nicht nur auf den Fersen.» So langsam gerate ich ins Schwitzen und der innere Schweinehund meldet sich. Wieso mache ich das eigentlich? Wäre es nicht schöner, jetzt zu Hause auf dem Sofa zu sitzen? Ich muss ja nicht unbedingt abnehmen. Nein, nein, nein!

Melig lässt mich nun an einem TRX-Band arbeiten, das an der Decke befestigt ist. Daran muss ich mich schräg hochziehen. Die Füsse bleiben jedoch mit den Fersen am Boden. «Das trainiert deine Arme und deinen Rücken.» Am Tiefpunkt angelangt bin ich, als Liegestützen anstehen. Ich hasse Push-ups. Mein Trainer setzt noch einen drauf. Der Boden ist ihm nämlich nicht genug, ich muss die Übung auf einem halben Medizinball mit einer flachen Seite durchführen.

Anstrengend: Die Liegestützen gehören nicht zu den bevorzugten Übungen der Redaktorin. Deshalb darf sie sie auf den Knien statt den Zehenspitzen machen. Sandra Ardizzone

Aufgrund der labilen Oberfläche bin ich dazu gezwungen, mein Gleichgewicht zu halten. Weil ich mich nicht besonders athletisch anstelle, darf ich das Work-out auf den Knien statt auf den Zehenspitzen erledigen. Und trotzdem erhalte ich von ihm Lob und Zuspruch. Das tut gut und führt schliesslich dazu, dass ich zwölf Liegestützen am Stück meistere.

Zum Schluss werden auch noch meine Bauchmuskeln gefordert. Rumpfbeugen sind angesagt. Um etwas mehr Pep reinzubringen, rüstet mich Melig mit einem kleineren Medizinball mit Handgriffen aus. Den muss ich gleichzeitig mit meinem Oberkörper aufrichten und in die Höhe befördern. Ich getraue mich fast nicht, laut auszusprechen, dass mir die Übung Spass bereitet. Vielleicht aus Angst, dass ich danach noch mehr schuften muss. Doch zu meiner Erleichterung ist das funktionelle Ganzkörpertraining dann zu Ende.

Der letzte Schrei aus den USA: Das EMS-Gerät ermöglicht ein Training mit Elektro-Muskel-Stimulation. Dabei werden elektrische Impulse auf die Muskeln abgegeben. Sandra Ardizzone

Beim Einstellen der Stromstufe kribbelt es manchmal zu fest in den Muskeln. Ideal ist der Trainingsreiz auf Stufe 6. Sandra Ardizzone

Entlassen bin ich aber nicht. Melig hat eine Überraschung für mich. Er will mir den letzten Schrei in der Fitnessszene zeigen. «Darauf schwören viele Prominente in den USA», sagt Melig verheissungsvoll und steuert ein Gerät an, das vor dem grossen Spiegel im Gym steht. «Es dient dem EMS-Training. EMS bedeutet Elektro-Muskel-Stimulation. Dabei werden elektrische Impulse auf die Hauptmuskelgruppen abgegeben. Das gelenkschonende Verfahren stammt aus der Physiotherapie.» Der Schwachstrom rege und spanne die Muskeln intensiver an als bei einem klassischen Krafttraining.

«Unterstützen kann man den Trainingseffekt mit der eigenen Körperspannung. Das Gute ist, dass man, währenddem der Strom fliesst, keine anstrengenden Übungen vornehmen muss, sondern einfache Bewegungen machen kann», sagt Melig. Um die spezielle Methode auszuprobieren, kriege ich ein neues Trainingsoutfit verpasst. Dazu gehören ein T-Shirt, Radlerhosen und eine Weste. Letztere wird von Melig mit Wasser eingesprüht. «Der Strom leitet besser, wenn es nass ist», sagt er und mir wird dabei etwas mulmig. Über verschiedene Pads am ganzen Körper werde ich mit dem Gerät verknüpft. Melig dreht den Strom auf und ich spüre ein leichtes Kribbeln in den Muskeln. Eine Muskelgruppe nach der anderen wird eingestellt.

Der Strom fühlt sich an wie Massagedüsen im Thermalbad

«Einen idealen Trainingsreiz erzielt man auf der Stufe 6, wobei 0 das Minimum und 10 das Maximum ist. 10 wäre bereits unangenehm und schmerzhaft», erklärt Melig. So also fühlt es sich an, wenn man in die Steckdose fasst, denke ich mir, als die elektrischen Impulse durch meine Muskeln zirkulieren. Ich strecke die Hände aus und spanne meine Schultern und die oberen Rückenmuskeln an, als der Strom nach vier Sekunden Pause wieder fliesst. Es kommt mir vor, als würde ich in einem Thermalbad mit Massagedüsen weilen.

Die Stromstösse werden über die Pads verteilt am ganzen Körper und über die nasse Weste zu den Muskeln geleitet. Dazu werden leichte Übungen gemacht. Die Spannung der Muskeln wird mit Hilfe des Stroms intensiviert, was zu einem besseren Trainingsergebnis führen soll. Sandra Ardizzone

Eigentlich noch angenehm, obwohl es doch ab und zu etwas pikst und drückt in den Muskeln. 20 Minuten dauert die Prozedur und ich bin erstaunt, dass ich danach wirklich etwas kaputt bin. «Vor allem für Leute, die wenig Zeit haben, ist dieses Training ideal. Nach zehnmal sieht man bereits Erfolge», sagt Melig. 69 Franken kostet der Spass. Für ein herkömmliches einstündiges Personal Training beim Fitnesscoach blättert man 125 Franken hin.

Mein Trainer ist zufrieden mit mir. Vor allem meine Beinmuskulatur sei ausgeprägt und in einem guten Zustand. Hapern tue es noch etwas bei der Koordination, den Schultern, dem Trizeps und Bizeps. Um meine gewünschte Bikinifigur zu erreichen, empfiehlt mir Melig, auf meine Ernährung zu achten.

«Ohne sie läuft nichts. Sie ist das Benzin im Körper. Die richtige Ernährung entscheidet über den Erfolg und die Energie, die wir haben.»

Will heissen: weniger Zucker und Kohlenhydrate für mich als Bürogummi. Die körperliche Fitness ist laut Melig auf vier Säulen aufgebaut: Training, Ernährung, Erholung und Mindset. «Während wir schlafen und ruhen, bilden wir Reserven fürs nächste Training. Durch die Erholung regenerieren sich die Muskeln. Sie wachsen und werden stärker. Und das hilft schliesslich beim Fettverbrennen.» Wichtig sei aber auch die persönliche Einstellung, die mentale Stärke und Disziplin am Trainingsprogramm festzuhalten.

Als Mister Schweiz durfte er das olympische Feuer tragen

«Werden diese vier Punkte befolgt, steht dem Trainingserfolg nichts mehr im Weg. Und selbst wenn man mal einen Hänger hat und einer der vier Säulen für kurze Zeit wenig Beachtung schenkt, riskiert man nichts», sagt Melig. Er kann trotz seines Berufs dem radikalen Körperkult nicht viel abgewinnen.

«In erster Linie sollte man sich wohlfühlen. Fettpolster gehören dazu. Der Körper bildet Reserven, das ist grundsätzlich nichts Schlimmes.»

Gut auszusehen, hat nichtsdestotrotz viele Vorteile. Melig hat das am eigenen Leib erfahren, als er 2004 zum Mister Schweiz gekürt wurde. «Meine Familie hat mich hinter meinem Rücken angemeldet, ich kam damals als Snowboardlehrer aus St. Moritz nach Hause nach Rudolfstetten und sie überraschte mich damit», erinnert er sich. Dieses Jahr sei ein intensives und spannendes gewesen. «Mein Highlight als leidenschaftlicher Sportler war es, als ich das olympische Feuer in Genf für die olympischen Sommerspiele in Athen tragen durfte.»

Und sein Herz schlägt auch weiterhin für den Sport, auch im Privaten. Melig, der als Elfjähriger an der Tennis-Akademie von Trainerlegende Nick Bolletieri in Florida eine Ausbildung genoss, ist begeisterter Downhill-Mountainbiker, Kitesurfer und Snowboarder. «Der Mensch ist gemacht, um sich zu bewegen. Ich liebe es, aktiv zu sein. Diesen Lifestyle und die Freude an der Bewegung will ich meinen Kundinnen und Kunden weitergeben.» Es erfülle ihn, mit Menschen zusammenzuarbeiten und sie ihren Zielen und Wünschen näherzubringen.

Meinem persönlichen Ziel bin ich nach diesem Personal Training ebenfalls etwas nähergekommen. Nicht kilomässig, doch zumindest was meinen Durchhaltewillen angeht. Und dieser ist essenziell, um es bis zur Ziellinie zu schaffen. Und so werde ich mir nun ab und zu selber einen imaginären Stromstoss auf Stufe 10 verpassen, wenn der innere Schweinehund wieder zu bellen beginnt.

