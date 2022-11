Urdorf Sabrina Berri ist neue Präsidentin – jetzt lenken vier Limmattaler den Zürcher Turnverband Bei der Delegiertenversammlung des Zürcher Turnverbands wurden Sabrina Berri und Adrian Bühler vom STV Schlieren neu in den Zentralvorstand gewählt. LiZ 08.11.2022, 23.28 Uhr

Die Wettswilerin Sabrina Berri steht als neue Präsidentin dem Zentralvorstand des Zürcher Turnverbands vor. Sie ist auch bekannt als Präsidentin des OK Schlierefäscht. zvg / Sandro Barbieri

In der Zentrumshalle in Urdorf fand letzten Samstag die 20. ordentliche Delegiertenversammlung des Zürcher Turnverbands (ZTV) statt. Diverse Wahlen wurden durchgeführt. Neu in den Zentralvorstand gewählt wurde die Wettswilerin Sabrina Berri als Präsidentin sowie der Oetwiler Adrian Bühler als Abteilungsleiter Finanzen. Beide gehören dem STV Schlieren an. Die beiden seien einstimmig gewählt worden, heisst es in einer Mitteilung des ZTV. Mit den beiden neu gewählten Vorstandsmitgliedern ist das Limmattal nun mit insgesamt vier Personen im Zentralvorstand vertreten. Die Bisherigen Willi Hodel vom TV Weiningen und Marion Holzer (STV Schlieren und Damenriege Urdorf) wurden wiedergewählt. Abgesehen vom zurücktretenden Urs Krebs seien alle bisherigen Zentralvorstandsmitglieder bestätigt worden, schreibt der Verband.