Im "Diis Fitness" in Urdorf gehen Promis ein und aus

Urdorf Qualität statt Massenabfertigung: «Wir möchten kein Discount-Fitness» Die Pandemie setzt viele Fitnesscenter unter Druck. Das «Diis Fitness» in Urdorf hat nun sein Angebot angepasst. Am Wochenende lud das Center zu einem Tag der offenen Tür. Lydia Lippuner 25.10.2021, 17.35 Uhr

Marco Hirsiger, Profi-Bodybuilder und Pascal Vogel, Verkaufs- und Marketingleiter des «Diis Fitnesscenters» in Urdorf lassen ihre Muskeln spielen. Lydia Lippuner

Schweissperlen dringen aus seinen Poren, während er ruft: «Pumpen, pumpen, pumpen. Nun spürt ihr, dass nicht nur der Trizeps, sondern auch die Brust und der Rumpf arbeiten.» Jürg Neukom ballt die Faust, übertönt die Musik im Hintergrund und probiert, die letzten Kraftreserven aus den Sportlerinnen, die vor ihm auf ihren Fitnessmatten liegen, herauszuholen. Sie nehmen am Tag der offenen Tür des Fitnesscenters Diis Fitness, in Urdorf teil. Mit Neukom hat das Center einen der bekanntesten Fitnessinstruktoren der Schweiz für den Event vom Samstag engagiert.

Sport-Dozent und Fitnessinstruktor: Jürg Neukom leitet das Gruppenfitness am Tag der offenen Tür. Lydia Lippuner/ «Limmattaler Zeitung»

Bekannte Namen sind eines der Markenzeichen des Fitnesscenters. Am Event sind auch Ex-Mister-Schweiz, Sven Melig, Sportwissenschafter und Profi-Bodybuilder Marco Hirsiger sowie die Langstreckenläuferin und dreifache Olympia-Teilnehmerin Krisztina Papp anzutreffen. «Es ist uns wichtig, dass wir gute Mitarbeiter haben. Deshalb legen wir Wert auf eine fundierte Ausbildung», sagt Pascal Vogel, Marketing- und Verkaufsleiter bei «Diis Fitness». Heutzutage könne sich jeder Fitnessinstruktor nennen und auf Youtube alle möglichen Trainings hochladen, deshalb setze er auf ausgebildetes Fachpersonal. So stehen den Kundinnen und Kunden nebst den Fitnessinstruktoren auch ein ausgebildeter Mentalcoach und eine Massagetherapeutin zur Verfügung. Marco Hirsiger, Trainingsleiter bei «Diis Fitness», sagt:

«Anstatt dass wir im Konkurrenzkampf mit den anderen Fitnesscentern um jedes einzelne Abo kämpfen, fokussieren wir auf Qualität.»

Als in den letzten Monaten die Abozahlen wegen der Coronapandemie, wie in anderen Fitnesscentern um bis zu 70 Prozent sanken, fokussierte sich Vogel auf die neue Strategie, um sich ein eigenes Marktsegment zu sichern. «Wir wollten das Fitness von einem bereits sehr guten Level auf ein Premium Level bringen. Wir möchten kein Discount-Fitness», sagt er. Dabei peile er nun Kunden an, die eine professionelle Begleitung mit Körper-Analyse-Messung, Elektrostimulationstraining, Massage, Mental-Coaching und Personaltraining schätzen.

Spitzensportlerin Krisztina Papp analysiert das Laufverhalten eines Hobbysportlers. Lydia Lippuner

Normalität ist dringend gefragt

Mit dem Tag der offenen Tür will Vogel aber nicht nur das ausgebaute Angebot des Fitnesscenters bekannter machen, sondern auch wieder ein Stückchen Normalität in das Leben seiner Kundschaft bringen. Das sei dringend nötig, denn nachdem die Gratistests abgeschafft wurden, hätten noch einmal mindestens 20 Prozent der Kunden ihr Abo gekündet. «Unser Fitness ist familiär und bietet ein Zuhause», sagt Vogel. Dabei stelle das Fitnesscenter sowohl Angebote für Sportler bereit, die sich auf einen Bodybuilding-Wettkampf vorbereiten als auch für Burn-out-gefährdete Manager, die schon länger keine Hantel mehr stemmten. Um Jugendliche und Lernende zum Sport zu animieren, setzt das Fitness auf vergünstigte Abos.

Während Vogel erklärt, sprintet ein Mann auf einem speziellen Laufband, mit dem man Laufanalysen durchführen kann. Er wird von der Spitzensportlerin Krisztina Papp gefilmt. Kurz darauf sitzen die beiden in der Lounge beim Eingangsbereich und sehen sich die Aufnahmen an. «Er landet zu stark auf der Ferse», sagt Papp. Das sei einer der häufigsten Fehler. Dabei sei es wichtig, dass man mit dem Fussballen aufkomme, ansonsten könne sich die Kniescheibe und in der Folge auch die Hüfte abnützen. «Die Prävention ist wichtiger denn je», sagt Papp.

Viele wollen die Pandemie-Kilos loswerden

Gegen Mittag zieht ein würziger Duft ums Haus. Nun laden sich die Sportlerinnen und Sportler nach getaner Arbeit verschiedene Salate und Fleisch vom Grill auf den Teller. Die Ernährung sei ein weiteres wichtiges Standbein des Fitnesscenters geworden, sagt Vogel. «In der Pandemie nahmen die Schweizer im Durchschnitt drei Kilo zu.» Das sei mit ein Grund, weshalb es aktuell eine steigende Nachfrage nach Ernährungsberatung gebe.

Vergünstigte Abos und professionelle Betreuung: Auch Jugendliche sollen wieder ins Fitness gelockt werden. Lydia Lippuner

Zu diesem Zweck habe er nebst der Kooperation mit Sporternährungswissenschaftern auch ein Projekt mit den umliegenden Firmen im Urdorfer Industriequartier geplant. Dabei sollen Mitarbeitende nicht nur das Training, das aufgrund des Homeoffices oft zu kurz gekommen sei, sondern auch gesundes Essen wieder neu erlernen. Vogel sagt:

«Statt nur Verpflegungsautomaten aufzustellen, könnte man als Firma in Verbindung mit unserem Fitnesscenter einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit jedes Einzelnen leisten.»

Trotz fokussiertem Training dürfe aber auch der Spass nicht zu kurz kommen. «Abends kann es durchaus vorkommen, dass sich unsere Kunden nach den Trainings bei einer Runde Proteinshakes an der Rezeption oder in der Lounge treffen», sagt Vogel. Das gehöre dazu, um das Zusammengehörigkeitsgefühl im «Diis Fitness» aufrechtzuerhalten.