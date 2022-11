Public Viewing in Urdorf: Die Böllebar sorgt für WM-Gaudi

Urdorf Public Viewing fürs Dorf: In der Böllebar feiern sie den Fussball und das Zusammensein Michael Pauli und seine Freunde vom Verein Event Connection Urdorf zeigen in ihrer Dorfbeiz auf dem Parkplatz Zwischenbächen die Spiele der Fussball-WM in Katar, die am Sonntag startet. Der Austragungszeitpunkt in der kälteren Jahreszeit stellte die Organisatoren vor Herausforderungen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

In den letzten Zügen vor dem Anpfiff der WM in Katar: Michael Pauli, Sven Berz, Mäse Peter, Andreas Schinkel, Sabrina Rüegg, Catherine Hunger, Marco Benovici und Michi Bucher (von links) kümmern sich um die letzten Aufbauarbeiten im Zelt. Die OK-Mitglieder Willy Peter und Nik Zuber fehlen auf dem Bild. Mathias Förster

Die Leinwand am Ende des Zelts ist bereits angebracht. «Auf den Seiten und hinten über der Bartheke werden wir noch ein paar weitere Bildschirme verteilen», sagt Michael Pauli. Er und seine Kolleginnen und Kollegen wollen sichergehen, dass ihre Gäste in den Genuss der WM-Spiele in Katar kommen. Doch eigentlich steht der Fussball in der Böllebar nicht unbedingt an erster Stelle. «Uns geht es um das Gesellige, wir wollen einen Treffpunkt für die Bevölkerung schaffen», sagt Pauli.

Der 46-jährige Urdorfer ist Teil des zehnköpfigen Organisationskomitees des Vereins Event Connection Urdorf. Dieser organisiert das eintrittsfreie WM-Public-Viewing auf dem Parkplatz Zwischenbächen vis-à-vis dem Zentrum Spitzacker in Urdorf. Das 375 Quadratmeter grosse Zelt bietet Platz für 600 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Der Eingang des Public-Viewing-Zeltes auf dem Parkplatz Zwischenbächen in Urdorf. Im Hintergrund ist das Holzschnitzelsilo der Pelletheizung zu sehen. Mathias Förster

Seit letztem Samstag ist das Team mit den Aufbauarbeiten beschäftigt. Kurz vor dem Anpfiff am Sonntag kümmern sich die Freunde noch um den Feinschliff. «Wir müssen die Kabel sauber verstecken, damit niemand darüber stolpert und auch die Werbeplakate unserer Sponsoren sind noch nicht aufgehängt», sagt Sabrina Rüegg. Es handle sich um kleine Details, die man im Plan nicht berücksichtigt habe und die im letzten Moment dann doch noch viel zu tun geben. «So kurz vor dem Start sind wir etwas kaputt und froh, wenn es endlich losgeht», sagt die 42-jährige Urdorferin.

Die WM in Deutschland sorgte für den Startschuss

Rüegg wie auch die anderen OK-Mitglieder arbeiten alle 100 Prozent und stellen das Public Viewing in ihrer Freizeit auf die Beine. «Deshalb sind wir auch nur abends hier am Aufbauen», sagt sie, während Mäse Peter als Jux auf dem Kunstrasenteppich kniet und mit einer Gartenschere so tut, als würde er das Gras schneiden. Der Spass kommt bei den Böllebar-Betreibern trotz Hektik nicht zu kurz. Das ist es auch, was sie motiviert. «Wir machen das nicht wegen des Geldes, sondern weil wir Freude an Partys und Anlässen haben», sagt Pauli.

Die letzten Arbeiten sind im Gange. Hier an der Bartheke werden die Veranstalter die Getränke ausschenken. Mathias Förster

2006 richtete Urdorf das Turnfest der Region Glattal, Limmattal und Stadt Zürich aus. Pauli, Rüegg, Mäse Peter und Andreas Schinkel betrieben ein Barzelt und zeigten die Spiele der Fussball-WM in Deutschland, die gleichzeitig stattfand. «Es war ein lässiger Anlass. Wir und viele unserer Gäste fanden, dass wir die Bar unbedingt wieder aufstellen sollten», erzählt Pauli. 2007 gründeten die Freunde mit diesem Ziel den Verein Event Connection Urdorf. 2008 folgte mit der EM in der Schweiz und Österreich das erste Public Viewing auf dem Parkplatz Zwischenbächen.

«Vielen Urdorfern ist der Name Böllebar ein Begriff»

«Die Leute dachten, wir spinnen», erinnert sich Rüegg. Dass der Verein nun bereits zum siebten Mal ein Public Viewing organisiert, spricht für die damals wahnwitzige Idee. «Der Event hat sich über die Jahre im Dorf etabliert. Vielen Urdorfern ist der Name Böllebar ein Begriff», sagt Catherine Hunger. Schön sei, dass es in all den Jahren trotz feuchtfröhlicher Stimmung und Gästen verschiedener Fussballnationen noch nie zu einem Konflikt gekommen sei, sagt Pauli.

Die Organisatoren haben auch zwei Raucherzelte aufgestellt. Mathias Förster

2018 hatte die Böllebar zuletzt geöffnet. An der EM 2021 fiel das Angebot coronabedingt aus. «Wir freuen uns, dass wir nun endlich wieder ein Fest veranstalten können», sagt Pauli. Der Entscheid sei dem OK aber nicht leicht gefallen. «Weil wir nicht wussten, wie sich die Coronazahlen im Herbst entwickeln würden und weil die WM in Katar umstritten ist, waren wir uns lange nicht sicher, ob wir uns den Aufwand antun sollen», so Pauli.

Ein eingeschworenes Team: Trotz Hektik vor dem Startschuss bewahren Sabrina Rüegg, Catherine Hunger, Michael Pauli, Andreas Schinkel, Mäse Peter, Sven Berz, Michi Bucher und Marco Benovici (von links) ihre gute Laune. Mathias Förster

Schliesslich beschloss das Team mit sechs Ja- zu vier Nein-Stimmen, dass die Böllebar 2022 aufgestellt wird. An früheren Veranstaltungen seien jeweils 800 Personen im und ums Zelt zugegen gewesen. Bei dieser Ausgabe rechnet man mit 400 bis 600 Besucherinnen und Besuchern, wenn die Schweiz am Ball ist.

Im 375 Quadratmeter grossen Zelt haben maximal 600 Personen Platz. Mathias Förster

«Das Thema Katar geht nicht spurlos an uns vorbei», sagt Rüegg. Man könne sich durchaus überlegen, die WM im Wüstenstaat zu boykottieren. «Uns geht es aber nicht nur um den Fussball, sondern um unsere Dorfbeiz. Diese soll stattfinden, egal wo die Fussballer auf dem Rasen stehen. Die Spiele laufen, doch wichtig ist für uns, dass die Leute zusammenkommen und miteinander anstossen können», findet Rüegg.

CO 2 -neutrale Pelletheizungen liefern die Wärme fürs Zelt

Dass die WM in die kältere Jahreszeit fällt, stellt für die erprobten Böllebar-Organisatoren eine weitere Herausforderung dar. «Normalerweise haben wir einen Berieselungsschlauch auf den Dachgiebel des Zeltes gelegt, um es mit kaltem Wasser zu kühlen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es im Zelt nicht zu kalt wird», sagt Pauli. Die Veranstalter setzen dafür auf zwei gemietete, CO 2 -neutrale Pelletheizungen. Catherine Hunger zeigt auf die wuchtigen Maschinen und das Holzschnitzelsilo beim Hinterausgang. «Wir müssen die Geräte nur an den Strom anschliessen, das Nachfüllen der Pellets wird automatisch erledigt», sagt sie.

Passend zur Jahreszeit wird Verpflegung in Chalet-Hütten angeboten. Mathias Förster

Der Gemeinde Urdorf sei wichtig gewesen, dass der Anlass energieeffizient und mit einem möglichst kleinen CO 2 -Ausstoss über die Bühne gehe, sagt Pauli. Eine Neuheit ist aufgrund der kälteren Temperaturen zudem die Garderobe. Ausgestattet ist das Zelt mit Festbänken und Stehtischen. Überdies gibt es ein separates, kleines Raucherzelt und einen WC-Wagen.

Es gibt Raclette und Glühwein

Und wo gefeiert wird, braucht es auch etwas zum Anstossen. Sieben verschiedene Biere, Wein, Drinks, Most, Shots und warme Getränke mit Schuss finden sich auf der Karte. Glühwein darf passend zur Jahreszeit auch nicht fehlen. In den Chalet-Hütten neben der Bar warten zudem Snacks auf die Besuchenden. Raclette, diverse Würste, Hamburger, Pizza und Magenbrot stehen zur Auswahl. Die Organisatoren hoffen, dass sich die Gäste wieder so wohl in der Böllebar fühlen wie die Jahre zuvor. Rüegg sagt:

«Ihre Begeisterung zu sehen, ist für uns der grösste Gewinn.»

Die Böllebar auf dem Parkplatz Zwischenbächen in Urdorf überträgt fast alle Spiele der WM in Katar. Den Spielplan und die Öffnungszeiten sind auf evcon.ch ersichtlich.

