Urdorf: Der Muulaffemärt ist gut in die Saison gestartet

Urdorf Primeli verteilt zum Start: Der Muulaffemärt ist zurück In Urdorf hat am Donnerstag die neue Markt-Saison begonnen. Christian Murer Jetzt kommentieren 18.03.2022, 08.53 Uhr

Blumiger Empfang: Marktleiterin Regula Imhof verteilte am Eröffnungsmarkt Primeli an die treuen Besucherinnen und Besucher. C. Murer Die Primeli zauberten vielen ein Lächeln ins Gesicht. C. Murer Das Angebot am Muulaffemärt ist vielfältig. Hier gibt es zum Beispiel Honig aus der Region. C. Murer Die Eröffnung der Marktsaison war ein regelrechtes Frühlingserwachen. C. Murer Auch Kleider für die Kleinen gab es zu kaufen. C. Murer Noch findet der Muulaffemärt auf dem Parkplatz Zwischenbächen statt. Im Spätsommer soll er zurück auf den Muulaffeplatz. Dann ist nämlich die dortige Baustelle fertig. C. Murer Frische Backwaren und Spezialitäten aller Art bei der Urdorfer Bäckerei und Konditorei Lehmann. C. Murer Der Stand von Barbara und Martin Eichenberger aus Bergdietikon. C. Murer Der Stand «Gemüse vom Ankenhof» aus Oberengstringen. C. Murer Der ganzjährige Käsestand von Ruedi Anliker aus Veltheim. C. Murer Der Muulaffemärt ist ein beliebter Treffpunkt von Urdorf. C. Murer So sieht gesundes Marktgemüse aus. C. Murer

Fertig Winterschlaf: Am Donnerstag wurde in Urdorf die Muulaffemärt-Saison eröffnet. Acht Stände lockten auf den Parkplatz Zwischenbächen. Es ist ein baustellenbedingter Ausweich-Standort. Voraussichtlich Ende August zügelt der Märt auf den bis dann neu gestalteten Muulaffeplatz. Dazu Marktleiterin Regula Imhof: «Wir hoffen natürlich sehr, dass die Bauarbeiten dann fertig sein werden.» Und dass die beliebte Kaffeestube nach der corona­bedingten Abwesenheit erneut stattfinden könne.

Der leicht frostige Eröffnungsmorgen am Donnerstag lockte so einige an, die den Markt vermisst haben. Viele deckten sich mit frischen Backwaren, Blumen, Datteln, Fisch, Gemüse, Käse, Natura-Beef, Obst und allerlei mehr ein.

Regula Imhof verteilte am Markteingang bunte Primeli:

«Das ist ein Geschenk an die treuen Besucherinnen und Besucher zur Markteröffnung.»

Auch die Standbetreiber freuen sich. Pascale Leuzinger vom Ankenhof aus Oberengstringen meinte etwa: «Ich finde es wunderschön, dass wir unser vielfältiges Angebot an Frischwaren wieder anbieten können.» Ruedi Anliker vom Käsewagen «Gsund und gluschtig», der das ganze Jahr am Muulaffemärt anwesend ist, sagte: «Es freut mich sehr, dass ich jeweils am Donnerstagmorgen nicht mehr allein im Wagen stehe, sondern meine Verkäuferin Bea Wüthrich mithilft.» Silvia Ghilardi, die seit vielen Jahren den Stand von Blueme-Röbi aus Auw bedient, sagte: «Meine Auswahl an Frühlingsblumen wird sehr geschätzt.»

Ein Lächeln ins Gesicht gezaubert

Besucherin Lore Luginbühl ist vom Muulaffemärt begeistert: «Ich finds super, dass ich heute nebst dem Einkauf erneut viele Bekannte treffen konnte.» Zu den Stammkunden zählt ebenso Röbi Enzler: «Den Markt habe ich den Winter durch schon sehr vermisst.» Und Hans Balmer doppelte nach: «Der Muulaffemärt gehört bei mir zum Jahresablauf.» Marktleiterin Regula Imhof bestätigt kurz vor Schluss des Eröffnungsmarktes am Donnerstag: «Viele Marktbesucher haben sich gefreut, dass wir aus der Winterpause zurück sind. Die Primeli zauberten so manchem ein Lächeln ins Gesicht.»

Der Markt findet jeweils donnerstags von 8 bis 11 Uhr statt.

