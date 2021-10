Annamarie Zürcher ist immer noch vielseitig engagiert in Urdorf

Urdorf «Frauen haben so lange nach Gleichberechtigung geschrien»: Nach 24 Jahren hat Annamarie Zürcher das Präsidium des Frauenvereins weitergegeben Annamarie Zürcher ist zwar nicht mehr Präsidentin des Gemeinnützigen Frauenvereins Urdorf, sie ist aber nach wie vor vielseitig engagiert im Dorf. So ist die 79-Jährige bis heute für den Rotkreuz-Fahrdienst tätig. Virginia Kamm 11.10.2021, 04.24 Uhr

Annamarie Zürcher ist gelernte Schneiderin und hat auch diese Limmattaler Tracht selber genäht. Sandra Ardizzone

Nach 24 Jahren als Präsidentin des Gemeinnützigen Frauenvereins Urdorf und nach 27 Jahren im Vorstand hat Annamarie Zürcher ihr Amt im Frühling weitergegeben. Neu teilen sich Lore Luginbühl und Miranda Grob das Präsidium des 1870 gegründeten Vereins. Das heisst aber nicht, dass es nun ruhig wird um Zürcher. «Das ist nicht meine Art», sagt sie. Die 79-Jährige ist vielseitig engagiert im Dorf und wird es auch bleiben. «Ich bin eine treue Seele», sagt sie und lacht. So will sie unter anderem noch lange im Frauenverein aktiv sein und ist bis heute für den Rotkreuz-Fahrdienst tätig.

«Der Frauenverein ist unheimlich wichtig für Urdorf», sagt Zürcher. Das Programm des Vereins mit rund 250 Mitgliedern ist dicht. So organisiert er unter anderem die sogenannte Seniorenreise für Urdorferinnen und Urdorfer ab 75 Jahren jeweils im Frühling. Oder den Basar, der jeweils kurz vor Beginn der Adventszeit stattfindet. Die grossen Anlässe, darunter auch die jährliche Seniorenweihnacht, behält Zürcher als Höhepunkte ihrer Zeit als Frauenvereinspräsidentin in Erinnerung. «Es ist schön, wenn jeweils rund 270 Leute zur Seniorenweihnacht zusammenkommen und gemeinsam Schinken und Kartoffelgratin essen», sagt sie.

Durch den Zivilschutz hat sie ihr Selbstbewusstsein gefunden

Einer der Gründe für Zürchers Engagement in Urdorf ist ihre Liebe zum Dorf:

«Urdorf ist so eine tolle Gemeinde. Es läuft viel und das Dorf ist lebendig. Auch die beiden Kirchen arbeiten gut zusammen.»

Dass Vereine allgemein immer mehr Schwierigkeiten mit dem Nachwuchs haben, findet sie schade. «Ich kann nicht nachvollziehen, dass sich nicht mehr junge Frauen im Frauenverein engagieren», sagt sie. «Jeder hätte doch ab und zu einen halben Tag Zeit, um sich für die Gemeinde einzusetzen.»

Soziales Engagement war für Zürcher, die seit knapp 40 Jahren in Urdorf wohnt, schon immer selbstverständlich:

«Frauen haben so lange nach Gleichberechtigung geschrien, ohne aber auch Pflichten übernehmen zu wollen. Ich bin der Meinung, dass auch Frauen einen obligatorischen Dienst für die Allgemeinheit absolvieren sollten.»

Deshalb war sie jahrelang nebenberuflich als Instruktorin für fünf verschiedene Dienste im Zivilschutz tätig. «Durch den Zivilschutz habe ich mein Selbstbewusstsein gefunden», sagt sie. «Vorher war ich sehr schüchtern. Das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen.»

Ursprünglich war Zürcher, die auch zweifache Mutter ist, Schneiderin. Durch ihren Mann, der leidenschaftlicher Jodler war, hat sie ihre Liebe für Trachten entdeckt und begonnen, eigene Trachten zu nähen. «Noch lieber habe ich Hochzeitskleider genäht», erzählt sie. Als ihr Mann frühzeitig verstarb, begann sie, ihre Zeit mit Vereinsaktivitäten zu füllen. Zudem war sie stellvertretende Sigristin der reformierten Kirche Urdorf.

In Zukunft will sie ihr Generalabonnement voll ausnützen

Langsam möchte Zürcher nun alle ihre Aktivitäten herunterfahren. «Ich bin erleichtert, dass ich das Präsidium des Frauenvereins weitergeben konnte», sagt sie. Bereits Ende 2020 hat sie ihr Amt als Disponentin des Urdorfer Rotkreuz-Fahrdienstes an Arnold Kunz übergeben. Es sei ihr aber wichtig, ihre Ämter erst abzugeben, wenn sie diese in guten Händen wisse. «Beim Rotkreuz-Fahrdienst war das gar nicht so einfach», sagt sie. Sie habe alle Mitglieder vergebens angefragt, bis sich Kunz bereit erklärt habe. Bis im Januar wird Zürcher weiterhin Fahrten für das Rote Kreuz ausführen. «Dann werde ich 80 und darf nicht mehr für den Fahrdienst tätig sein», sagt sie. Sie wird aber trotzdem weiterhin stellvertretende Disponentin sein.

«Ich bin eine der wenigen Personen, die nicht gerne in die Ferien gehen», sagt Zürcher. In Zukunft will sie aber ihr GA voll ausnutzen und ihre neu gewonnene Zeit mit vielen Tagesausflügen ausfüllen. Eines ihrer Ziele liegt aber doch im Ausland: «Ich habe schon seit 20 Jahren den Wunsch, das schottische Musikfestival Royal Edinburgh Military Tattoo zu besuchen», sagt sie. Diesen Traum hofft sie, sich selber bald erfüllen zu können. Zudem wird sie weiterhin für die St.Nikolausgesellschaft der Stadt Zürich tätig sein, wo sie bereits seit 45 Jahren Mitglied und dafür zuständig ist, dass die Samichlaus- und Schmutzlikostüme bereit zum Einsatz sind.