Nach 18 Jahren: Urdorfer Pfarrer Max Kroiss tritt zurück

Urdorf «Ich hänge sehr an meinem Beruf»: Pfarrer Max Kroiss geht nach 18 Jahren in den Ruhestand Ende September verlässt Max Kroiss die katholische Pfarrei Heiliger Bruder Klaus. Im Gespräch mit der «Limmattaler Zeitung» erzählt er von seiner grossen Familie und seiner turbulenten Zeit in Urdorf und verrät, dass für seine Nachfolge nur eine Person in Frage komme. Virginia Kamm 22.09.2021, 04.00 Uhr

Nach 18 Jahren bei der katholischen Pfarrei Heiliger Bruder Klaus in Urdorf tritt Pfarrer Max Kroiss per Ende September zurück. Mit sechs Kindern und 13 Enkelkindern ist er ein ungewöhnlicher katholischer Pfarrer. Seine Zeit in Urdorf war turbulent. Vor ihm gab es in der Gemeinde 17 Jahre lang keinen katholischen Pfarrer. «Als ich kam, herrschte Unordnung und Urdorf galt als schwierigste Pfarrei im Bistum Chur», erinnert sich Kroiss. Es sei eine grosse Herausforderung gewesen, Stabilität und Ruhe zu schaffen. Trotzdem ist es für ihn ein wehmütiger Abschied: «Ich hänge sehr an meinem Beruf», sagt der 77-Jährige.

Kroiss hatte in seinem Leben zahlreiche verschiedene Tätigkeiten ausgeübt, bevor er sich für ein Theologiestudium entschloss. So hat er einen Abschluss als Möbeltischler, ist Diplom-Kaufmann, Diplom-Ingenieur, studierte Architektur und hat einen Doktortitel in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. «Ich bin ein neugieriger Mensch», sagt Kroiss und lacht. Die vielen akademischen Abschlüsse hätten sein Denken nachhaltig geprägt. Bis heute habe er es nicht übers Herz gebracht, seine Ordner aus den Studienzeiten wegzuräumen.

Mit über 50 Jahren studierte er noch Theologie

Gemeinsam mit seiner Frau entschied sich Kroiss, der ursprünglich aus Niederbayern stammt, schliesslich mit über 50 Jahren noch für ein Theologiestudium in Frankfurt. Eine enge Beziehung zum Glauben hatte er allerdings schon immer: «Ich war damals in Deutschland auch Pfarrgemeinderatsvorsitzender», erzählt er. Daher sei die Richtung schnell klar gewesen, als seine Frau und er dem Wunsch eines gemeinsamen Studiums nachgehen wollten. Da er nach Studienabschluss aufgrund seines Alters in seinem Heimatland keine Arbeit fand, kam er in die Schweiz. Im September 2003 trat er schliesslich noch frisch vom Studium seine Stelle als Pastoralassistent in Ausbildung in Urdorf an. Nur etwa ein halbes Jahr später übernahm er die Leitung der Pfarrei.

«Das war eine harte Zeit und die Pfarrei war gespalten in Progressive und Konservative», blickt Kroiss zurück. «Ich habe mich bemüht, die Pfarrei neu aufzubauen und zu festigen.» Während er Taufen und Beerdigungen mit Genehmigungen durchführen durfte, musste er für die Messen jeweils einen Priester heranziehen. Als seine Frau 2008 verstarb, entschied sich Kroiss für den Weg zum Pfarrer. 2009 wurde er zum Priester geweiht und 2011 schliesslich zum Pfarrer gewählt. Zudem absolvierte er verschiedene Weiterbildungen in der Seelsorge. Heute springt er manchmal noch ein, zum Beispiel im Spital Limmattal, wenn der eingeteilte Seelsorger verhindert ist. Er sagt:

«Es ist immer eine Herausforderung, wenn es um Leben und Tod geht.»

Wenn Kroiss an die schönen Erlebnisse während seiner Zeit als Pfarrer in Urdorf denkt, fallen ihm vor allem Begegnungen mit verschiedenen Menschen ein: «Ein Jugendlicher wollte einmal nachträglich noch von mir gefirmt werden», erzählt er. «Dafür habe ich beim Bischof extra eine Sondergenehmigung eingeholt.» Ein weiteres Erlebnis habe sich 2005 abgespielt, kurz nachdem Papst Johannes Paul II gestorben ist: «Da standen um Mitternacht plötzlich ein paar Jugendliche vor meiner Haustür und wollten mit mir in der Kirche für den verstorbenen Papst beten», sagt er. «Als Pfarrer ist man ständig für alle Menschen da, aber das habe ich immer gerne gemacht.» Auch religiöse Feiern gehören zu den Höhepunkten von seiner Zeit als Pfarrer.

Er will, dass die Pfarrei von neuen Impulsen profitiert

Gewählt ist Kroiss bis 2024. Dass er frühzeitig zurücktreten wird, sei schon von Anfang an klar gewesen, sagt er. «Ich gehe nicht gerne, es ist aber eine vernünftige Entscheidung.» So könne die Pfarrei durch neue Leute wieder von neuen Impulsen profitieren. Trotzdem will Kroiss, der in Urdorf wohnhaft bleibt, seine Dienste als Pfarrer auch in Zukunft in der Nachbarschaft anbieten, wenn sie gewünscht sind.

Auch im Ruhestand will Kroiss sein Wissen noch erweitern: «Ich werde meine vielen Bücher ordnen und mich historisch weiterbilden», sagt er. Vor allem aber freut er sich, mehr Zeit für seine grosse Familie zu haben. Vor zwei Monaten ist sein 13. Enkelkind zur Welt gekommen. «Ich werde in nächster Zeit wohl alle Hände voll mit meinen beiden Enkelbuben zu tun haben, die zurzeit auch in Urdorf wohnen», sagt er.

Wer per Anfang Oktober Pfarreradministrator werden soll und somit in Zukunft zum Pfarrer gewählt werden kann, stehe noch nicht fest, sagt Kroiss. Er verrät aber, dass wohl nur eine Person wirklich für die Stelle in Frage komme.