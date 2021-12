Urdorf: Die Gemeindepolizei befindet sich im Aufbau

Interview Noch diesen Monat geht die Stellenanzeige für den Kommandanten raus: So schreitet der Aufbau der Urdorfer Gemeindepolizei voran In Urdorf wird ab 2023 wieder eine eigene Kommunalpolizei für Ruhe und Ordnung sorgen. Im Interview erzählen Sicherheitsvorstand Andreas Herren (SP) und Bereichsleiter Verwaltung und Sicherheit Martin Büchi, was die nächsten Schritte sind. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 10.12.2021, 17.00 Uhr

Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Andreas Herren (SP) in den Räumlichkeiten der künftigen Urdorfer Gemeindepolizei im Untergeschoss des Gemeindehauses A. Valentin Hehli

Die Gemeinde Urdorf will ab 2023 eine eigene Gemeindepolizei führen. Anfang Jahr wurde bekannt, dass der Gemeinderat den Vertrag mit der Stadtpolizei Schlieren/Urdorf per Ende 2022 gekündigt hat. Die Zusammenarbeit mit der Nachbarstadt bestand seit 2008, zuvor hatte Urdorf bereits eine eigene Kommunalpolizei. Im Interview erzählen Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Andreas Herren (SP) und Bereichsleiter Verwaltung und Sicherheit Martin Büchi, wie der Aufbau des neuen Polizeikorps vorangeht.

Welche Schritte hat die Gemeinde Urdorf bereits unternommen, um das eigene Polizeikorps bis 2023 zu realisieren?

Andreas Herren: Der wichtigste Schritt hin zur eigenen Gemeindepolizei war sicher, dass die Gemeindeversammlung am 1. Dezember das Budget 2022 angenommen hat. Nun können wir die nächsten Punkte in Angriff nehmen. In den letzten Monaten haben wir in etwa sechs Workshops ein Konzept für die künftige Gemeindepolizei erarbeitet. So haben wir die Grösse des Korps festgelegt und einen Zeitplan erstellt.

Was sind die nächsten geplanten Schritte?

Herren: Noch diesen Monat werden wir die Stelle des Abteilungsleiters oder der Abteilungsleiterin Polizei ausschreiben. Diese Person wird dann die Gemeindepolizei kommandieren. Das Ziel ist, die Stelle spätestens bis Mitte 2022 vergeben zu haben, um dann mit ihm oder ihr gemeinsam die weiteren Angestellten rekrutieren zu können. Mit dem künftigen Kommandanten oder der Kommandantin werden wir auch Beschaffungsfragen bezüglich Ausrüstung, Material und Polizeiauto klären.

Wie soll das Polizeikorps Urdorf dereinst aufgebaut sein?

Herren: Die Gemeindepolizei Urdorf soll aus sechs Personen bestehen: einer Abteilungsleitung Polizei, die über eine polizeiliche Ausbildung verfügt und auch draussen Polizeiarbeit verrichtet, vier Uniformierten und einer Person für Administration und assistenzpolizeiliche Aufgaben. Zu dieser Aufstellung sind wir aufgrund von Abklärungen mit anderen Korps, der Situation in Urdorf und der Ausrichtung gekommen, die wir anstreben. Eine Arbeitsgruppe, unter anderem Martin Büchi und ich, Finanzvorstand Thomas Hächler (FDP, Anmerkung der Redaktion), Bereichsleiter Finanzen Philipp Mensch, Gemeindeschreiber Urs Keller und Leiter Stab Patrick Müller, hat das Konzept mit einem externen Berater erschaffen. Durch ihn haben wir eine Aussensicht erhalten und in der Planung nichts vergessen. Zudem lieferte er uns Vergleiche, was eine moderne Kommunalpolizei heute macht. Es war eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit.

Welche anderen Zusammensetzungen hat die Arbeitsgruppe geprüft?

Herren: Zuerst haben wir eine ganz allgemeine Auslegeordnung gemacht und die Situation betrachtet, als hätten wir keine Vorgaben: Wir haben die Variante geprüft, wie andere Gemeinden nur mit der Kantonspolizei zusammenzuarbeiten. Oder ein eigenes Korps mit zehn bis zwölf Personen aufzustellen. So haben wir acht Varianten bewusst offen durchgespielt, um die plausibelste zu finden.

Welche konkreten Ziele verfolgt der Gemeinderat mit der eigenen Kommunalpolizei?

Herren: Die Urdorfer Gemeindepolizei soll bürgernah sein, für Recht und Ordnung sowie zusammen mit der Kantonspolizei und punktuell mit Dritten für Sicherheit sorgen. Wir wollen als Gemeinde direkten Zugriff auf die polizeilichen Mittel, um zum Beispiel im Sommer eigenständig den Fokus auf die Nutzung des öffentlichen Raums zu setzen. Wichtig sind uns die Steuerbarkeit und der selbstständige Einsatz von finanziellen Mitteln. Mit Ausgaben von jährlich rund 900'000 Franken wird die Kommunalpolizei nicht teurer sein als die heutige Beteiligung an der Stadtpolizei Schlieren/Urdorf. Nur mit dem Einsatz der Kantonspolizei könnten wir unsere Ziele nicht erreichen, da diese eigene Prioritäten hat und bei weniger wichtigen Themen nicht präsent ist. Ein Korps von zehn bis zwölf Personen wäre wiederum nicht bezahlbar. So haben wir festgestellt, dass die Voraussetzungen mit sechs Personen am besten erfüllt sind.

Das waren noch Zeiten: Die Stadtpolizei Schlieren posiert im November 2008, als die Zusammenarbeit startete, vor dem Urdorfer Ortsschild. zvg

Wird die Gemeindepolizei Urdorf flexibel sein, was die Grösse des Korps anbelangt?

Herren: Wenn das Korps Anfang 2023 noch nicht komplett ist, kann es die Arbeit trotzdem aufnehmen. Wir gehen von sicher sechs benötigten Personen aus. Zudem werden wir weiterhin in Form von losen Kooperationen mit anderen Korps zusammenarbeiten. Vor allem Dietikon, Schlieren und Urdorf sind ja zusammengewachsen, also ist es sinnvoll, auch auf den benachbarten Gemeindegebieten den Tätigkeiten nachzugehen.

Was sind die Vorteile einer eigenen Gemeindepolizei gegenüber der jetzigen Form?

Herren: Wir können schneller auf neue Brennpunkte reagieren und innerhalb des gleichen Gebäudes miteinander kommunizieren. Vorher mussten wir neue Hotspots telefonisch durchgeben. Als Anschlussgemeinde galten für uns bei der Stadtpolizei Schlieren/Urdorf die Vorgaben der Trägergemeinde. Nun können wir Investitionen selber gestalten.

Martin Büchi: Die Organisation wurde zuvor vom Schlieremer Gemeindeparlament gesteuert. Wir konnten das Budget jeweils nur noch zur Kenntnis nehmen. Zudem hat Schlieren eigene Schwerpunkte, zum Beispiel den Bahnhof als Hotspot. Mit der Kommunalpolizei werden wir auch wieder einen Polizeiposten im Gemeindehaus im Dorf haben. Für die Bevölkerung war der Weg nach Schlieren ein Hindernis.

Bereichsleiter Verwaltung und Sicherheit Martin Büchi und Andreas Herren beim Gespräch mit der «Limmattaler Zeitung» im Gemeinderatszimmer im Urdorfer Gemeindehaus. Valentin Hehli

Sehen sie an der eigenen Kommunalpolizei auch Nachteile?

Herren: Nachteile nicht, aber wir müssen uns mit verschiedenen Entwicklungsszenarien befassen und uns darauf vorbereiten. Alles andere schauen wir dann zu gegebenem Zeitpunkt an. Wir gehen diese Aufgabe aber bewusst und reflektiert an.

Welche Rückmeldungen haben Sie bisher aus der Bevölkerung erhalten?

Herren: Der Ansatz einer eigenen Gemeindepolizei wird durchs Band gelobt. So ist die Polizei wieder näher an der Bevölkerung. Ab 2023 wird die Polizei an ihrer Leistung gemessen und muss sich Wünschen und Kritik stellen.

Ist ein Grund für eine eigene Polizei auch, dass der Bedarf gestiegen ist?

Herren: Wegen der Coronapandemie haben sich Probleme akzentuiert: Die Ausgangsindustrie wurde gestoppt und bot keine Ablenkung mehr. Gruppen waren mehr im Dorf unterwegs, was zu erhöhter Spannung und verstärkten Sachbeschädigungen führte. Die Gemeinde hat einen privaten Sicherheitsdienst zugezogen, worauf sich die Situation diesen Sommer positiv entwickelt hat. Urdorf ist mittlerweile nahe an einer 24-Stunden-Gesellschaft. Auch rivalisierende Fangruppen und Ruhestörungen kommen vermehrt vor.

Büchi: Urdorf ist zwar nach wie vor ein Dorf, sieht sich aber mit urbanisierenden Einflüssen konfrontiert.

Ist das Ziel einer eigenen Polizei bis 2023 realistisch?

Herren: Wir haben einen ehrgeizigen Zeitplan, doch wir haben die Planung in den Workshops darauf ausgerichtet. Allenfalls müssen wir Details anfangs 2023 noch justieren.

Was muss im Bereich der Infrastruktur und Technik bis 2023 noch angepasst werden?

Büchi: Der Polizeiposten wird wieder wie in der Vergangenheit im Untergeschoss des Gemeindehauses A sein. Die Büros sind bereit. Wir müssen noch neue Teppiche verlegen, Wände streichen und Umkleide- sowie Materialräume einrichten. Zudem planen wir einen direkten Eingang mit einer separaten Schliessung.

Ist es eine spannende Aufgabe, eine eigene Gemeindepolizei aufzubauen?

Herren: Es ist eine anspruchsvolle und sehr spannende Aufgabe und es sind Entscheidungen, die man nicht übers Knie bricht. Der Prozess ist sehr sorgfältig geplant. Wir müssen viel überlegen und im Team arbeiten, um verschiedene Blickwinkel einzunehmen. Wir freuen uns, mit der Urdorfer Kommunalpolizei eine zusätzliche Facette für die Gemeinde zu erschaffen und das Sicherheitsgefühl und das Wohlbefinden der Bevölkerung zu stärken.

