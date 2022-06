Nico Oberholzer schafft es auf den 12. Rang

Urdorf Nico Oberholzer schafft es an der Schweizer Meisterschaft auf den 12. Rang Das Urdorfer Talent zeigte im Wettkampf in Montreux sein Können. LiZ 27.06.2022, 15.55 Uhr

Hochkonzentriert: So kennt man Nico Oberholzer. Archiv/Harald Von Mengden

Am Wochenende fanden in Montreux die Schweizer Meisterschaften im Kunstturnen statt. Zum ersten Mal wurden im Rahmen der Elite-Wettbewerbe auch die Schweizer Meister bei den Juniorinnen und Junioren erkoren. Mit dabei am dortigen Wettkampf war auch der Urdorfer Nachwuchsturner Nico Oberholzer, der für den STV Opfikon-Glattbrugg an den Start geht. Im Mehrkampf erreichte er mit 67,965 Punkten den zwölften Rang und war damit bester Zürcher.