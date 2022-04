Neuer Rektor hatte einen turbulenten Start an der Kanti Limmattal

Urdorf Neuer Kanti-Rektor: «Das Wohlbefinden der Schüler hat in der Pandemie gelitten» Andreas Messmer ist seit Ende August Rektor der Kantonsschule Limmattal. Er spricht über seine ersten turbulenten Monate und sagt, warum er nie wieder Corona-Massnahmen an der Schule umsetzen möchte und wie für ihn die Lernorte der Zukunft aussehen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 01.04.2022, 19.30 Uhr

Rektor Andreas Messmer freut sich auf den Erweiterungsbau der Kantonsschule Limmattal und über den dadurch entstehenden Platz. Severin Bigler

Sie haben Ende August die Nachfolge von Werner De Luca angetreten. Wie waren für Sie die ersten sieben Monate als Rektor der Kantonsschule Limmattal?

Andreas Messmer: Es war eine strenge und turbulente Zeit. Ich unterrichte seit 1997 Chemie an der Kantonsschule Limmattal und bin seit 2009 als Prorektor tätig, daher kenne ich den Schulbetrieb gut. Nun die Gesamtverantwortung zu tragen, ist jedoch etwas anderes. Ich bin dankbar, dass ich mich auf das Schulleitungsteam verlassen kann. Wir haben in den vergangenen Monaten einfach funktioniert. Die Pandemie hat uns extrem gefordert. Die verbindlichen Massnahmen wurden umgesetzt, bei den Empfehlungen hatten wir etwas Spielraum. Dieser bot jedoch Angriffsflächen. Wir mussten uns oft bei der Schüler- und Elternschaft für unser Handeln rechtfertigen. Das Virus sorgte zudem für einen massiven Mehraufwand, was etwa das Testen oder die Administration angeht.

Am 21. Februar wurden die Maskentragpflicht und die repetitiven Tests an den Schulen aufgehoben. Das muss eine grosse Erleichterung gewesen sein.

Ja, ich bin sehr erleichtert, dass das vorbei ist. Eine Pandemie wie diese und die damit verbundenen Massnahmen möchte ich nie mehr erleben. Die Belastung war nicht nur für die Schulleitung, sondern auch für die Lehrpersonen enorm. Sie haben in dieser Krise viel geleistet. Stellen Sie sich vor, Sie müssten jede Prüfung zwei oder drei Mal vorbereiten, weil stets mehrere Schülerinnen und Schüler wegen Corona fehlen. Zudem waren die Klassenlehrpersonen für die Kommunikation mit den Eltern zuständig und mussten uns alle Krankheitsfälle melden. Und auch an den Schülerinnen und Schülern ging die angespannte Situation nicht spurlos vorbei. Sie und ihr Wohlbefinden haben sehr gelitten. Wir hatten noch nie so viele gesundheitliche Absenzen wie in dieser Pandemie. Dazu gehörten eben nicht nur Ausfälle wegen Covid-Ansteckungen, sondern auch wegen psychischer Überlastung.

Nach der schwierigen Pandemiezeit folgt nun mit dem Erweiterungsbau die nächste Herausforderung. Was bedeutet dieses Projekt für die Kanti Limmattal?

Es ist ein Grund zum Jubeln. Die Kantonsschule Limmattal ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Die Schülerzahlen nahmen kontinuierlich zu. Wir sind an die Kapazitätsgrenzen gelangt. Wegen verschiedener Sparprogramme sind die Klassen so gross geworden, das die bestehenden Klassenzimmer sehr klein wirken und man sich im voll besetzten Raum kaum bewegen kann. Mit dem Erweiterungsbau erhalten wir mehr Platz. Platz für Klassenzimmer und Spezialzimmer der Naturwissenschaften. Sie werden nicht nur modern eingerichtet, sondern entsprechen auch flächenmässig den Anforderungen des modernen Unterrichts. Mit dem Erweiterungsbau erhalten wir überdies die lang ersehnte Aula, auf die wir seit Jahrzehnten warten. Dringend nötig sind auch die zwei neuen Doppelturnhallen. Auch hier stossen wir an die Kapazitätsgrenzen. Dies, weil die alten Hallen drei und vier aus dem Jahr 1977 ihre Lebensdauer überschritten haben. Sie werden umgangssprachlich längst als Providurium bezeichnet. Die Instandhaltungsmassnahmen in den letzten Jahren waren beträchtlich. Wir sind froh, richtige Turnhallen zu bekommen.

Welche Elemente oder Zimmer der beiden neuen Schultrakte gefallen Ihnen persönlich am besten?

Ich möchte nichts in den Vordergrund stellen. Ich bin beeindruckt vom ganzen Bauprojekt und wie konstruktiv in den Gremien diskutiert wird. Mein Vorgänger Werner De Luca und ich sind Teil des Projektteams und begleiten die Bausitzungen. Die Gespräche sind nicht immer ruhig, aber man hört aufeinander und findet einen Weg. Das erachte ich als sehr wertvoll. Das habe ich in der Vergangenheit bei früheren Planungen für eine neue Aula anders erlebt. Alle Beteiligten wollen für die Schule und für die Jugendlichen bauen, das finde ich grossartig.

Im Sommer 2024 kann die Kanti Limmattal die beiden neuen Gebäude beziehen. Was wird Sie bis dahin beschäftigen?

Die Kantonsschule wird neu für maximal 1100 Schülerinnen und Schüler Platz bieten. Aktuell zählen wir rund 800 Jugendliche. Der Anstieg der Schülerzahl hat Einfluss auf die Personalentwicklung. Wir werden mehr Lehrpersonen und Mitarbeitende benötigen. Das muss gut vorbereitet werden. Überdies müssen wir auch an den Umzug denken. Das bestehende Gebäude soll nach dem Bezug des Neubaus saniert werden. Unterrichtsräume im Trakt A werden dabei zurückgebaut. Wir müssen uns überlegen, wie wir vorgehen. Werden wir sofort im Anschluss an den Umzug renovieren oder eine Pause machen? Werden wir alles gleichzeitig zügeln oder etappenweise vorgehen? Diese Fragen werden uns beschäftigen. Wichtig ist uns, dass wir einen nahtlosen Unterricht ohne Unterbruch ermöglichen können. Während der Bauzeit wird es zu keinen Einschränkungen kommen.

Die Rede war bisher nur vom Platz, der künftig benötigt wird. Wie muss die Schule der Zukunft aus pädagogischer Sicht aussehen?

Was die Pandemie gezeigt hat, ist, dass der Lernort Schulzimmer nicht gestorben ist. Man lernt weder Empathie noch Achtsamkeit vor dem Tablet. Der Fernunterricht hat uns digital vorwärts gebracht und wir werden weiterhin auf die Erkenntnisse dieser Zeit setzen. Doch gleichzeitig bin ich fest davon überzeugt, dass es Lehrerinnen und Lehrer braucht, die den persönlichen Kontakt und den Austausch zu den Schülerinnen und Schülern pflegen. Darum freue ich mich umso mehr, dass wir mit dem Erweiterungsbau nun mehr Platz für diese wichtigen Lernorte bekommen.

