Der neue Urdorfer Polizeikommandant will im Dorf präsent sein

Urdorf Neuer Chef der neuen Urdorfer Gemeindepolizei: «Die Bürger sollen die Polizei positiv im Dorf spüren» Marc Wyss ist seit dem 1. Juni Leiter der Gemeindepolizei Urdorf, die Anfang 2023 ihren Betrieb aufnehmen wird. Im Interview spricht der 42-jährige Aargauer über sein Comeback, den fehlenden Respekt gegenüber der Polizei und das neue Dienstfahrzeug. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Der 42-jährige Marc Wyss ist der neue Polizeikommandant der Gemeindepolizei Urdorf. Der ehemalige Kantonspolizist kennt die Gemeinde wegen seines Hobbys: dem Eishockey. Sandra Ardizzone

Anfang 2021 teilte der Urdorfer Gemeinderat mit, dass er die Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Schlieren mitunter wegen der fehlenden Nähe und vergleichsweise hoher Kosten nach 14 Jahren beenden und eine eigene Gemeindepolizei aufbauen wird. 2023 soll das neue sechsköpfige Polizeikorps in Urdorf starten. Polizeikommandant Marc Wyss wird es leiten. Am 1. Juni hat der 42-Jährige seine Stelle als Leiter der Gemeindepolizei Urdorf angetreten. Der Aargauer kennt sich in der Gemeinde bestens aus. In Birmensdorf absolvierte er das Militär und auf dem Urdorfer Eisfeld spielte er Eishockey. Und auch die Arbeit im Gemeindehaus ist Wyss nicht fremd. «Ich habe meine Erstausbildung zum Kaufmann auf der Gemeindeverwaltung in Oberwil-Lieli gemacht. Für mich ist mein neuer Job sozusagen ein Comeback, ich kehre zurück zu meinen Wurzeln.»

Sie arbeiteten in den vergangenen acht Jahren für die Kantonspolizei Zürich und standen davor zehn Jahre lang im Dienst der Stadtpolizei Zürich. Nun sind Sie der Hüter von Recht und Ordnung in Urdorf. Ist es für Sie kein beruflicher Abstieg, nun der Chef einer Kommunalpolizei zu sein?

Marc Wyss: Auch wenn eine Gemeindepolizei im Vergleich zum grossen Korps der Kantonspolizei kleiner und familiärer ausfällt, empfinde ich meine neue Stelle nicht als Abstieg. Im Gegenteil, ich freue mich, dass ich die Chance habe, eine Polizei von Grund auf aufzubauen. Dabei möchte ich meine Erfahrungen und die Mentalität aus dem grossen Korps der Kantonspolizei in die neue Mannschaft reinbringen.

Apropos Mannschaft. Haben Sie Ihr Team schon beisammen?

Nein, aber wir sind auf einem guten Weg. Die Stellen wurden gerade ausgeschrieben. Wir suchen fünf Polizistinnen und Polizisten für die Polizeiarbeit draussen und eine Person, die sich um die Administration und assistenzpolizeiliche Aufgaben sowie um die Bedienung des Polizeischalters kümmert.

Das dürfte schwierig werden. Nicht nur an Lehrkräften, sondern auch an Polizistinnen und Polizisten mangelt es aktuell.

Der Polizeimarkt ist ausgetrocknet, das stimmt. Wir haben ein Nachwuchsproblem, das war bei der Kantonspolizei ebenfalls spürbar. Der Vorteil der Gemeindepolizei Urdorf ist, dass wir am Anfang stehen. Eine Organisation mitzuprägen und aufzubauen, ist reizvoll. Daher mache ich mir wenig Sorgen, dass ich Ende Jahr ohne Teamkolleginnen und -kollegen dastehen könnte. Hilfreich sind zudem die vielen Kontakte, die ich in all den Jahren bei der Kantonspolizei und der Stadtpolizei knüpfen konnte.

Derzeit sind Sie neben der Stellenbesetzung mit der Beschaffung der Waffen und des neuen Polizeifahrzeugs beschäftigt. Wissen Sie schon, mit was für einem Auto die Gemeindepolizei im Dorf unterwegs sein wird?

Ja, wir werden einen Volvo XC90 kaufen. Das ist ein bewährtes Polizeifahrzeug vor allem bei grösseren Korps. Zudem freut es mich, dass es ein Auto mit einem alternativen Antrieb ist. Der Volvo läuft mit Strom und mit Benzin.

Sie wollen nicht nur mit dem Auto durch Urdorf fahren, sondern auch zu Fuss und mit dem Velo ausrücken. Werden Sie es überhaupt schaffen, neben der personellen und finanziellen Führung des Korps operativ tätig zu sein?

Mein Ziel ist, dass wir eine bürgernahe, moderne, flexible und lösungsorientierte Polizei sind. Ich als Leiter muss da mit gutem Beispiel vorangehen und Polizeiarbeit vor Ort und nicht nur am Bürotisch leisten. Die Bürger sollen die Polizei positiv im Dorf spüren.

Für einige Bürger ist es aber nicht positiv, wenn Sie eine Parkbusse erhalten oder bei Fehlverhalten zurechtgewiesen werden. Das haben Sie sicher schon oft zu spüren gekriegt.

Das ist so. Als Polizist sorgt man für Recht und Ordnung, man muss repressiv sein und kann nicht immer alle Leute zufriedenstellen. Der fehlende Respekt und das mangelnde Verständnis gegenüber der Polizei ist manchmal herausfordernd. Doch man darf die Kritik nicht persönlich nehmen. Es ist eine Kritik an der Uniform, die man trägt, gegen die Organisation an sich. Wichtig ist, dass wir den Leuten den Grund für unser Handeln vermitteln, wenn sie beispielsweise eine Busse bekommen. Zur Königsklasse gehört als Polizist, wenn man jemanden verzeigt und diese Person sich am Schluss bei einem bedankt. Das ist mein Anspruch. Die Art und Weise, wie man mit den Leuten umgeht, ist entscheidend.

Dieses Fingerspitzengefühl werden Sie wohl auch im Kontakt mit Jugendlichen anwenden müssen. Ruhestörungen und Vandalismus häuften sich in den vergangenen Jahren im Limmattal, auch in Urdorf. Wo sehen Sie sonst noch Brennpunkte?

Urdorf weist ähnliche Probleme auf wie andere Gemeinden der Agglomeration Zürich. Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum werden uns bestimmt weiterhin auf Trab halten. Überdies bin ich auch gespannt, welchen Effekt die Inbetriebnahme der Limmattalbahn im Dezember haben wird. Ich denke dabei etwa an Unfallprävention im Bereich der Kantonsschule Limmattal und die Zunahme der Mobilität der Jugendlichen.

Mit einem Team von sechs Polizistinnen und Polizisten wird es nicht möglich sein, einen 24-Stunden-Betrieb einzurichten. Wer übernimmt, wenn ihr nicht könnt?

Wir werden Nachtschichten haben, können aber nicht dauernd überall sein. Die Kantonspolizei Zürich wird ausserhalb unseres Dienstplans übernehmen. Wichtig ist mir auch, dass wir mit anderen Regionalpolizeien zusammenarbeiten.

Anfang 2023 geht es mit der Gemeindepolizei richtig los. Auf was freuen Sie sich?

Ich freue mich auf den Kontakt mit den Urdorferinnen und Urdorfern. Für mich ist mein Job der Spannendste, den es gibt. Man geht raus und weiss nicht, was auf einen zukommt. Es kann nichts passieren oder eben sehr viel Unerwartetes.

Vom Eisfeld ins Gemeindehaus Sandra Ardizzone Polizeikommandant Marc Wyss Marc Wyss ist am 1. Juli 1980 geboren und in Muri und Oberwil-Lieli aufgewachsen. Auf der Gemeindeverwaltung in Oberwil-Lieli machte er eine Lehre zum Kaufmann. In der Kaserne in Birmensdorf absolvierte er das Militär und bildete sich zum Offizier aus. Wyss startete seine polizeiliche Karriere bei der Stadtpolizei Zürich. Nach zehn Jahren wechselte er zur Kantonspolizei Zürich, für die er bis zu seiner Anstellung in Urdorf fast acht Jahre lang tätig war. Er arbeitete für die Organisation als Gruppenchef Persönliche Sicherheit und kümmerte sich als Profiinstruktor um den Bereich Einsatztraining. In seiner Freizeit treibt der 42-Jährige gerne Sport. Dazu gehört das Biken und Eishockey. Letzteres spielte er lange Zeit auf dem Eisfeld in Urdorf. Wyss lebt mit seiner Frau und seinen 14 und 13 Jahre alten Söhnen in Oberwil-Lieli. (sib)

