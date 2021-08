Urdorf Neue Möbel, neuer Spielplatz, neue Aussenuhr: Die Gäste schätzen die Neuanschaffungen in der Badi Weihermatt Das Urdorfer Freibad startete mit einigen Neuerungen in die aktuelle Saison. Einige davon wurden ausdrücklich von den Badegästen aus dem Dorf gewünscht. Besonders der neue Spielplatz sorgt beim Nachwuchs für viel Spass. Carmen Frei 13.08.2021, 05.00 Uhr

Im Freibad Weihermatt in Urdorf wurden zu Beginn der Saison 2021 einige Neuerungen installiert. Die Rückmeldungen der Gäste sind positiv. Severin Bigler Die Lounge-Möbel im Freibad hat die Gemeinde mit der ZKB-Jubiläumsdividende neu erworben. Severin Bigler Beim Sprungturm sorgt ausserdem ein Netz für mehr Sicherheit am Geländer. Severin Bigler Ebenfalls von der Gemeinde neu installiert wurde die Aussenuhr neben dem Schwimmbecken. Severin Bigler Eine bedeutende Neuanschaffung ist auch der Poollift. Somit ist das Freibad nun komplett behindertengerecht. Severin Bigler Die zusätzlichen Anlagen am Spielplatz erfreuen sich grosser Beliebtheit bei den Kindern. Severin Bigler Das neue Rufsystem wurde vor allem installiert, um Ansammlungen beim Warten zu verhindern. Shaban Hashani findet, auch im Winter könne das System gut genutzt werden. Severin Bigler Auch im Hallenbad im Zentrum Spitzacker montierte die Gemeinde einen neuen Behindertenlift, weil der bestehende veraltet war. Severin Bigler

Pünktlich zum Beginn der Badesaison hatte die Gemeinde Urdorf einige Neuerungen im Freibad Weihermatt installiert. Ein Teil davon wurde mit der Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank (ZKB) finanziert, die zum 150. Geburtstag der Bank im letzten Jahr ausgeschüttet wurde. Endlich lädt das sommerliche Wetter nun auch zu deren Nutzung ein. Beim Gang durchs Urdorfer Freibad erklären Thomas Bollinger, Bereichsleiter Liegenschaften und Sportbetriebe, und Shaban Hashani, Leiter Sportanlagen Weihermatt, die Neuanschaffungen.

Gleich als erstes erblicken Besucherinnen und Besucher die neuen Möbel des Verpflegungsbetriebs. «Die Lounge-Möbel haben wir mit der ZKB-Jubiläumsdividende finanziert», sagt Hashani. Die restliche Bestuhlung habe die Gemeinde aus dem eigenen Budget ersetzt, da sie in die Jahre gekommen sei, ergänzt Bollinger. So passten nun alle Möbel ideal zusammen. «Zuvor hatten wir die Standardtische in Weiss. Nun haben wir neue Möbel aus HPL-Material, die langlebiger sind», sagt Hashani.

Neue Uhr ist von überall her gut sichtbar

Die neuen Stühle und Tische seien bei den Gästen auf Anklang gestossen. So auch die Aussenuhr, die die Gemeinde zusätzlich installiert hat. Besucherinnen und Besucher hatten sich eine solche gewünscht. «Vorher gab es nur oben beim Eingang eine Uhr. Diese sehen die Gäste oft nicht vom Becken aus», erklärt Bollinger. Die neue erblicke man hingegen von weit her. «Die Aussenuhr ist sogar von der Grillstelle unten am Freibad gut sichtbar», wirft Hashani ein.

Gleich neben der Aussenuhr wurde der Sprungturm zusätzlich gesichert, ebenfalls auf Gemeindekosten. «Wir hatten zunehmend Probleme mit den Kindern und Jugendlichen auf dem Sprungturm», erklärt Bollinger. Sie hätten an den Stangen geturnt oder sich auf das Geländer gesessen. «Das war eine Gefahr», sagt Hashani. Nun hat die Gemeinde das Geländer mit einem Netz zusätzlich gesichert. Das habe die Situation um einiges verbessert.

Der Kinderspielplatz erhielt einen neuen Anstrich

Einige Meter weiter können sich die Kinder auf dem Spielplatz mit neuen Geräten die Zeit vertreiben. Eine Wasserbahn, ein neues Häuschen und ein Bagger sind dazugekommen. «Den Kinderspielplatz haben wir ebenfalls mit dem ZKB-Jubiläumsbeitrag neu gestaltet», sagt Shaban Hashani.

«Er wird rege genutzt. Wir haben nun auch 12- bis 15-Jährige, die mit dem Bagger spielen wollen.»

Allgemein seien mehr ältere Kinder auf dem Spielplatz als früher. «Auch von den Eltern erhalten wir viele positive Rückmeldungen. Die Kinder möchten oft nur schon wegen des Spielplatzes wieder hier ins Freibad.»

Corona erforderte ein neues System für Essensbestellungen

Eine weitere Neuerung ist laut Bollinger auf die Covid-Pandemie zurückzuführen: Das neue Rufsystem des Verpflegungsbetriebs. Mit dem System könnten vor allem Ansammlungen beim Warten vermieden werden. Ein ähnliches Modell finde man beispielsweise auch im Europapark, sagt Bollinger. «Wir haben es bei längeren Wartezeiten eingeführt. Die nummerierten Geräte können wir einfach abrufen, wenn das Menü fertig ist», erklärt Hashani. Die Reichweite betrage einen bis zwei Kilometer.

Als Neuheit sei es gut angekommen, findet er. Allerdings hätten sie es nicht so oft nutzen können, da diese Saison bis jetzt nicht viele Gäste ins Freibad gekommen seien. Dazu meint Hashani:

«Aber es ist sicher auch im Winter ein Vorteil. Dann können sich die Gäste auf die Tribüne der Eishalle setzen und aufs Menu warten.»

Eine wichtige Neuanschaffung sei zudem der Poollift im Freibad. Der akkubetriebene Lift werde noch nicht oft genutzt, sagt Hashani. Bei der Website von Procap, dem grössten Schweizer Mitgliederverband von und für Menschen mit Behinderungen, sei der Lift im Freibad aber bereits vermerkt, erklärt Bollinger. «Es ist das erste Jahr. Der Lift ist noch nicht so bekannt.»

Die Gemeinde habe sich verpflichtet, das Freibad behindertengerecht zu gestalten, sagt Bollinger. Und Hashani fügt an:

«Das Bad ist gut mit dem Rollstuhl befahrbar. Nur ein Lift hat noch gefehlt.»

Für die Liftbenutzung melde man sich am besten beim Badmeister oder gleich beim Schalter beim Eingang. Denn die Instruktionen für den Lift seien nicht ganz einfach, sagt Hashani.

Auch das Hallenbad im Zentrum Spitzacker wurde aufgewertet

Zum Lift im Freibad kommt der neue Behindertenlift im Hallenbad im Zentrum Spitzacker dazu. Beide Lifte wurden mit dem ZKB-Jubiläumsbeitrag finanziert. «Vor ein paar Jahren haben wir hier alles behindertengerecht umgebaut», sagt Bollinger. Bereits zuvor habe es im Hallenbad einen Poollift gegeben. Dieser sei aber nicht mehr zeitgemäss gewesen. «Nun haben wir ein Update gemacht», sagt er.

Im Zentrum erneuert das Hallenbad-Team zurzeit auch die Aussenanlagen. «Sie machten dies schon während der Schliessung wegen Corona in Eigenregie», sagt Bollinger. Es gehe darum, die Wiese vor dem Hallenbad mehr zu beleben. Lounge-Möbel für den Aufenthalt draussen wurden bereits angeschafft, ein Tischtennistisch auf der Wiese soll bald dazukommen.