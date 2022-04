Urdorfer Neophyten-Aktion kehrt nach drei Jahren zurück

Urdorf Neophyten-Aktion kehrt nach drei Jahren zurück Nachdem bereits 2019 ein Eintauschmarkt für Neophyten stattfand, kehrt dieser nun im Juni zurück. Wer Neophyten ausreisst, kann diese gegen einheimische Pflanzen tauschen. LiZ 01.04.2022, 17.36 Uhr

Bereits 2019, beim letzten Eintauschmarkt, erhielt man einheimische Pflanzen für ausgerissene Neophyten. Sandra Ardizzone

Bereits 2019 hatte die Gemeinde Urdorf einen Eintauschmarkt für Neophyten durchgeführt, bei dem man Neophyten gegen einheimische Pflanzen eintauschen konnte. Neophyten sind gebietsfremde Pflanzen, die sich teils sehr schnell ausbreiten und einheimische Pflanzen verdrängen. Nach einer mehrjährigen Pause kehrt der Urdorfer Neophyten-Eintauschmarkt nun zurück. Er wird am Samstag, 11. Juni, von 9 bis 12 Uhr im Werkhof Tyslimatt stattfinden.

«Diese Aktion soll die Zahl an Neophyten in Privatgärten reduzieren. Gleichzeitig entsteht neuer Platz für einheimische Arten. Die Biodiversität erhöht sich, was sich positiv auf die heimische Tier- und Pflanzenwelt auswirkt», schreibt die Gemeinde Urdorf in einer Mitteilung. Um an der Aktion zum Eintausch von Neophyten teilzunehmen, muss man im Voraus unter anderem ein Formular ausfüllen, auf dem man angibt, welche einheimische Pflanze man gerne erhalten möchte – zur Auswahl stehen etwa der Schwarze Holunder, die Eibe und die Wein-Rose. Zudem muss man der Gemeinde ein Foto der ausgerissenen Neophyten schicken. Bestellscheine und Fotos sind der Gemeinde bis am 25. Mai zu senden.