65 Urdorfer Steinkrebse kommen ins rechte Limmattal

Urdorf Nächtliche Fangaktion: 65 Urdorfer Steinkrebse finden im rechten Limmattal ein neues Zuhause Die Urdorfer Fischer René Briner und Urs Hilfiker sammelten gemeinsam mit dem kantonalen Fischereiaufseher Oliver Minder die seltenen Krustentiere in Urdorf und setzten sie in Gewässern ennet der Limmat ein. So sollen die Steinkrebse im ganzen Limmattal wieder heimisch werden. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Fischer Urs Hilfiker fängt in einem Urdorfer Bach seltene Steinkrebse. Diese werden in einem Gewässer ennet der Limmat ausgesetzt. Claudio Thoma

Der Horizont leuchtet in einem kitschigen Lila, bevor allmählich die Nacht anbricht. Statt es sich zu Hause in der Stube gemütlich zu machen, stehen die Urdorfer Fischer Urs Hilfiker und René Briner sowie der kantonale Fischereiaufseher Oliver Minder in Gummistiefeln auf einem Parkplatz am Waldrand.

«Es ist wichtig, dass es dunkel ist. Steinkrebse sind nachtaktiv. Tagsüber müssten wir jeden Stein umdrehen, um tatsächlich einen zu finden», sagt Hilfiker. Er pachtet mit Briner und zwei weiteren Fischern das Revier 371, zu dem der Schäflibach und seine Zuflüsse gehören.

Urdorf weist einen der grössten Steinkrebsbestände auf

Der Grund für das nächtliche Treffen ist der geschützte Steinkrebs, der im Kanton Zürich und schweizweit immer seltener wird. «Unser Ziel ist es, die Bestände zu fördern», sagt Minder. In diesem Zusammenhang fangen die Fischer bereits zum dritten Mal Steinkrebse in einem Urdorfer Gewässer. «In Urdorf gibt es kantonsweit einen der grössten Steinkrebsbestände. Deshalb wurde dieser Bach als Spendergewässer bestimmt», erzählt der Fischereiaufseher.

Die entnommenen Tiere werden danach einem Gewässer ennet der Limmat zugeführt. Das passiert jedoch nicht willkürlich. «Wir setzen die Krebse in einem Bach ein, von dem wir wissen, dass dort früher auch Steinkrebse beheimatet waren», sagt Briner.

Wegen der Krebspest ist Vorsicht geboten

Die Fischer wollen die Namen der Bäche zum Schutz der Tiere nicht nennen. Grund dafür ist die Krebspest, eine Pilzkrankheit, die von eingeschleppten amerikanischen resistenten Krebsarten wie dem Kamber-, Signal- und Roten Sumpfkrebs verbreitet wird und für die einheimischen Arten tödlich ist. «Wir sind sehr vorsichtig. Es reicht, mit kontaminierten Gerätschaften wie Netzen, Kleidern oder Stiefeln das Gewässer zu betreten und die Krebse anzustecken. Wir haben unsere Ausrüstung gereinigt, wollen aber sichergehen, dass niemand anderes die Bäche aus Neugier betritt und bewusst oder unbewusst die Krebspest ins Gewässer bringt», sagt Minder.

Die Aktion soll zudem auch dabei helfen, den Steinkrebsbestand sicherzustellen. «Wenn wir nun einen Bestand in einem anderen Limmattaler Gewässer aufbauen, hilft uns das, wenn zum Beispiel in den Urdorfer Flüssen die Krebspest ausbrechen sollte. So könnte der neue Bach künftig als Spendergewässer fungieren», erklärt Hilfiker.

Ausgerüstet mit kleinen Fangnetzen, Eimern, Taschen- und Stirnlampen, betreten die Fischer den Wald und schon beim ersten Augenschein finden sie, wonach sie suchen. Von einer Holzbrücke leuchten sie ins seichte Wasser. Mehr als zehn Exemplare der sechs bis zehn Zentimeter grossen bräunlich und olivgrünen Steinkrebse tummeln sich im Bach. Einige ergreifen erschrocken die Flucht – und zwar rückwärts mit dem Schwanz.

Jeder vierte Krebs wird eingefangen

Jeden vierten Krebs fangen die Fischer ein. «Es wäre schön, wenn wir pro Person 30 Krebse sammeln könnten», sagt Minder. Dass das möglich ist, zeigt die Erfahrung. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass er, Briner und Hilfiker diese Aktion durchführen. «Wir haben das Förderprojekt vor drei Jahren gestartet. Beim ersten Mal landeten 160 Krebse im Netz, beim zweiten Mal 100», erzählt Briner. Jedes Mal wurden die Tiere ins gleiche Gewässer eingesetzt.

Die Männer legen sich ins Zeug. Im dunkeln Wald ist das Knacken der Äste zu hören und das Flimmern der Taschenlampen zu sehen, als sie das Gewässer nach den Tieren absuchen. Manchmal treffen die Fischer auch auf Libellenlarven, Tigerschnecken und Mäuse.

«Ich habe schon 20», ruft Minder durch den Wald. Bei Briner und Hilfiker fällt die Ausbeute geringer aus. Insgesamt landen 65 Krebse in den Eimern. Gekniffen werden die Fischer beim Einsammeln kaum. Auf die Frage, ob das Abfischen die Tiere stresst, meint Minder mit einem Schmunzeln:

«Es ist sicher nicht angenehm für sie, aber sie haben ja eine harte Schale und stecken das gut weg.»

Die 65 Steinkrebse wandern nun in eine grössere Kiste, die auf der Ladefläche von Minders Geländewagen steht. Das Wasser dort drin wird mit Sauerstoff angereichert. «Sie würden es auch ohne bis zum Zielort schaffen, aber wir wollen kein Risiko eingehen», sagt Minder. Und so treten die Krustentiere die Reise zu ihrem neuen Zuhause an. Sie führt via Autobahn auf die rechte Limmatseite. Mit einem Sieb schöpft der Fischereiaufseher die Tiere in die drei Eimer zurück.

Und dann ist es so weit. Alle fünf Meter setzen die Fischer einen Krebs ins neue Gewässer. «Sie sind flink und recht zügig unterwegs», freut sich Briner, als er die Steinkrebse in ihrem neuen Habitat beobachtet. An einer Stelle, an der noch keine Tiere eingesetzt wurden, entdeckt er schliesslich einen kleinen Steinkrebs. «Das ist ein junges Exemplar, das hier geboren wurde», sagt Briner. Die Bemühungen der Fischer zahlen sich also aus. Hilfiker sagt: «Es ist ein Erfolgserlebnis, dass sich die Steinkrebse hier anscheinend wohlfühlen und sich vermehren. Eine grössere Belohnung für unsere Mühe könnte es nicht geben.»

