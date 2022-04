Nach Brand: Zentrum Spitzacker in Urdorf geht wieder auf

Urdorf Nach Brand: Zentrumsanlage Spitzacker nimmt am Dienstag Betrieb wieder auf Techniker geben nach dem Brand am Sonntagabend im Zentrum Spitzacker in Urdorf Entwarnung. Eineinhalb Tage lang blieben Hallenbad und Zentrumshalle für Abklärungen geschlossen. Sibylle Egloff 05.04.2022, 05.00 Uhr

Die Feuerwehr Urdorf rückte am Sonntag aus, um den Brand im Zentrum Spitzacker zu löschen. Der Unihockeymatch UH Limmattal gegen Fribourg musste abgebrochen werden. Ruedi Burkart

Schreck am Sonntagabend: Die Limmattaler Unihockeyaner und ihre Gegner aus Fribourg mussten samt dem Publikum und Hallenbadbesuchern aus dem Zentrum Spitzacker in Urdorf evakuiert werden. Grund dafür war ein Brand bei der Lüftungsinfrastruktur der Zentrumsanlage, wie die Gemeinde Urdorf meldete. «Eine elektrische Komponente der Lüftung hat zu brennen begonnen», sagt Thomas Bollinger, Bereichsleiter Liegenschaften und Sportbetriebe der Gemeinde Urdorf. Die Feuerwehr Urdorf habe den Brand im Anfangsstadium löschen können. «Wir hatten Glück im Unglück. Aufgrund des bereits entstandenen Rauchs musste die Feuerwehr jedoch sämtliche Räume belüften», sagt Bollinger.

Personen nahmen keinen Schaden

Personen wurden beim Brand und der Evakuierung keine verletzt. Um die Ursache des Feuers zu ermitteln und Abklärungen zum Umfang der Instandstellungsmassnahmen zu machen, wurde der Betrieb der Zentrumshalle und des Hallenbads per sofort eingestellt. Dies auch aus Sicherheitsgründen. Am Montagabend gaben Techniker Entwarnung: Die Anlage wird ab Dienstag wieder zugänglich sein. «Bis Ende Woche kann die Technik in Ordnung gebracht werden. Da es sich um keine betriebskritischen Komponenten handelt, können wir das Zentrum Spitzacker bereits am Dienstag wieder aufmachen», sagt Bollinger. Dies habe man auch dem grossen Engagement des Hallenbadteams zu verdanken.

Hallenbadteam beseitigte die Spuren des Brands

«Sie haben am Montag mit Hochdruck die Anlage wieder auf Vordermann gebracht und alle Russ- und Brandspuren beseitigt», sagt Bollinger. Man sei froh, dass man das Hallenbad und die Zentrumshalle nach eineinhalbtägiger Schliessung wieder den Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung stellen könne. Wie hoch der Schaden des Brandes ausfällt und wie viel die Reinigungs- und Abklärungsmassnahmen kosten, kann die Gemeinde noch nicht sagen.