FC Urdorf: Der Kunstrasenplatz soll im Juni fertig werden

Urdorf Münzfund, Corona und schlechtes Wetter: Der Kunstrasen für den FC Urdorf nimmt trotz vieler Hürden Formen an Bei einem Rundgang auf dem Bauplatz des Urdorfer Kunstrasens beim Chlösterli freuen sich Thomas Bollinger von der Gemeinde Urdorf und FC-Urdorf-Präsident René Janz über den Baufortschritt. Bis spätestens Ende Juni soll das Projekt beendet sein. Sibylle Egloff 12.03.2022, 05.00 Uhr

Im Mai wird bereits der Kunstrasen aufgeklebt: Thomas Bollinger, Bereichsleiter Liegenschaften und Sportbetriebe der Gemeinde Urdorf (links), und René Janz, Präsident des FC Urdorf, besichtigen die Baustelle beim Chlösterli. Alex Spichale

Der Bagger schaufelt den Platz frei für die schwarzen Entwässerungsleitungen, die daneben auf der Erde liegen. Im Hintergrund ragen vier bis sechs Meter hohe Pfosten aus dem Boden. «Als ich die Pfeiler für die Umzäunung des Platzes letzte Woche das erste Mal sah, war ich so aufgeregt, dass ich sofort meinen Kollegen und Juniorenleiter Leandro Cicolecchia angerufen und davon berichtet habe», sagt René Janz und lacht. Der Präsident des FC Urdorf steht mit Thomas Bollinger, Bereichsleiter Liegenschaften und Sportbetriebe der Gemeinde Urdorf, auf dem Baufeld des Urdorfer Kunstrasenplatzes beim Chlösterli.

Bauplatz Kunstrasen Urdorf: Eine Obenansicht von der Baustelle. In der Mitte sind die Entwässerungsleitungen verbaut. Am Rande sind die Fundamente für die Zaunpfosten und für die Bewässerungsleitungen zu sehen. zvg

Seit dem Spatenstich im Oktober letzten Jahres entsteht auf dem Feld nach und nach der neue Platz. Für Janz ist es ganz klar «das wichtigste Projekt, das wir je hatten». Mit dem neuen Kunstrasen erhält der Fussballverein mehr Platz zum Spielen und Trainieren. Das forderte der FC Urdorf in der Einzelinitiative «Mehr Fussballtrainings und Spiel­möglichkeiten, mehr Sporthallen­-Kapazitäten für Vereine», die er im Februar 2019 dem Gemeinderat überreichte. Am 31. Januar 2021 segnete das Urdorfer Stimmvolk den neuen Rasen für 2,7 Millionen Franken an der Urne mit 69 Prozent Ja-Stimmen ab.

Die schwarzen Leitungen dienen der Entwässerung des Platzes. Alex Spichale

Politisch und finanziell stand dem Projekt nichts mehr im Weg. Doch die Witterung machte letzten Sommer nicht mit. «Der Spatenstich wäre bereits früher erfolgt», erzählt Bollinger. Die vorbereitenden Arbeiten und die Kompensation der Fruchtfolgefläche erforderten warmes und trockenes Wetter. «Weil wir landwirtschaftlichen Boden überbauen, haben wir die Vorgabe des Bundes, dass wir diese Fläche kompensieren müssen», erklärt Bollinger, der das Projekt seit Beginn begleitet. Dafür musste die Gemeinde den Oberboden abtragen und an einem anderen Ort aufbauen. Mittlerweile liegt die Erde oberhalb der Autobahn im Gebiet Obermatt zum Einbau bereit.

Zwei römische Münzen kamen zum Vorschein

Bei der Abtragung des Humus kamen zwei römische Münzen und ein altes Entwässerungssystem – vermutlich aus dem 19. Jahrhundert – zum Vorschein. «Das war ein kurzer Schreckmoment für uns. Wären wir auf eine römische Siedlung gestossen, hätte das zu einem Projektstopp geführt», sagt Bollinger. Kantonsarchäologen hätten aber zum Glück Entwarnung gegeben. «Es handelt sich dabei um Streufunde, welche immer wieder vorkommen.»

Römische Münzen wurden beim Abtragen des Humus beim Bauplatz des Kunstrasenplatzes in Urdorf gefunden. zvg

Auch die geologischen Begebenheiten sorgten für eine Überraschung. «Wir entdeckten Wasser führende Schichten im Grund. Deswegen mussten wir das Fundament um über einen Meter anheben, damit kein Grundwasser hochdrückt und das Spielfeld ständig unter Wasser steht», so Bollinger. Er zeigt auf die Betonwand am oberen Ende des Platzes. «Diese Stützmauer wurde wegen der Topografie errichtet und um dem Hangdruck entgegenzuwirken.»

Die Betonfundamente für die sechs Kandelaber für die Beleuchtung des Platzes sind bereist erstellt. Nächste Woche werden die Lampen montiert. Alex Spichale

Aufgrund dieser zusätzlichen Massnahmen zur Sicherung des Grundes, den unvorhersehbaren Entdeckungen und auch wegen der coronabedingten Marktsituation werden die Kosten für den Kunstrasenplatz höher ausfallen. «Wie viel teurer es wird, können wir derzeit noch nicht abschliessend sagen», so Bollinger. Trotz aller Hürden, die es im letzten halben Jahr zu überwinden galt, zeigt er sich zufrieden mit dem aktuellen Projektstand:

«Es ist eine Genugtuung, dass wir trotz all dieser Herausforderungen so weit gekommen sind. Das haben wir allen Beteiligten zu verdanken, die tolle Arbeit leisten.»

Nächste Woche wird die Beleuchtung montiert

Aktuell werden Entwässerungsleitungen eingebaut. Die Betonfundamente für die sechs 16 Meter hohen Kandelaber mit je zwei LED-Leuchten für die Beleuchtung des Platzes sind bereits erstellt. «Nächste Woche werden sie angeliefert und mit einem 30-Tonnen-Kran montiert», sagt Bollinger. Bereit sind auch die Bewässerungsleitungen für die Rasensprenger am Rand des Platzes. «Auch ein Kunstrasen muss bewässert werden», sagt Bollinger und blickt auf die beiden Kunstrasenmuster, die er auf den Rundgang mitgebracht hat. Im Sommer stelle man die Anlage kurz vor den Spielen an. Durch die Bewässerung werde der Rasen gekühlt und schön geschmeidig. «Das ist für uns Fussballer natürlich wichtig. Denn so ist das Spielen, aber auch das Hinfallen angenehmer», sagt René Janz.

Die Pfosten für die Umzäunung des Kunstrasens ragen bereits aus dem Boden. Alex Spichale

Bevor der Kunstrasen verlegt werden kann, wird Drainasphalt, der aus einer Gesteinsmischung und Bindemittel besteht, auf dem Platz aufgetragen. Darauf folgt eine 25 Millimeter dünne Elastikschicht, welche das Rasenbeet simuliert. «Auf diese Schicht wird dann der Kunstrasenteppich geklebt», erklärt Bollinger. Diese Arbeiten starten im April und dauern bis im Mai. «Im Juni erfolgen dann die Abschlussarbeiten wie etwa die Erstellung der Borde. Ob wir Anfang oder Ende Monat fertig werden, wissen wir noch nicht. Es ist auch abhängig vom Wetter.»

Bald wird der ganze Platz mit dem Kunstrasen bedeckt sein. Alex Spichale

Für FC-Urdorf-Präsident Janz spielt es keine Rolle, ob der Verein den Platz schon Anfang oder erst Ende Juni nutzen kann. Er sagt:

«Wir haben so lange auf diesen Tag gewartet, ob es jetzt noch ein bisschen länger dauert, macht uns nichts aus.»

Am 50-Jahr-Jubiläum des Vereins im Jahr 2018 gelangte Janz erstmals mit seinem Anliegen an Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP). «Ziemlich genau vier Jahre später erfüllt sich nun unser lang gehegter Wunsch. Wir freuen uns sehr. Es herrscht eine Riesen-Aufbruchstimmung und alle, ob Funktionäre, Trainer oder Spieler, sind hell begeistert.»

100 Mitglieder mehr in einem Jahr

Die Aussicht auf die neuen Spiel- und Trainingsmöglichkeiten führten auch dazu, dass der FC Urdorf innerhalb eines Jahres von 320 auf 420 Aktivmitglieder angewachsen ist. «Zudem haben sich 55 Mädchen angemeldet. Früher mussten wir sie immer vertrösten, weil wir keine Kapazitäten hatten. Doch jetzt können wir uns endlich auch um den Mädchenfussball kümmern», sagt Janz. Wann die Eröffnungsfeier für den Kunstrasenplatz stattfindet, weiss er noch nicht. «Sicher ist aber, dass wir keinen Promi-Fussballmatch mit bekannten Mannschaften organisieren werden, sondern die Urdorfer Bevölkerung miteinbeziehen. Ihr haben wir schliesslich den neuen Platz zu verdanken.»

