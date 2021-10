Urdorf Monatelange Verzögerungen wegen dem vielen Regen – aber nun feiern die Gemeinde und der FCU den Spatenstich für den Kunstrasen Der Spatenstich hätte bereits im Juni erfolgen sollen, doch der nasse Sommer verhinderte dies. Nun konnten die Gemeinde, der FC Urdorf und die beteiligten Baufirmen endlich den Start der Arbeiten verkünden. Bis Mitte 2022 soll der Kunstrasenplatz fertig sein. Carmen Frei Jetzt kommentieren 07.10.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Adrian Stutz (SVP, Liegenschaftenvorstand Urdorf), Cédric Rüttimann (Bauführer Flexbelag-Bau AG), Remo Schwarz (Bauführer Hans H. Moser AG), Pirmin Mader (Geologe), Walid Tarnutzer (Projektmitarbeiter Hans H. Moser AG), Leandro Cicolecchia (Leiter Junioren FC Urdorf), René Janz (Präsident FC Urdorf), Roland Brönnimann (Geschäftsführer Flexbelag-Bau AG), Urs Keller (Gemeindeschreiber Urdorf), Patrick Maag (Geschäftsführer Hans H. Moser AG) und Thomas Bollinger (Bereichsleiter Liegenschaften- und Sportbetriebe Urdorf) nahmen die Schaufeln in die Hand.

Valentin Hehli Gemeinderat Adrian Stutz (SVP) wies auf die Anfänge des Projekts hin.

Valentin Hehli Leandro Cicolecchia und René Janz vom FC Urdorf waren froh, dass der Bau des Kunstrasenplatzes nun gestartet werden konnte.

Valentin Hehli Anschliessend gab es beim Clubhaus des FC Urdorf einen Apéro. Auch Gemeindeschreiber Urs Keller und Partick Maag, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Hans H. Moser AG (hhm) stiessen an.





Valentin Hehli Auch für Verpflegung war am Apéro gesorgt. Valentin Hehli Die Schaufeln waren speziell für den Spatenstich gestaltet worden. Auf ihnen zu sehen waren neben dem Gemeinde-Emblem auch das Logo des FC Urdorf sowie der Baufirma Flexbelag-Bau AG und des Ingenieurbüros Hans H. Moser AG (hhm). Valentin Hehli Hier werden in den nächsten Monaten die Tiefbauarbeiten für den Kunstrasenplatz durchgeführt. Valentin Hehli Auch am Spatenstich zeigte sich, dass es noch in der Nacht geregnet hatte. Für die weiteren Bauarbeiten hoffen die Beteiligten nun auf beständigeres Wetter. Valentin Hehli

«Für uns ist der Platz Gold wert», sagte Leandro Cicolecchia, Leiter der Junioren des FC Urdorf. Nach langer Wartezeit erfolgte am Mittwochmorgen der offizielle Spatenstich für den neuen Kunstrasenplatz Chlösterli. Die Initianten des FC Urdorf griffen zusammen mit Vertretern der Gemeinde, der Baufirma Flexbelag-Bau AG und dem Ingenieurbüro Hans H. Moser AG zu den Schaufeln.

Zuvor wies Liegenschaftenvorstand Adrian Stutz (SVP) auf die Anfänge des Projekts hin: Der Kunstrasen in Urdorf entsteht aufgrund einer Einzelinitiative vom 12. Juni 2019. Am 31. Januar 2021 stimmte das Stimmvolk schliesslich über den neuen Rasen ab. Mit 68,88 Prozent Ja-Stimmen habe man ein gutes Resultat erreicht, meinte Stutz.

Die Arbeiten sind stark vom Wetter abhängig

«Der Spatenstich hat sich nun wegen des nassen Sommers verzögert», sagte er. Denn für den Baubeginn sei man auf trockenes Wetter angewiesen. Wenn nun aber das Wetter und die Temperaturen mitspielten, dann könne der Kunstrasen bis zum zweiten Quartal 2022 fertiggestellt werden.

Für René Janz, Präsident des FC Urdorf, bedeutet der neue Kunstrasenplatz auch eine Entlastung.

Valentin Hehli

Auch René Janz, Präsident des FC Urdorf, freute sich über den Start für den neuen Platz:

«Für unseren Verein ist das der Wahnsinn. Da bekomme ich Hühnerhaut.»

Der FC Urdorf habe nun die Grenze von 400 aktiven Fussballerinnen und Fussballern erreicht, und es werde auch so weitergehen. «Der Verein wächst. Der Kunstrasen wird wie ein Katapult wirken», meinte Janz.

Er erklärte zudem, dass sie mit dem Sport viele Kinder von der Strasse fernhalten und ihnen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten könnten. Auch Patrick Maag, Geschäftsführer der Hans H. Moser AG, freute sich über den offiziellen Start und blickte schon auf die Eröffnung im nächsten Jahr.

Der nasse Sommer sorgte für die Verzögerung

Der Spatenstich hätte ursprünglich bereits Anfang drittes Quartal erfolgen sollen. Doch vorbereitende Arbeiten und die Kompensation der Fruchtfolgefläche erforderten warmes und trockenes Wetter. Fruchtfolgeflächen ist ein Begriff für landwirtschaftliche Flächen, die «ackerfähig» sind, das heisst Ackerland, Kunstwiesen und ackerfähige Naturwiesen. Beim Kunstrasenplatz-Projekt werden landwirtschaftliche Flächen dauerhaft überbaut und das Gesetz schreibt vor, dass diese kompensiert werden müssen.

«Dafür wurde der Oberboden an eine dafür geeignete landwirtschaftliche Fläche gebracht», erklärte Thomas Bollinger, Bereichsleiter Liegenschaften- und Sportbetriebe. Mit dem ausgebauten Oberboden wird ein anderes Stück Land in Urdorf aufgewertet. «Wir konnten damit erst Mitte August beginnen», sagte Bollinger. Dann habe der bodenkundliche Baubegleiter das Okay gegeben. «Die Verzögerung hat schon an den Nerven gezehrt», meinte Bollinger.

Das Projekt forderte alle Beteiligten

Untersuchungen des Bodens zeigten zudem, dass für die Sicherung des Baugrunds und den Schutz des Bodens weitere Massnahmen nötig sind. Die entsprechenden Gutachten konnten erst im Februar erstellt werden, darum wurde dies erst nach der Abstimmung bekannt. Voraussichtlich wird der Kunstrasenplatz wegen der zusätzlichen Massnahmen nun auch teurer, als ursprünglich angenommen.

Nicht nur für die Gemeinde stellte sich das Projekt als komplizierter heraus als angenommen. Auch René Janz sagte, dass er mit weniger Herausforderungen gerechnet habe. «Am Anfang haben wir gedacht, wir müssen damit nur vor den Gemeinderat», sagt er. Da der Kunstrasen dann aber insgesamt über zwei Millionen Franken kosten sollte, musste das Volk dem Projekt zustimmen.

Leandro Cicolecchia, Leiter Junioren beim FC Urdorf, findet die Zustimmung der Bevölkerung ein gutes Zeichen.

Valentin Hehli

«Wir haben nicht gewusst, wie die Bevölkerung auf eine so teure Investition in dieser Zeit reagiert», sagte Junioren-Leiter Leandro Cicolecchia. Er meinte:

«Es ist aber ein Zeichen, dass die Bevölkerung bereit ist, für die Jugend zu investieren.»

Noch im Jahr 2007 war die Initiative für einen Kunstrasen auf dem bestehenden Platz des FC Urdorf bei der Bevölkerung abgeblitzt. Im Nachhinein ist René Janz fast froh darüber. So hätten sie statt nur einem Fussballplatz nun gleich zwei und könnten die steigende Nachfrage bewältigen.

«Der Kunstrasen wird uns unglaublich viel nutzen, was die Entlastung des bestehenden Platzes angeht»,

sagte er. Im Gegensatz zum bestehenden Naturrasenplatz könnten sie ihn das ganze Jahr hindurch und bei jedem Wetter nutzen. «Einen normalen Rasenplatz können wir 25 Stunden pro Woche nutzen, den Kunstrasen hingegen unbeschränkt», sagte Janz. Denn er gehe nicht wie ein Naturrasen kaputt, wenn er zu stark beansprucht werde.

Der neue Kunstrasen wird vom FC Urdorf sehnlichst erwartet

Eigentlich hatte der FC Urdorf bereits zum Ende des Jahres mit dem fertigen neuen Platz gerechnet. «Wir hatten allein dieses Jahr 100 neue Anmeldungen. Davon waren etwa 40 Mädchen», sagt Cicolecchia. Nun hätten sie schon früher als geplant die interessierten Mädchen aufgenommen. Dies hätten sie bei der Abstimmung der Bevölkerung versprochen, sagte er. Um alle Trainings zu bewältigen, arbeiteten sie intensiv mit den Vereinen aus Birmensdorf und Uitikon zusammen.

Der erste Schritt hin zum neuen Rasen ist nun gemacht. «Wir sind froh, dass wir nun starten konnten», sagte Gemeindeschreiber Urs Keller. Nachdem bereits vor drei Wochen mit dem Aushub begonnen wurde, stehen als nächstes die Tiefbauarbeiten an. Bis Anfang 2022 sollen sie abgeschlossen sein. Dann folgen weitere Arbeiten wie beispielsweise die Montage der Beleuchtung. Erneut auf gutes Wetter angewiesen ist der Platz beim Verlegen des Kunstrasenteppichs. Laut Keller ist die Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes danach im günstigsten Fall im Mai 2022 geplant.