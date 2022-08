Dieses Team unterhält von Urdorf aus die Zürcher Autobahnen

Urdorf Mittagessen um Mitternacht: Ihr Einsatz auf der Autobahn beginnt, wenn die Sonne untergeht Von Urdorf aus unterhält die Gebietseinheit VII des kantonalen Tiefbauamts die Zürcher Autobahnen – gearbeitet wird meist nachts. Dominik Stierli Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gebietseinheit VII demontiert eine beschädigte Leitplanke mit einer Trennscheibe. Dominik Stierli

Als erstes werde ich in Sicherheits­kleidung gesteckt. Orange Hosen und ein ebenfalls auffälliges Gilet sind Pflicht an diesem lauen Sommerabend. Um 20.30 Uhr wird auf dem Werkhof Urdorf der nächtliche Einsatz vorbereitet. Vorarbeiter Patrick Burkhard ­begrüsst mich. Ich lerne die heutige Truppe kennen: Rolf, Roger und Yunus. Die Stimmung ist locker, man sagt sich Du. Die Drei sind ein eingespieltes Team, wie sich noch zeigen wird.

Bei Nachtarbeit denkt man an ­verschiedenste Berufsgruppen wie ­Polizei, Gesundheitswesen oder ­vielleicht an Barbetreiber. Aber auch der Autobahnunterhalt geschieht meistens nachts.

Die Gebietseinheit VII des kantonalen Tiefbauamts ist in Urdorf stationiert und unterhält im Auftrag des Bundesamtes für Strassen unter anderem die Nationalstrassen im Kanton. Für diesen Abend steht die Reparatur einer Leitplanke an. Diese wurde durch einen Unfall ziemlich in Mit­leidenschaft gezogen und ist momentan nur provisorisch instandgesetzt.

Spezialfahrzeuge sind im Einsatz

Die Wagenkolonne setzt sich in ­Bewegung: ein grosser Lastwagen mit Material für die Arbeitsstelle, ein ­Spezialfahrzeug mit den Vorwarn­signalen und den Pylonen, von den ­Arbeitern liebevoll «Hütchen» genannt, und ich selbst zusammen mit Patrick. Die Schadensstelle befindet sich bei Kilometer 51,3. Von Zürich kommend zwischen der My Stop-Raststätte und dem Rüteli-Tunnel bei Mettmenstetten.

Warnsignal Spurverengung in 750 m. Dominik Stierli

Für die Arbeiten muss die Überholspur ­gesperrt werden. «Wir sprechen jeweils von Spur 1 oder 2. Hier ist jetzt Spur 1 betroffen», erklärt mir mein Begleiter. Das heisst, die Fahrbahn wird auf die Normalspur verengt, das Tempo auf 80 km/h reduziert. Dazu stoppt der ­erste Wagen mit dem entsprechenden ­Vorwarnschild auf dem Pannenstreifen 750 Meter vor der Baustelle und hängt seinen ­Anhänger mit dem Vorwarner ab.

Danach fährt der Wagen weiter und positioniert nach 250 Metern den nächsten Hinweis. Wir halten dicht dahinter. So kann ich aus nächster Nähe beobachten, wie das zweite Signal abgeladen und per Fernbedienung aufgerichtet wird. Per Funk wird nun der LKW mit dem sogenannten Schwellenleger angefordert.

150 Meter vor dem Einsatzort werden Schwellen abgelegt. Dominik Stierli

150 Meter vor dem Einsatzort ­werden Schwellen abgelegt, die auch noch jeden so unaufmerksamen Fahrer auf die Sperrung aufmerksam machen und Unfälle verhindern sollen. Dieser «Schwellenleger-Lastwagen» verfügt am Heck über einen sogenannten Anpralldämpfer und wird nun vor der Baustelle platziert. So wird die Spur ­definitiv gesperrt und nochmals mit einem grossen, leuchtenden Pfeil auf die rechte Spur verwiesen.

Wir setzen uns wieder in Bewegung. Patrick Burkard, offiziell als Fach­arbeiter Autobahnunterhalt bezeichnet, drückt das Gaspedal ziemlich durch, um sich vom Pannenstreifen wieder in den Abendverkehr einzuordnen. Nur um kurz danach auf die jetzt schon gesperrte Spur einzubiegen und anzuhalten.

Neben uns fahren die Autos mit jetzt hoffentlich nur noch 80 km/h vorbei. Ich traue mich kaum, auszusteigen. «Nur nicht, dass ein Auto die Sperrung nicht beachtet und zu mir ausschert. Da würde auch die Sicherheits­kleidung nichts nützen», geht es mir durch den Kopf. Noch fehlt nämlich die Absperrung mit den ­Pylonen.

Dazu kommt das Spezial­fahrzeug zum Einsatz. Yunus steht in einer Vertiefung und verteilt aus dem fahrenden Auto die Hütchen. Per Funk erfolgt die Meldung über die komplettierte Sperrung, sodass der LKW mit dem Arbeitsmaterial zu seinem ­Bestimmungsort fahren kann. Die ­eigentliche Arbeit beginnt.

Wir stehen zwischen den Leitplanken, wo es mitten auf der Autobahn ­erstaunlich viel Platz gibt. Links und rechts zischt es vorbei. Es ist laut und stressig. Eine grosse Lampe beleuchtet die ­Arbeitsstelle. Das Dreier-Team legt los. Die ziemlich mitgenommene Leitplanke wird demontiert, teilweise auch mit einer Trennscheibe.

Man hat fast das Gefühl, bei einer Kunst­performance ­dabei zu sein. Im Vordergrund die ­mehrere Meter weit fliegenden Funken, im Hintergrund ein kitschiges Abendrot und links und rechts rauscht der Verkehr vorbei.

Unterwegs mit den Arbeitern der Gebietseinheit VII des kantonalen Tiefbauamts auf der A4. Dominik Stierli

Aber nein, es wird hart gearbeitet. Die beschädigten, jeweils vier Meter langen Leitplanken werden entfernt. Die neuen Elemente liegen am Boden bereit. Arbeiter Rolf erklärt mir, dass diese den ­Aufprall eines Lastwagens aushalten sollten. Wobei dies auch immer vom Aufprallwinkel abhängig ist. Die Pfosten am Boden dienen nur dazu, die Planken auf der Höhe zu halten. Einen Aufprall müssen die Leitplanken selbst abfedern.

Keine Angst, aber Respekt

Als die Arbeiten voranschreiten, unterhalte ich mich mit Patrick über die ­Sicherheit in diesem Beruf. «Den ­Respekt vor den Autos darf man nie ­verlieren», erklärt er mir. «Wenn ich zum Beispiel die Fahrbahn überqueren muss, passiert das mit schnellem Schritt. Man sollte nie rennen, da dann die ­Gefahr eines Sturzes mitten auf der Autobahn besteht.» Der 44-Jährige arbeitet jeweils gut eine Woche pro Monat in der Nachtschicht. So wie eigentlich alle in seinem Team.

Wenn aber zum Beispiel Tunnelreinigungen anstehen, kann es auch mal zwei Wochen Nachtarbeit geben. In dieser Nacht sind neun Personen vom Werkhof Urdorf im Einsatz. Eine Truppe ist mit Elektrikern unterwegs und ein Team für Markierungsarbeiten. Dabei übernehmen die Mitarbeiter des Tiefbauamtes vor allem die ­Sicherungsarbeiten für die externen Unternehmen.

Für sein Team geht es diese Nacht noch zu einer Baustellenkontrolle und ein weiterer Schaden an der A3 muss repariert werden. Die Schicht dauere jeweils von 19.30 Uhr bis 5.30 Uhr. ­Davor und danach läuft noch die Pikett-Zeit. «Auch zu Pikett-Einsätzen kommt es immer wieder», erklärt der ehemalige Landwirt. Geschieht irgendwo ein Unfall, kommt nach den Blaulicht­organisationen auch noch der Unterhaltsdienst zum Einsatz, der die Strasse wieder fahrtüchtig macht.

«Ab Mitternacht wird es deutlich ruhiger»

Unterdessen sind die zwei neuen Leitplanken gesetzt und verschraubt. Mit einem Lufthammer werden diese unter Getöse angezogen. Oben kommen ­speziell abgerundete Schrauben zur ­Verwendung, um bei einem Unfall nicht mit scharfen Kanten das Fahrzeug noch weiter zu beschädigen.

Schon kurz nach 23 Uhr steht die neue Leitplanke. Yunus räumt noch Kleinteile im Mittelstreifen auf. Der ­Verkehr hat schon deutlich nach­gelassen. «Ab Mitternacht wird es ­merklich ruhiger», erklärt mir Patrick, der früher auf den Kantonsstrassen St. Gallens für den Unterhalt sorgte. «So zwischen 2 und 3 Uhr ist es dann schon fast still, ausser vielleicht auf der A1. Dort ist immer was los.»

Im Endspurt: Kurz nach 23 Uhr steht die neue Leitplanke. Dominik Stierli

Jetzt wird vom Mittagessen gesprochen. Natürlich ist immer noch Nacht, aber fürs Team geht es vor dem nächsten Einsatz zurück in den Werkhof. Es wird noch grilliert in dieser Sommernacht. Zuerst müssen jetzt aber die Baustelle ­geräumt und die gesperrte Spur frei­gegeben werden. Während diese ­Arbeiten laufen, fahre ich mit meinem Begleiter via nächste Ausfahrt auf die Gegenseite.

Patrick schaltet die orangen Drehlichter ein, schert auf den Pannenstreifen aus und hält vis-à-vis der ­Baustelle. Der Verkehr erlaubt jetzt die ­Querung der Fahrbahn. Ich rufe mir das vorher Gehörte in den Kopf. «Nicht ­rennen, nur zügig laufen.» Der erfahrene Vorarbeiter gibt mir das Timing vor, wann die Lücke zwischen den wohl eher schneller als 120 km/h fahrenden Autos genügend gross ist.

Beim Team auf der anderen Seite kommt es gerade zu einem Problem. Die Automatik scheitert am Auflesen der Schwellen. So legt gleich auch Patrick noch Hand an und die Schwellen werden wieder eingesammelt. Bleibt für die Truppe zu hoffen, dass dies die einzige Schwierigkeit in dieser Nacht sein wird. Aber so wie hier spätabends zusammengearbeitet wurde, ist davon auszugehen. Auch Vorarbeiter Patrick bestätigt, dass das Team sehr gut harmoniert.

Es ist schon bald Mitternacht. Es ist Zeit, meine Schutzkleidung abzulegen. Ich bedanke mich für den spannenden Einblick in den Strassenunterhalt und lasse Patrick ziehen. Nicht, dass er noch sein Mitternachts-Mittagessen verpasst.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen