Urdorf Vielfältigere Mittagsverpflegung: Ein Raclette-Foodtruck ergänzt das Angebot auf dem Luberzenareal Neu können auf dem Luberzenareal in Urdorf Nord Raclette und Fondue-Stangen genossen werden. Das Angebot der nun insgesamt vier Foodtrucks wird immer beliebter. Und schon bald soll ein fünfter Anbieter dazustossen. Celia Büchi Jetzt kommentieren 01.12.2021, 06.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Luberzenareal ist seit Kurzem ein neuer Foodtruck in Betrieb. Itzig Alfoar, Roger Büchner und Mark Niederer haben ihn gemeinsam gekauft. Celia Büchi

Wer sich über Mittag auf dem Luberzenareal in Urdorf Nord verpflegen will, der hat zunehmend die Qual der Wahl. Seit Kurzem ist ein vierter Foodtruck in Betrieb. Raclette und Fondue-Stangen stehen auf der Karte. Drei andere Foodtrucks laden bereits seit Ende August zur Mittagsverpflegung auf dem Luberzenareal ein.

«Der ursprünglich angedachte vierte Foodtruck war ein anderer», sagt Rebecca Broekema, Bereichsleiterin Planung, Bau und Werke in Urdorf. «Dieser musste sich aber aus diversen Gründen zurückziehen.» Der Wagen, der nun auf dem Luberzenareal steht, sei aus der Warteliste nachgerutscht. Anders gesagt: Foodtrucks stehen bereits Schlange, um auf dem Luberzenareal geschäften zu dürfen.

Der Raclette-Wagen soll eine Marktlücke füllen

Itzig Alfoar verpflegt die Gäste unter der Woche jeden Mittag von 11 bis 14 Uhr. Celia Büchi

Der neue Foodtruck gehört drei Kollegen, die sich über ihre gleichaltrigen Kinder kennen gelernt haben. Während Itzig Alfoar hinter der Theke steht und für die Gäste Käse schmilzt, sind Mark Niederer und Roger Büchner mehrheitlich im Hintergrund tätig. Denn sie haben beide neben dem Betrieb des Foodtrucks eine Vollzeitstelle. Die Idee, einen Foodtruck zu kaufen, sei ihnen im Lockdown gekommen, sagt Niederer bei einem Besuch vor Ort. Für Raclette hätten sie sich entschieden, weil es Saison und eine Marktlücke auf dem Luberzenareal sei. «Das hat sonst noch niemand hier im Angebot.» Büchner fügt an: «Und weil ich Raclette selbst einfach so gern habe».

Verpflegt werden Käseliebhaber unter der Woche jeden Mittag zwischen 11 und 14 Uhr. «Der Betrieb hat gut angefangen. Wir haben mit weniger Gästen gerechnet», sagt Büchner. Vor allem das Raclette komme bei den Kundinnen und Kunden gut an. Die Fondue-Stangen, mit flüssigem Käse gefülltes Brot, hätten bisher weniger Gäste probiert.

Im «Spiiswägeli» verkauft Regula Rottmann unter anderem Bowls mit Fleischbällchen oder vegetarischen Alternativen. Celia Büchi

Regula Rottmann, die im benachbarten Foodtruck «Spiiswägeli» Bowls mit Fleischbällchen oder vegetarischen Alternativen sowie Kaffee und Kuchen anbietet, ist ebenfalls zufrieden. «Das Angebot auf dem Luberzenareal spricht sich immer mehr herum», sagt sie. Ausserdem zeigt sie sich positiv überrascht davon, dass auch bei schlechtem Wetter verhältnismässig viele Gäste kämen.

Das Zelt vor dem Foodtruck «Yoyo Pizza» ist wegen Corona dieses Jahr offen und nicht beheizt. Celia Büchi

Warm einpacken ist angesagt

Die Kälte hat das Limmattal derzeit im Griff. Noch essen einige ihr Mittagessen draussen, viele andere eilen aber lieber zurück ins warme Büro. Suli Kass, Betreiber von «Yoyo Pizza», hat vor seinem Wagen ein Zelt aufgestellt. Früher habe er es im Winter jeweils beheizt, erzählt er. Doch dafür musste er das Zelt schliessen und da in geschlossenen Räumen nun Zertifikatspflicht gilt, lässt er es lieber offen. «Es lohnt sich nicht», sagt Kass. Die Zertifikatskontrolle sei für ihn zu aufwendig und kostspielig. Also muss sich diesen Winter warm einpacken, wer das Essen an der frischen Luft geniessen will.

Bei «Yoyo Pizza» sind Pizza, Piadina und Pasta die Renner. Kass zieht bisher eine positive Bilanz, auch wenn der Foodtruck noch etwas Anlaufzeit brauche. Er sagt:

«Wer geschäftet, sieht immer noch Verbesserungspotenzial.»

Nebenan lädt der Foodtruck «Aromiak» zu frischen Thai-Menüs ein, die wöchentlich wechseln.

Auch die Avec-Box kommt in Schwung

Wer ausserhalb der Mittagszeit hungrig ist, kann sich vor Ort zudem seit Anfang Juni in der Avec-Box von Valora verpflegen. Dies funktioniert dank einer App 24 Stunden am Tag. Nach einigen Optimierungen und etwas Anlaufzeit sei man mit dem Funktionieren der App und dem Betrieb auf dem Luberzenareal zufrieden, heisst es beim Valora-Konzern auf Anfrage. Der 24-Stunden-Einkaufsservice habe sich mittlerweile in der Gemeinde herumgesprochen.

In der Avec-Box auf dem Luberzenareal kann 24 Stunden am Tag per App eingekauft werden. Celia Büchi

Für weitere Entwicklungen auf dem Luberzenareal bleibe die Gemeinde Urdorf offen, sagt Rebecca Broekema von der Gemeinde Urdorf. Abgesehen von einem fünften Foodtruck, welcher demnächst eröffnen wird, gebe es aber noch keine konkreten Pläne. Die Gemeinde, welche die Zwischennutzung des Areaks initiiert hatte, wolle sich nun allmählich wieder zurückziehen. Die Betreiber der Foodtrucks haben zwar schon vage Ideen für Events, die sie auf dem Luberzenareal organisieren wollen. Aber vor nächstem Frühling würden diese wohl nicht umgesetzt, meint Rottmann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen