Urdorf Mit Geduld und Respekt zum Schnappschuss: Sie kommt der Natur beim Fotografieren näher Die Urdorferin Nadja Perola ist jede freie Minute mit ihrer Kamera im Limmattal unterwegs. Zu ihren Lieblingsmotiven gehören Vögel. Mit ihren Bildern hält sie schöne, aber auch tragische Momente fest. Sibylle Egloff 07.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Einklang mit der Natur: Nadja Perola liebt es, Tiere zu fotografieren. Besonders angetan haben es ihr Vögel. Die lichtet sie fast täglich an der Limmat in der Nähe des Bahnhofs Glanzenberg ab. Alex Spichale

«Das könnte eine Blaumeise sein», sagt Nadja Perola. Sie blickt in die Baumkronen im Naturschutzgebiet beim Bahnhof Glanzenberg. Das Gezwitscher im Geäst ist laut, doch der Vogel ist schwer zu erkennen. «Manchmal bleibe ich 15 Minuten lang stehen, damit ich die Tiere sehe», sagt die 45-Jährige. Die Urdorferin befindet sich gerade auf ihrem beinahe täglichen Spaziergang entlang der Limmat in Dietikon.

Im Gegensatz zu den Joggern, Velofahrern und Passanten ist Perola ohne Hektik unterwegs. Sie lauscht immer wieder dem Vogelgesang und nimmt jedes Rascheln auf dem Waldboden wahr. Auf die Natur zu hören, das hat sie in den vergangenen drei Jahren geübt. So lange ist Perola als Hobbyfotografin aktiv. In der Hand oder um den Hals trägt sie deshalb ihre spiegellose Olympus-Systemkamera. Stets bereit, um im richtigen Moment abzudrücken. Bis dieser Augenblick jedoch kommt, dauert es oft eine Weile. «Die Fotografie in der Natur erfordert Geduld», sagt Perola. Wenn sie auf Fototour ist, kann sie abschalten und alles um sich vergessen. «Das Schöne ist zudem, dass ich durch das Beobachten das Verhalten der Tiere kennen lerne.»

Sie will eine spezielle Stimmung festhalten

Am liebsten fotografiert sie Vögel. Doch auch Eichhörnchen, Füchse, Biber, Hummeln oder Schmetterlinge werden verewigt. «Ich zücke die Kamera, wenn mir etwas imponiert. Das können auch Makroaufnahmen von Blumen oder der Vollmond sein.» Fotografisch habe sie sich gesteigert. «Wenn ich meine drei Jahre alten Bilder anschaue und sie mit den heutigen vergleiche, sehe ich eine Entwicklung. Früher habe ich alles abgelichtet, was mir vor die Linse kam. Heute achte ich darauf, eine spezielle Situation oder Stimmung festzuhalten, zum Beispiel, wenn ein Vogel eine Beere im Mund hat oder am Fliegen ist», erzählt Perola.

Das Sichten der Fotoausbeute zu Hause sorgt immer wieder für Überraschungen. «Wenn ich ein Sujet erwischt habe, das aussergewöhnlich ist, freut mich das sehr.» Doch manchmal werde sie auch Zeuge von Tragischem. «Letzthin habe ich eine Entenmutter und ihr Küken fotografiert und danach einen Graureiher. Daheim am Bildschirm merkte ich dann, dass ich Aufnahmen davon gemacht habe, wie der Reiher das Küken packt und verschlingt.» Als sie das gesehen habe, sei ihr für ein paar Tage die Lust am Fotografieren vergangen. «Doch am Ende ist das die Natur und die ist nicht nur schön, sondern auch brutal», sagt Perola.

Nadja Perolas bisheriges Highlight: der Eisvogel. zvg/Nadja Perola Vögel sind das Lieblingsmotiv der Hobbyfotografin. zvg/Nadja Perola Motive, die ihr imponieren, lichtet sie ab, wie zum Beispiel diesen Schmetterling. zvg/Nadja Perola Wenn der Fuchs gute Nacht sagt. zvg/Nadja Perola Ein Eichhörnchen posiert für die Aufnahme. zvg/Nadja Perola Eine Libelle liebäugelt mit der Kamera. zvg/Nadja Perola Ein Star beim morgendlichen Gesang. zvg/Nadja Perola Diese Kolbenente hat verblüffende Ähnlichkeit mit dem Ex-Präsidenten der USA. zvg /Nadja Perola Nestbau der Schwanzmeisen. zvg/Nadja Perola Kormorane beobachten das Treiben an der Limmat. Ob sie ein Gummiboot erspähen? zvg/Nadja Perola Kormoran im Prachtkleid. zvg/Nadja Perola Buntspecht ganz fleissig. zvg/Nadja Perola Elster in schönem Farbenkleid. zvg/Nadja Perola Blaumeise beim Frühstück eines Erdnüsschens. zvg/Nadja Perola Rotmilan auf Nahrungssuche. zvg/Nadja Perola Verdutztes Hermelin. zvg/Nadja Perola Schwanzmeise vor dem Abflug. zvg/Nadja Perola

Ausgedruckt und aufgehängt hat die Hobbyfotografin ihre Bilder noch nicht. «Von den 300 bis 400 Fotos pro Spaziergang behalte ich etwa fünf und lade diese auf eine externe Festplatte.» Die besten veröffentlicht sie zudem auf Facebook oder Instagram. «Das Feedback der Leute ist mir wichtig. Es gibt mir Motivation und Bestätigung», sagt Perola.

Ihre Fotos sind überdies immer wieder als Leserbilder im Forum der «Limmattaler Zeitung» zu sehen. «Das zeigt mir, dass meine Fotos gut ankommen und ich als Fotografin wohl nicht alles verkehrt mache.» Bekannte und Freunde schlagen ihr des Öfteren vor, eine Vernissage mit ihren Werken zu organisieren. «Solche Projekte oder der Aufbau einer eigenen Website scheitern oftmals an der fehlenden Zeit. Ich hoffe, dass ich irgendwann dazu komme», sagt Perola. Denn bei ihr ist immer etwas los.

Die Mutter einer 20-jährigen Tochter arbeitet in Urdorf als Hauswärtin, ist seit Jahren in der Feuerwehr Urdorf aktiv und seit 2019 als erste Frau in Urdorf zum Korporal befördert worden. Zudem kümmert sich Perola mit ihrem Partner, dem Urdorfer und Dietiker Jagdaufseher Christian Ebnöther, um die Brandlbracke Amy. Die Hündin erhält bald Verstärkung von einem Welpen der gleichen Rasse. «Er ist Amys Halbbruder. Die beiden haben die gleiche Mutter. Hunde sind wie Kinder, man trägt viel Verantwortung», sagt Perola.

Ihr Partner hat ein noch besseres Auge für Tiere als sie

Ihr Partner machte sie mit der Tierbeobachtung vertraut. «Ich bin oft mit unserem Hund und ihm im Wald unterwegs. Auf dem Hochsitz habe ich Erfahrungen gesammelt.» Der sonntägliche Spaziergang vor dem Brunch durch den Wald in Urdorf oder an der Limmat in Dietikon ist Perola heilig. «Meinem Partner gefällt es, in der Natur zu sein. Er unterstützt und ergänzt mich bei meinem Hobby. Berufsbedingt hat er ein besseres Auge als ich für die Wildtiere. Er kann mir daher oft Tipps geben.» Das Fotografieren ist für Perola, was für andere Sport ist:

«Während andere joggen oder Fussball spielen, gehe ich fotografieren. Wenn es regnet und ich ein paar Tage nicht raus kann, werde ich unruhig. Es ist wie eine Sucht.»

Die ersten Versuche als Fotografin wagte sie im Teenageralter. «Wenn ich mit meinen Eltern in Italien in den Ferien war, knipste ich, was das Zeug hält.» Seit drei Jahren ist sie fast jeden Tag morgens oder abends mit der Kamera unterwegs. «Dann sind die Tiere am aktivsten und fühlen sich ungestört.» Die Ruhe in der Naturidylle ist seit längerem bedroht. Seit dem Ausbruch der Pandemie stellt Perola einen Dichtestress im Wald und an der Limmat fest. «Viel mehr Leute sind draussen anzutreffen. Die Tiere ziehen sich zurück.»

Das eigentliche Problem sei allerdings, dass viele die Natur nicht respektieren. «Im Naturschutzgebiet wird gepicknickt oder ein Film gedreht. Die Leute verlassen die Wege und lassen Abfall liegen. Das ärgert mich.» Das Limmatufer biete genug Bänkli und Feuerstellen. Es gebe keinen Anlass, die Grenzen zu überschreiten und die Tiere zu stören, findet Perola. Gewisse menschliche Begegnungen in der Coronakrise waren für sich aber auch angenehm. «Ich habe zwei weitere Hobbyfotografen kennen gelernt. Wenn wir uns über den Weg laufen, tauschen wir uns gerne aus und geben einander Tipps.»

Sie wartet auf eine zweite Begegnung mit dem Eisvogel

Ihr bisher grösstes Highlight war das Aufeinandertreffen mit dem Eisvogel. «Er gefällt mir sehr. Ich hoffe, dass ich ihn bald wiedersehe. Im Moment taucht er weder an der Limmat noch am Bärenweiher in Urdorf auf. Ich glaube, es ist ihm zu viel los.» Ihn wieder vor die Linse zu bekommen und ihn nicht nur beim Sitzen, sondern beim Tauchen und Jagen abzulichten, ist ein Ziel von Perola. «Ich will mich steigern und hoffe, dass ich Glück habe und ich ihn bald erwische.» Der Frühling sorgt aber auch sonst für prachtvolle Motive. «Es ist Brutzeit. Vögel sind nun oft anzutreffen, viele in einem herrlichen Federkleid.» Es raschelt im Gehölz. Ein Rotkehlchen springt zum nächsten Ast. Perola verfolgt es mit der Kamera und wird eins mit der Natur.