Urdorf: mehrere Dutzend mangelhafte Autos beanstandet

Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitagnachmittag in Urdorf zusammen mit Mitarbeitenden des Strassenverkehrsamtes eine Verkehrskontrolle durchgeführt, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Zahlreiche Autofahrer gingen der Polizei ins Netz.

LiZ 05.09.2022, 05.00 Uhr