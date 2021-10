Urdorf «Man erfährt Dinge, die einem echt ans Herz gehen»: Arnold Kunz ist der neue Disponent des Rotkreuz-Fahrdienstes Nach drei Jahren als Fahrer beim Rotkreuz-Fahrdienst Urdorf hat Arnold Kunz nun die Stelle als Leiter der 16-köpfigen Truppe übernommen. Auf seinen Fahrten habe er viel erlebt, erinnert sich der 68-Jährige im Gespräch. Er könne fast schon Bücher schreiben. Sven Hoti Jetzt kommentieren 16.10.2021, 04.00 Uhr

«Ursprünglich sagte ich, das mache ich nie»: Arnold Kunz hat im Januar den Posten von Annamarie Zürcher übernommen. Valentin Hehli

Sein Telefon behält Arnold Kunz während unseres Gesprächs stets in Reichweite. Der neue Disponent des Rotkreuz-Fahrdienstes Urdorf muss für seine mobilitätsbeschränkte Kundschaft erreichbar sein. Einmal klingelt das Telefon. Eine Kundin hakt zum wiederholten Mal nach, ob der abgemachte Abholtermin immer noch steht. Sie muss zum Arzt. Kunz schaut runter auf seine Excel-Liste, wiederholt in aller Ruhe die von ihm aufgeschriebene Zeit und Adresse, verabschiedet sich von ihr und legt wieder auf. «Ein typisches Telefonat», kommentiert er.

Der 68-Jährige hat im Januar Annamarie Zürcher als Disponent des Rotkreuz-Fahrdienstes Urdorf abgelöst. Die 79-Jährige hatte das Amt mehrere Jahre ausgeführt und wollte es nun an eine jüngere Person abgeben. Als Vizepräsident des 1.-Liga-Fussballvereins SV Höngg hätte Kunz eigentlich genug zu tun gehabt, wie er sagt. «Ursprünglich sagte ich, das mache ich nie.» Schliesslich stellte sich der gebürtige Worber BE doch für den Posten zur Verfügung. Kunz sagt dazu:

«Ich dachte mir, wenn ich etwas ändern will hier, dann muss ich das machen.»

Zürcher bleibt vorerst stellvertretende Disponentin sowie Fahrerin.

Er und seine Frau wollten nicht ständig «aufeinanderhocken»

Zuvor arbeitete der gelernte Sanitärinstallateur drei Jahre lang als Fahrer beim Rotkreuz-Dienst Urdorf. Den Anstoss für sein Engagement gab seine Frau: «Sie wollte, dass ich mich nach meiner Pensionierung weiter beschäftige.» Seine Frau wurde zwei Jahre vorher pensioniert – das Bedürfnis wuchs, nicht «aufeinander zu hocken», wie Kunz weiter ausführt. «Als Fahrer kann ich immer raus. Das ist ein Vorteil.»

Dieser Vorteil fällt nun aber grösstenteils weg. Als Disponent muss Kunz Telefone seiner Kundschaft entgegennehmen, Termine vereinbaren und diese jeweils einer Fahrerin oder einem Fahrer zuweisen. Das kann er von seiner Wohnung in Urdorf, wo er schon seit 13 Jahren lebt, aus machen. Als Fahrer ist der zweifache Vater und Grossvater eines Enkelkindes nur noch selten unterwegs, «vielleicht einmal pro Woche».

«Es ist interessant, was die Kundinnen und Kunden alles zu erzählen haben», sagt Kunz. Valentin Hehli

Er könne fast schon Bücher schreiben, so viel habe er während seiner Zeit als Fahrer bereits erlebt, sagt Kunz. «Man erfährt Dinge, die einem echt ans Herz gehen.» Von manchen Kundinnen und Kunden kenne er die ganze Familiengeschichte. Eine krebskranke Kundin etwa habe ihm während der Fahrten immer wieder Persönliches aus ihrem Leben anvertraut. Nach ihrem Tod gehörte Kunz zu jenen, die gemäss Wunsch der Verstorbenen am Schluss von ihrer Familie telefonisch benachrichtigt wurden. Kunz sagt:

«Ich stellte fest, dass ich doch eine enge Beziehung zu ihr und sie zu mir hatte.»

Der Rotkreuz-Fahrdienst richtet sich primär an Urdorferinnen und Urdorf, die in irgendeiner Form körperlich beeinträchtigt sind und zum Beispiel zum Arzt oder in die Therapie müssen. Zudem führt er Fahrten im Auftrag des Spitals Limmattal durch. Personen im Rollstuhl sind von der Dienstleistung allerdings ausgeschlossen. Kunz erklärt: «Vielen Fahrerinnen und Fahrern von uns fehlt ein entsprechend ausgerüstetes Auto, um einen Rollstuhl adäquat zu befestigen.»

Rund 90 Prozent der Urdorfer Rotkreuz-Fahrgäste sind über 60 Jahre alt. Im Schnitt fallen 30 bis 40 Fahrten pro Woche an. Im Coronajahr 2020 sei diese Zahl auf noch etwa fünf bis sechs Fahrten pro Woche gefallen, sagt Kunz. Gleichzeitig seien während dieser Zeit aber auch nur Fahrerinnen und Fahrer unter 65 Jahren unterwegs gewesen, also zwei. Inzwischen seien die meisten geimpft und es herrsche wieder einigermassen Normalbetrieb, so Kunz.

Der Rotkreuz-Fahrdienst sucht neue Mitarbeitende

Derzeit verfügt der Rotkreuz-Fahrdienst Urdorf über insgesamt 16 Fahrerinnen und Fahrer; vier Frauen und zwölf Männer. Bis auf zwei sind alle pensioniert. Kunz sucht noch zusätzliche Mitarbeitende. Seine Erwartungen: Interessierte brauchen ein Privatauto und sollten sympathisch sein sowie mit Leuten umgehen können. Er erklärt:

«Man muss erkennen, wenn zum Beispiel jemand Hilfe beim Aussteigen braucht. Viele haben in so einem Fall den Mut dazu nicht, etwas zu sagen.»

Zudem sollten künftige Fahrerinnen und Fahrer nicht alleine auf den Verdienst aus sein, so Kunz, denn dieser sei ohnehin nur klein. Die Kundinnen und Kunden bezahlen beim Rotkreuz-Fahrdienst Urdorf einen Kilometerpreis von 70 Rappen. Das Geld geht laut Kunz vollumfänglich an die Fahrerin oder den Fahrer.

Zuerst müssen die neuen Angestellten in einen halbtägigen Ausbildungskurs beim Schweizerischen Roten Kreuz in Zürich oder Winterthur. Dort erhalten sie neben einem Auffrischungskurs in Verkehrskunde auch eine Lektion zum Thema: Wie gehe ich mit körperlich beeinträchtigten Personen um, etwa wenn es darum geht, diesen beim Ein- und Aussteigen zu helfen. «Bei Blinden beispielsweise packt immer der Blinde zuerst an, nicht der Fahrer oder die Fahrerin», sagt Kunz.

Ans Aufhören denkt er noch länger nicht

Nach der Ausbildung erhalten die Fahrerinnen und Fahrer dann ein Schildchen mit ihrem Namen drauf, das sie während ihren Fahrten tragen müssen. Das schaffe eine gewisse Distanz zu den Gästen, sagt Kunz. «Damit wissen sie gleich, dass es sich bei der Fahrerin oder dem Fahrer nicht um eine verwandte Person handelt.»

Das Disponieren, der Umgang mit den Fahrerinnen und Fahrern, der Kontakt mit den Menschen: Bislang habe er den Plausch an seiner Tätigkeit, sagt Kunz. «Es ist interessant, was die Kundinnen und Kunden – teilweise wohnen sie schon über 40 Jahre in Urdorf – alles zu erzählen haben.» Ans Aufhören denkt er noch länger nicht: «Die nächsten Jahre mache ich das sicher noch. Vielleicht suche ich dann mit 75 einen Nachfolger.»